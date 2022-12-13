https://ria.ru/20221213/gorlovka-1838213652.html

Украинские войска нанесли удар по центру Горловки

Украинские войска нанесли удар по центру Горловки - РИА Новости, 13.12.2022

Украинские войска нанесли удар по центру Горловки

Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР, повреждено здание гостиницы "Родина", написал мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T02:15

2022-12-13T02:15

2022-12-13T02:40

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР, повреждено здание гостиницы "Родина", написал мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в ночь на вторник в 2.00 украинские войска выпустили по Центрально-городскому району Горловки два снаряда калибром 155 миллиметров."Центрально-городской район Горловки вновь под огнем ВСУ! В результате обстрела повреждено здание гостиницы "Родина", - сообщил мэр.Ранее мэр Горловки сообщал, что один мирный житель погиб, еще один ранен в результате обстрела Горловки.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) ранее сообщило, что в 21.00 украинские войска выпустили по Центрально-городскому району Горловки четыре снаряда калибром 155 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20221212/lnr-1838194728.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины