https://ria.ru/20221213/gorlovka-1838213652.html
Украинские войска нанесли удар по центру Горловки
Украинские войска нанесли удар по центру Горловки - РИА Новости, 13.12.2022
Украинские войска нанесли удар по центру Горловки
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР, повреждено здание гостиницы "Родина", написал мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T02:15
2022-12-13T02:15
2022-12-13T02:40
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР, повреждено здание гостиницы "Родина", написал мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в ночь на вторник в 2.00 украинские войска выпустили по Центрально-городскому району Горловки два снаряда калибром 155 миллиметров."Центрально-городской район Горловки вновь под огнем ВСУ! В результате обстрела повреждено здание гостиницы "Родина", - сообщил мэр.Ранее мэр Горловки сообщал, что один мирный житель погиб, еще один ранен в результате обстрела Горловки.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) ранее сообщило, что в 21.00 украинские войска выпустили по Центрально-городскому району Горловки четыре снаряда калибром 155 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20221212/lnr-1838194728.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
02:15 13.12.2022 (обновлено: 02:40 13.12.2022)
Украинские войска нанесли удар по центру Горловки
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР, повреждено здание гостиницы "Родина"