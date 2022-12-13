https://ria.ru/20221213/gaz-1838216629.html

Россия может вновь стать лидером по экспорту газа в ЕС, заявили на Западе

Россия может вновь стать лидером по экспорту газа в ЕС, заявили на Западе - РИА Новости, 13.12.2022

Россия может вновь стать лидером по экспорту газа в ЕС, заявили на Западе

Россия может снова занять лидирующую позицию в качестве основного поставщика энергоносителей в страны Евросоюза, сообщает Bloomberg. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T03:44

2022-12-13T03:44

2022-12-13T08:43

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Россия может снова занять лидирующую позицию в качестве основного поставщика энергоносителей в страны Евросоюза, сообщает Bloomberg.Он также отметил, что на организованном Оксфордским институтом энергетических исследований собрании многие политики и эксперты заявили, что согласны с тем, что Россия вновь сможет стать ключевой фигурой на европейском энергетическом рынке."Я с теми, кто сказал "да", — заявил Блас, добавив, что "неизбежные реалии географии и рынков" гораздо важнее мнения любых политиков.Автор также отметил, что Россия на протяжении многих лет была крупнейшим поставщиком газа в Европу. По словам журналиста, среди европейских политиков мнения об отношениях между ЕС и Россией рознятся. Так, например, министр энергетики Австрии Леонора Гевесслер заявила, что "свобода" ЕС будет достигнута только при полном отказе от российского газа, в то время как премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер отметил, что разрыв энергетических связей с Москвой будет "исторически невежественным и геополитически неправильным".В конце статьи автор предположил, что в связи с переходом на возобновляемые источники энергии ЕС не будет нуждаться в таких больших объемах голубого топлива, однако, если Европа будет пытаться содержать свои отрасли промышленности в конкурентоспособном состоянии, им потребуется доступное сырье. Дешевле российского газа, по словам Бласа, Европе не найти. Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.

https://ria.ru/20221212/gaz-1838128069.html

https://ria.ru/20221207/italiya-1836948656.html

https://ria.ru/20221205/neft-1836515763.html

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