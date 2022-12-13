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Россия может вновь стать лидером по экспорту газа в ЕС, заявили на Западе - РИА Новости, 13.12.2022
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Россия может вновь стать лидером по экспорту газа в ЕС, заявили на Западе
Россия может вновь стать лидером по экспорту газа в ЕС, заявили на Западе - РИА Новости, 13.12.2022
Россия может вновь стать лидером по экспорту газа в ЕС, заявили на Западе
Россия может снова занять лидирующую позицию в качестве основного поставщика энергоносителей в страны Евросоюза, сообщает Bloomberg. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T03:44
2022-12-13T08:43
цены на нефть
михаэль кречмер
россия
австрия
европа
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Россия может снова занять лидирующую позицию в качестве основного поставщика энергоносителей в страны Евросоюза, сообщает Bloomberg.Он также отметил, что на организованном Оксфордским институтом энергетических исследований собрании многие политики и эксперты заявили, что согласны с тем, что Россия вновь сможет стать ключевой фигурой на европейском энергетическом рынке."Я с теми, кто сказал "да", — заявил Блас, добавив, что "неизбежные реалии географии и рынков" гораздо важнее мнения любых политиков.Автор также отметил, что Россия на протяжении многих лет была крупнейшим поставщиком газа в Европу. По словам журналиста, среди европейских политиков мнения об отношениях между ЕС и Россией рознятся. Так, например, министр энергетики Австрии Леонора Гевесслер заявила, что "свобода" ЕС будет достигнута только при полном отказе от российского газа, в то время как премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер отметил, что разрыв энергетических связей с Москвой будет "исторически невежественным и геополитически неправильным".В конце статьи автор предположил, что в связи с переходом на возобновляемые источники энергии ЕС не будет нуждаться в таких больших объемах голубого топлива, однако, если Европа будет пытаться содержать свои отрасли промышленности в конкурентоспособном состоянии, им потребуется доступное сырье. Дешевле российского газа, по словам Бласа, Европе не найти. Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
https://ria.ru/20221212/gaz-1838128069.html
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цены на нефть, михаэль кречмер, россия, австрия, европа, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Цены на нефть, Михаэль Кречмер, Россия, Австрия, Европа, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
03:44 13.12.2022 (обновлено: 08:43 13.12.2022)
 
Россия может вновь стать лидером по экспорту газа в ЕС, заявили на Западе

Автор Bloomberg Блас пишет, что Россия может вернуть лидерство по поставкам газа в ЕС

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкМонеты номиналам десять рублем на газовой плите
Монеты номиналам десять рублем на газовой плите - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Монеты номиналам десять рублем на газовой плите. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Россия может снова занять лидирующую позицию в качестве основного поставщика энергоносителей в страны Евросоюза, сообщает Bloomberg.

"На карту поставлены миллиарды долларов в экспортных мощностях газа", — написал обозреватель издания Хавьер Блас.

Он также отметил, что на организованном Оксфордским институтом энергетических исследований собрании многие политики и эксперты заявили, что согласны с тем, что Россия вновь сможет стать ключевой фигурой на европейском энергетическом рынке.
"Я с теми, кто сказал "да", — заявил Блас, добавив, что "неизбежные реалии географии и рынков" гораздо важнее мнения любых политиков.
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Автор также отметил, что Россия на протяжении многих лет была крупнейшим поставщиком газа в Европу.

"Энергетический мост (между Россией и ЕС — Прим.ред.), строившийся в течение десятилетий, преодолел самые холодные эпизоды холодной войны, распад Советского Союза и либерализацию европейского энергетического рынка", — подчеркнул он.

По словам журналиста, среди европейских политиков мнения об отношениях между ЕС и Россией рознятся. Так, например, министр энергетики Австрии Леонора Гевесслер заявила, что "свобода" ЕС будет достигнута только при полном отказе от российского газа, в то время как премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер отметил, что разрыв энергетических связей с Москвой будет "исторически невежественным и геополитически неправильным".
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В конце статьи автор предположил, что в связи с переходом на возобновляемые источники энергии ЕС не будет нуждаться в таких больших объемах голубого топлива, однако, если Европа будет пытаться содержать свои отрасли промышленности в конкурентоспособном состоянии, им потребуется доступное сырье. Дешевле российского газа, по словам Бласа, Европе не найти.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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