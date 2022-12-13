03:44 13.12.2022 (обновлено: 08:43 13.12.2022)
Россия может вновь стать лидером по экспорту газа в ЕС, заявили на Западе
Автор Bloomberg Блас пишет, что Россия может вернуть лидерство по поставкам газа в ЕС
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкМонеты номиналам десять рублем на газовой плите
Монеты номиналам десять рублем на газовой плите. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Россия может снова занять лидирующую позицию в качестве основного поставщика энергоносителей в страны Евросоюза, сообщает Bloomberg.
"На карту поставлены миллиарды долларов в экспортных мощностях газа", — написал обозреватель издания Хавьер Блас.
Он также отметил, что на организованном Оксфордским институтом энергетических исследований собрании многие политики и эксперты заявили, что согласны с тем, что Россия вновь сможет стать ключевой фигурой на европейском энергетическом рынке.
"Я с теми, кто сказал "да", — заявил Блас, добавив, что "неизбежные реалии географии и рынков" гораздо важнее мнения любых политиков.
Автор также отметил, что Россия на протяжении многих лет была крупнейшим поставщиком газа в Европу.
"Энергетический мост (между Россией и ЕС — Прим.ред.), строившийся в течение десятилетий, преодолел самые холодные эпизоды холодной войны, распад Советского Союза и либерализацию европейского энергетического рынка", — подчеркнул он.
По словам журналиста, среди европейских политиков мнения об отношениях между ЕС и Россией рознятся. Так, например, министр энергетики Австрии Леонора Гевесслер заявила, что "свобода" ЕС будет достигнута только при полном отказе от российского газа, в то время как премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер отметил, что разрыв энергетических связей с Москвой будет "исторически невежественным и геополитически неправильным".
В конце статьи автор предположил, что в связи с переходом на возобновляемые источники энергии ЕС не будет нуждаться в таких больших объемах голубого топлива, однако, если Европа будет пытаться содержать свои отрасли промышленности в конкурентоспособном состоянии, им потребуется доступное сырье. Дешевле российского газа, по словам Бласа, Европе не найти.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.