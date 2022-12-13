https://ria.ru/20221213/elektrichestvo-1838236875.html

В Кабардино-Балкарии два населенных пункта остаются без электричества

В Кабардино-Балкарии два населенных пункта остаются без электричества - РИА Новости, 13.12.2022

В Кабардино-Балкарии два населенных пункта остаются без электричества

Два населенных пункта, в которых проживают около 500 человек, остаются без электроснабжения в Кабардино-Балкарии из-за обледенения проводов, сообщает... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T09:39

2022-12-13T09:39

2022-12-13T09:39

происшествия

зольский район

россия

жкх

чегемский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НАЛЬЧИК, 13 дек – РИА Новости. Два населенных пункта, в которых проживают около 500 человек, остаются без электроснабжения в Кабардино-Балкарии из-за обледенения проводов, сообщает региональное ГУ МЧС РФ.Неделю назад, утром 6 декабря в результате налипания льда на электропровода порвались линии электропередачи в 16 населенных пунктах Зольского, Баксанского и Чегемского районов Кабардино-Балкарии, где проживают более 61 тысячи человек, а также находятся 66 социальных объектов. В республику прибыли дополнительные бригады электриков из соседних регионов. К утру среды энергетики восстановили энергоснабжение около 60% потребителей, однако из-за высокой скорости гололедообразования на ЛЭП произошли новые обрывы, было нарушено электроснабжение еще в шести селах. К вечеру воскресенья без электроснабжения оставались пять населенных пунктов Зольского района с населением более 8 тысяч человек."Энергетиками продолжаются работы по восстановлению электроснабжения в Зольском районе. Без электроснабжения остаются два населенных пункта (Приречное, Камлюково), всего 470 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что за прошедшие сутки специалистам удалось восстановить 30 упавших опор ЛЭП, устранить 450 обрывов проводов, заменить 80 изоляторов."На вторник запланированы работы по восстановлению локальных отключений по заявкам, в том числе с возможным отключением ранее запитанных населенных пунктов, планируется обследовать 10 километров линий электропередачи", - подчеркивает ведомство.По его данным, на месте продолжает работать группа энергетиков "Россети Северный Кавказ" из 28 бригад, в которые входят 173 человека и 62 единицы техники.

https://radiosputnik.ria.ru/20221205/irkutsk-1836359527.html

https://ria.ru/20221128/avariya-1834808689.html

зольский район

россия

чегемский район

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происшествия, зольский район, россия, жкх, чегемский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)