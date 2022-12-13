https://ria.ru/20221213/ekonomika-1838389398.html

Уход западных компаний существенно не повлиял на Ростовскую область

Уход западных компаний существенно не повлиял на Ростовскую область - РИА Новости, 13.12.2022

Уход западных компаний существенно не повлиял на Ростовскую область

Уход части западных компаний из России существенно не повлиял на состояние экономики Ростовской области, cообщил губернатор региона Василий Голубев в ходе... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T16:41

2022-12-13T16:41

2022-12-13T19:43

ростовская область

экономика

василий голубев

ростовская область

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 дек – РИА Новости. Уход части западных компаний из России существенно не повлиял на состояние экономики Ростовской области, cообщил губернатор региона Василий Голубев в ходе инвестиционного послания во вторник."Уход ряда западных собственников не повлиял, как мы считаем, существенно на деятельность донских предприятий. Доля компаний, которые ранее контролировались иностранными компаниями, проданы или переданы в управление российским", - сказал он.Губернатор привел в пример американский стекольный завод "Гардиан стекло", который продан российской компании ФСК и работает под брендом "Ларта гласс", доля компании "Энел" в проекте ветропарков приобретена "Лукойлом" и фондом "Газпромбанк-Фрезия", владение заводом по переработке сжиженным природным газом "Эйр продактс" перешло российскому "Техгаз менеджмент".Голубев добавил, что в современных условиях для российских компаний открылись хорошие возможности для импортозамещения, которыми уже пользуются компании, локализованные в Ростовской области.По словам губернатора, показатель того, что по основным направлениям развития экономики область сохранила положительную динамику, подтверждает, что региону удалось успешно адаптироваться к ситуации. Голубев уточнил, что по итогам уходящего года ключевые отрасли экономики Ростовской области: промышленность, сельское хозяйство, строительство, общепит – показали рост. Ожидается положительная динамика по всем ключевым показателям социально-экономического развития региона, а со следующего года прогнозируется устойчивая динамика.

https://realty.ria.ru/20221112/regiony-1830886310.html

https://ria.ru/20221213/mishustin-1838355329.html

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экономика, василий голубев, ростовская область, россия