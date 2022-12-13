Рейтинг@Mail.ru
Уход западных компаний существенно не повлиял на Ростовскую область - РИА Новости, 13.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ростовская область
Ростовская область
https://ria.ru/20221213/ekonomika-1838389398.html
Уход западных компаний существенно не повлиял на Ростовскую область
Уход западных компаний существенно не повлиял на Ростовскую область - РИА Новости, 13.12.2022
Уход западных компаний существенно не повлиял на Ростовскую область
Уход части западных компаний из России существенно не повлиял на состояние экономики Ростовской области, cообщил губернатор региона Василий Голубев в ходе... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T16:41
2022-12-13T19:43
ростовская область
экономика
василий голубев
ростовская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1769957964_0:127:3149:1898_1920x0_80_0_0_b238f4d94855a3ba4b552fa43bcc373f.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 дек – РИА Новости. Уход части западных компаний из России существенно не повлиял на состояние экономики Ростовской области, cообщил губернатор региона Василий Голубев в ходе инвестиционного послания во вторник."Уход ряда западных собственников не повлиял, как мы считаем, существенно на деятельность донских предприятий. Доля компаний, которые ранее контролировались иностранными компаниями, проданы или переданы в управление российским", - сказал он.Губернатор привел в пример американский стекольный завод "Гардиан стекло", который продан российской компании ФСК и работает под брендом "Ларта гласс", доля компании "Энел" в проекте ветропарков приобретена "Лукойлом" и фондом "Газпромбанк-Фрезия", владение заводом по переработке сжиженным природным газом "Эйр продактс" перешло российскому "Техгаз менеджмент".Голубев добавил, что в современных условиях для российских компаний открылись хорошие возможности для импортозамещения, которыми уже пользуются компании, локализованные в Ростовской области.По словам губернатора, показатель того, что по основным направлениям развития экономики область сохранила положительную динамику, подтверждает, что региону удалось успешно адаптироваться к ситуации. Голубев уточнил, что по итогам уходящего года ключевые отрасли экономики Ростовской области: промышленность, сельское хозяйство, строительство, общепит – показали рост. Ожидается положительная динамика по всем ключевым показателям социально-экономического развития региона, а со следующего года прогнозируется устойчивая динамика.
https://realty.ria.ru/20221112/regiony-1830886310.html
https://ria.ru/20221213/mishustin-1838355329.html
ростовская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1769957964_418:0:3149:2048_1920x0_80_0_0_b938bc234ee2f313d75dc5b924a7e84e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, василий голубев, ростовская область, россия
Ростовская область , Экономика, Василий Голубев, Ростовская область, Россия
16:41 13.12.2022 (обновлено: 19:43 13.12.2022)
 
Уход западных компаний существенно не повлиял на Ростовскую область

Губернатор Голубев: уход западных компаний не повлиял на экономику Ростовской области

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкГубернатор Ростовской области Василий Голубев
Губернатор Ростовской области Василий Голубев - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Губернатор Ростовской области Василий Голубев. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 дек – РИА Новости. Уход части западных компаний из России существенно не повлиял на состояние экономики Ростовской области, cообщил губернатор региона Василий Голубев в ходе инвестиционного послания во вторник.
"Уход ряда западных собственников не повлиял, как мы считаем, существенно на деятельность донских предприятий. Доля компаний, которые ранее контролировались иностранными компаниями, проданы или переданы в управление российским", - сказал он.
Вид на город Белгород - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
12 ноября, 03:00
"Мир квартир": в соседних с Украиной регионах России активно продают жилье
Губернатор привел в пример американский стекольный завод "Гардиан стекло", который продан российской компании ФСК и работает под брендом "Ларта гласс", доля компании "Энел" в проекте ветропарков приобретена "Лукойлом" и фондом "Газпромбанк-Фрезия", владение заводом по переработке сжиженным природным газом "Эйр продактс" перешло российскому "Техгаз менеджмент".
Голубев добавил, что в современных условиях для российских компаний открылись хорошие возможности для импортозамещения, которыми уже пользуются компании, локализованные в Ростовской области.
По словам губернатора, показатель того, что по основным направлениям развития экономики область сохранила положительную динамику, подтверждает, что региону удалось успешно адаптироваться к ситуации. Голубев уточнил, что по итогам уходящего года ключевые отрасли экономики Ростовской области: промышленность, сельское хозяйство, строительство, общепит – показали рост. Ожидается положительная динамика по всем ключевым показателям социально-экономического развития региона, а со следующего года прогнозируется устойчивая динамика.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
Вчера, 15:26
Мишустин прокомментировал стремления Запада разрушить российскую экономику
 
Ростовская областьЭкономикаВасилий ГолубевРостовская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала