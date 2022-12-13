https://ria.ru/20221213/ekonomika-1838389398.html
Уход западных компаний существенно не повлиял на Ростовскую область
Уход западных компаний существенно не повлиял на Ростовскую область - РИА Новости, 13.12.2022
Уход западных компаний существенно не повлиял на Ростовскую область
Уход части западных компаний из России существенно не повлиял на состояние экономики Ростовской области, cообщил губернатор региона Василий Голубев в ходе... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T16:41
2022-12-13T16:41
2022-12-13T19:43
ростовская область
экономика
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 дек – РИА Новости. Уход части западных компаний из России существенно не повлиял на состояние экономики Ростовской области, cообщил губернатор региона Василий Голубев в ходе инвестиционного послания во вторник."Уход ряда западных собственников не повлиял, как мы считаем, существенно на деятельность донских предприятий. Доля компаний, которые ранее контролировались иностранными компаниями, проданы или переданы в управление российским", - сказал он.Губернатор привел в пример американский стекольный завод "Гардиан стекло", который продан российской компании ФСК и работает под брендом "Ларта гласс", доля компании "Энел" в проекте ветропарков приобретена "Лукойлом" и фондом "Газпромбанк-Фрезия", владение заводом по переработке сжиженным природным газом "Эйр продактс" перешло российскому "Техгаз менеджмент".Голубев добавил, что в современных условиях для российских компаний открылись хорошие возможности для импортозамещения, которыми уже пользуются компании, локализованные в Ростовской области.По словам губернатора, показатель того, что по основным направлениям развития экономики область сохранила положительную динамику, подтверждает, что региону удалось успешно адаптироваться к ситуации. Голубев уточнил, что по итогам уходящего года ключевые отрасли экономики Ростовской области: промышленность, сельское хозяйство, строительство, общепит – показали рост. Ожидается положительная динамика по всем ключевым показателям социально-экономического развития региона, а со следующего года прогнозируется устойчивая динамика.
https://realty.ria.ru/20221112/regiony-1830886310.html
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экономика, василий голубев, ростовская область, россия
Ростовская область , Экономика, Василий Голубев, Ростовская область, Россия
16:41 13.12.2022 (обновлено: 19:43 13.12.2022)
Уход западных компаний существенно не повлиял на Ростовскую область
Губернатор Голубев: уход западных компаний не повлиял на экономику Ростовской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 дек – РИА Новости.
Уход части западных компаний из России существенно не повлиял на состояние экономики Ростовской области, cообщил
губернатор региона Василий Голубев в ходе инвестиционного послания во вторник.
"Уход ряда западных собственников не повлиял, как мы считаем, существенно на деятельность донских предприятий. Доля компаний, которые ранее контролировались иностранными компаниями, проданы или переданы в управление российским", - сказал он.
Губернатор привел в пример американский стекольный завод "Гардиан стекло", который продан российской компании ФСК и работает под брендом "Ларта гласс", доля компании "Энел" в проекте ветропарков приобретена "Лукойлом" и фондом "Газпромбанк-Фрезия", владение заводом по переработке сжиженным природным газом "Эйр продактс" перешло российскому "Техгаз менеджмент".
Голубев добавил, что в современных условиях для российских компаний открылись хорошие возможности для импортозамещения, которыми уже пользуются компании, локализованные в Ростовской области.
По словам губернатора, показатель того, что по основным направлениям развития экономики область сохранила положительную динамику, подтверждает, что региону удалось успешно адаптироваться к ситуации. Голубев уточнил, что по итогам уходящего года ключевые отрасли экономики Ростовской области: промышленность, сельское хозяйство, строительство, общепит – показали рост. Ожидается положительная динамика по всем ключевым показателям социально-экономического развития региона, а со следующего года прогнозируется устойчивая динамика.