Самарская область вошла в десятку регионов-лидеров по строительству дорог
Самарская область вошла в десятку российских регионов-лидеров по дорожному строительству
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкУкладка асфальтового покрытия на федеральной автотрассе
Укладка асфальтового покрытия на федеральной автотрассе. Архивное фото
САМАРА, 13 дек - РИА Новости. Самарская область вошла в десятку лидеров по дорожному строительству среди регионов России, сообщила пресс-служба облправительства.
"Самарская область - в десятке лидеров по дорожному строительству среди субъектов РФ. Регион по совокупному показателю уже перевыполнил все планы на текущий период. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на церемонии открытия движения на новых участках дорог, которую возглавил президент РФ Владимир Путин", - говорится в сообщении.
Хуснуллин поблагодарил глав отличившихся регионов за системную работу.
По информации пресс-службы, за год в Самарской области отремонтировали 712 километров дорог, что является рекордным показателем. Такие данные были озвучены на совещание по вопросам реализации в регионе нацпроекта "Безопасные качественные дороги" и других программ, которое провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Среди ключевых построенных объектов дорожной сети – двухуровневая автомобильная развязка на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии, рабочее движение по которой было запущено на год раньше срока. Продолжается строительство Волжского моста и трассы "Обход Тольятти", входящих в состав международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай", готовность объекта составляет 71%.
С 2018 года на территории Самарской области в нормативное состояние приведено более 2,5 тысячи километров автомобильных дорог регионального и местного значения, 42 моста и путепровода. В 2023 году в регионе в рамках нацпроекта запланирован ввод 79 объектов.
По данным пресс-службы, Азаров нацелил областной Минтранс, все уполномоченные органы власти, глав муниципалитетов на то, чтобы работы по обновлению дорожной инфраструктуры в следующем году выполнялись качественно и своевременно.
10 декабря, 13:01Азаров выступил на заседании оргкомитета Года культурного наследия