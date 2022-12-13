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Самарская область вошла в десятку регионов-лидеров по строительству дорог - РИА Новости, 13.12.2022
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Самарская область вошла в десятку регионов-лидеров по строительству дорог
Самарская область вошла в десятку регионов-лидеров по строительству дорог - РИА Новости, 13.12.2022
Самарская область вошла в десятку регионов-лидеров по строительству дорог
Самарская область вошла в десятку лидеров по дорожному строительству среди регионов России, сообщила пресс-служба облправительства. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T17:12
2022-12-13T17:12
самарская область
россия
дороги
дмитрий азаров
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САМАРА, 13 дек - РИА Новости. Самарская область вошла в десятку лидеров по дорожному строительству среди регионов России, сообщила пресс-служба облправительства."Самарская область - в десятке лидеров по дорожному строительству среди субъектов РФ. Регион по совокупному показателю уже перевыполнил все планы на текущий период. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на церемонии открытия движения на новых участках дорог, которую возглавил президент РФ Владимир Путин", - говорится в сообщении.Хуснуллин поблагодарил глав отличившихся регионов за системную работу.По информации пресс-службы, за год в Самарской области отремонтировали 712 километров дорог, что является рекордным показателем. Такие данные были озвучены на совещание по вопросам реализации в регионе нацпроекта "Безопасные качественные дороги" и других программ, которое провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.В 2022 году по нацпроекту и на дополнительно привлеченные средства из федерального бюджета в эксплуатацию введено 107 объектов протяженностью 465 километров, включая автомобильные дороги регионального значения - 391 километр, ремонт улиц в Самаре - 57,4 километра и Тольятти - 16,4 километра.Среди ключевых построенных объектов дорожной сети – двухуровневая автомобильная развязка на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии, рабочее движение по которой было запущено на год раньше срока. Продолжается строительство Волжского моста и трассы "Обход Тольятти", входящих в состав международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай", готовность объекта составляет 71%.С 2018 года на территории Самарской области в нормативное состояние приведено более 2,5 тысячи километров автомобильных дорог регионального и местного значения, 42 моста и путепровода. В 2023 году в регионе в рамках нацпроекта запланирован ввод 79 объектов.По данным пресс-службы, Азаров нацелил областной Минтранс, все уполномоченные органы власти, глав муниципалитетов на то, чтобы работы по обновлению дорожной инфраструктуры в следующем году выполнялись качественно и своевременно.
https://ria.ru/20221213/studvesna-1838378025.html
https://ria.ru/20221213/investitsii-1838358983.html
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самарская область, россия, дороги, дмитрий азаров
Самарская область, Россия, Дороги, Дмитрий Азаров
17:12 13.12.2022
 
Самарская область вошла в десятку регионов-лидеров по строительству дорог

Самарская область вошла в десятку российских регионов-лидеров по дорожному строительству

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкУкладка асфальтового покрытия на федеральной автотрассе
Укладка асфальтового покрытия на федеральной автотрассе - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Укладка асфальтового покрытия на федеральной автотрассе. Архивное фото
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САМАРА, 13 дек - РИА Новости. Самарская область вошла в десятку лидеров по дорожному строительству среди регионов России, сообщила пресс-служба облправительства.
"Самарская область - в десятке лидеров по дорожному строительству среди субъектов РФ. Регион по совокупному показателю уже перевыполнил все планы на текущий период. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на церемонии открытия движения на новых участках дорог, которую возглавил президент РФ Владимир Путин", - говорится в сообщении.
Открытие студвесны на стадионе Самара Арена - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
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Хуснуллин поблагодарил глав отличившихся регионов за системную работу.
По информации пресс-службы, за год в Самарской области отремонтировали 712 километров дорог, что является рекордным показателем. Такие данные были озвучены на совещание по вопросам реализации в регионе нацпроекта "Безопасные качественные дороги" и других программ, которое провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
В 2022 году по нацпроекту и на дополнительно привлеченные средства из федерального бюджета в эксплуатацию введено 107 объектов протяженностью 465 километров, включая автомобильные дороги регионального значения - 391 километр, ремонт улиц в Самаре - 57,4 километра и Тольятти - 16,4 километра.
Самара - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
Вчера, 15:36
Инвестиции в экономику Самарской области достигли 267 миллиардов рублей
Среди ключевых построенных объектов дорожной сети – двухуровневая автомобильная развязка на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии, рабочее движение по которой было запущено на год раньше срока. Продолжается строительство Волжского моста и трассы "Обход Тольятти", входящих в состав международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай", готовность объекта составляет 71%.
С 2018 года на территории Самарской области в нормативное состояние приведено более 2,5 тысячи километров автомобильных дорог регионального и местного значения, 42 моста и путепровода. В 2023 году в регионе в рамках нацпроекта запланирован ввод 79 объектов.
По данным пресс-службы, Азаров нацелил областной Минтранс, все уполномоченные органы власти, глав муниципалитетов на то, чтобы работы по обновлению дорожной инфраструктуры в следующем году выполнялись качественно и своевременно.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в итоговом заседании оргкомитета Года культурного наследия народов России
10 декабря, 13:01
Азаров выступил на заседании оргкомитета Года культурного наследия
 
Самарская областьРоссияДорогиДмитрий Азаров
 
 
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