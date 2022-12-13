https://ria.ru/20221213/dorogi-1838406574.html

Самарская область вошла в десятку регионов-лидеров по строительству дорог

Самарская область вошла в десятку регионов-лидеров по строительству дорог - РИА Новости, 13.12.2022

Самарская область вошла в десятку регионов-лидеров по строительству дорог

Самарская область вошла в десятку лидеров по дорожному строительству среди регионов России, сообщила пресс-служба облправительства. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T17:12

2022-12-13T17:12

2022-12-13T17:12

самарская область

россия

дороги

дмитрий азаров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1578023421_0:0:3426:1927_1920x0_80_0_0_a23e9f1226a4fc6d253a5f65e8366606.jpg

САМАРА, 13 дек - РИА Новости. Самарская область вошла в десятку лидеров по дорожному строительству среди регионов России, сообщила пресс-служба облправительства."Самарская область - в десятке лидеров по дорожному строительству среди субъектов РФ. Регион по совокупному показателю уже перевыполнил все планы на текущий период. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на церемонии открытия движения на новых участках дорог, которую возглавил президент РФ Владимир Путин", - говорится в сообщении.Хуснуллин поблагодарил глав отличившихся регионов за системную работу.По информации пресс-службы, за год в Самарской области отремонтировали 712 километров дорог, что является рекордным показателем. Такие данные были озвучены на совещание по вопросам реализации в регионе нацпроекта "Безопасные качественные дороги" и других программ, которое провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.В 2022 году по нацпроекту и на дополнительно привлеченные средства из федерального бюджета в эксплуатацию введено 107 объектов протяженностью 465 километров, включая автомобильные дороги регионального значения - 391 километр, ремонт улиц в Самаре - 57,4 километра и Тольятти - 16,4 километра.Среди ключевых построенных объектов дорожной сети – двухуровневая автомобильная развязка на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии, рабочее движение по которой было запущено на год раньше срока. Продолжается строительство Волжского моста и трассы "Обход Тольятти", входящих в состав международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай", готовность объекта составляет 71%.С 2018 года на территории Самарской области в нормативное состояние приведено более 2,5 тысячи километров автомобильных дорог регионального и местного значения, 42 моста и путепровода. В 2023 году в регионе в рамках нацпроекта запланирован ввод 79 объектов.По данным пресс-службы, Азаров нацелил областной Минтранс, все уполномоченные органы власти, глав муниципалитетов на то, чтобы работы по обновлению дорожной инфраструктуры в следующем году выполнялись качественно и своевременно.

https://ria.ru/20221213/studvesna-1838378025.html

https://ria.ru/20221213/investitsii-1838358983.html

https://ria.ru/20221210/zasedanie-1837712599.html

самарская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

самарская область, россия, дороги, дмитрий азаров