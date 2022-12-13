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Жена главного дирижера ансамбля "Донбасс" погибла при обстреле ДНР

Жена главного дирижера ансамбля "Донбасс" погибла при обстреле ДНР - РИА Новости, 13.12.2022

Жена главного дирижера ансамбля "Донбасс" погибла при обстреле ДНР

Супруга главного дирижера государственного академического ансамбля песни и танца "Донбасс" Петра Рыжова погибла при обстреле ДНР украинскими войсками, сообщил... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T10:53

2022-12-13T10:53

2022-12-13T10:53

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донбасс

происшествия

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ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Супруга главного дирижера государственного академического ансамбля песни и танца "Донбасс" Петра Рыжова погибла при обстреле ДНР украинскими войсками, сообщил коллектив ансамбля."Коллектив заслуженного государственного академического ансамбля песни и танца "Донбасс" выражает глубочайшие соболезнования нашему другу и коллеге, главному дирижёру Петру Николаевичу Рыжову в связи с трагической гибелью супруги Татьяны. Её жизнь забрал очередной обстрел украинской армии", - говорится в сообщении ансамбля в соцсети "ВКонтакте".Отмечается также, что у них двое детей.

донецкая народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, донбасс, происшествия