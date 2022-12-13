Рейтинг@Mail.ru
Жена главного дирижера ансамбля "Донбасс" погибла при обстреле ДНР - РИА Новости, 13.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221213/donbass-1838255117.html
Жена главного дирижера ансамбля "Донбасс" погибла при обстреле ДНР
Жена главного дирижера ансамбля "Донбасс" погибла при обстреле ДНР - РИА Новости, 13.12.2022
Жена главного дирижера ансамбля "Донбасс" погибла при обстреле ДНР
Супруга главного дирижера государственного академического ансамбля песни и танца "Донбасс" Петра Рыжова погибла при обстреле ДНР украинскими войсками, сообщил... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T10:53
2022-12-13T10:53
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донбасс
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828190372_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_df9e25cf75cefea9284029e52cf9b81a.jpg
ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Супруга главного дирижера государственного академического ансамбля песни и танца "Донбасс" Петра Рыжова погибла при обстреле ДНР украинскими войсками, сообщил коллектив ансамбля."Коллектив заслуженного государственного академического ансамбля песни и танца "Донбасс" выражает глубочайшие соболезнования нашему другу и коллеге, главному дирижёру Петру Николаевичу Рыжову в связи с трагической гибелью супруги Татьяны. Её жизнь забрал очередной обстрел украинской армии", - говорится в сообщении ансамбля в соцсети "ВКонтакте".Отмечается также, что у них двое детей.
донецкая народная республика
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828190372_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_4be30a9d71a6b0fb16b6c4e378251a7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, донбасс, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Происшествия
10:53 13.12.2022
 
Жена главного дирижера ансамбля "Донбасс" погибла при обстреле ДНР

Ансамбль песни и танца "Донбасс" сообщил о гибели жены главного дирижера при обстреле ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкОсколки украинского снаряда в Донбассе
Осколки украинского снаряда в Донбассе - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Осколки украинского снаряда в Донбассе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Супруга главного дирижера государственного академического ансамбля песни и танца "Донбасс" Петра Рыжова погибла при обстреле ДНР украинскими войсками, сообщил коллектив ансамбля.
"Коллектив заслуженного государственного академического ансамбля песни и танца "Донбасс" выражает глубочайшие соболезнования нашему другу и коллеге, главному дирижёру Петру Николаевичу Рыжову в связи с трагической гибелью супруги Татьяны. Её жизнь забрал очередной обстрел украинской армии", - говорится в сообщении ансамбля в соцсети "ВКонтакте".
Отмечается также, что у них двое детей.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 декабря, 15:25Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.12.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонбассПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала