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Жена главного дирижера ансамбля "Донбасс" погибла при обстреле ДНР
Жена главного дирижера ансамбля "Донбасс" погибла при обстреле ДНР - РИА Новости, 13.12.2022
Жена главного дирижера ансамбля "Донбасс" погибла при обстреле ДНР
Супруга главного дирижера государственного академического ансамбля песни и танца "Донбасс" Петра Рыжова погибла при обстреле ДНР украинскими войсками, сообщил... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T10:53
2022-12-13T10:53
2022-12-13T10:53
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донбасс
происшествия
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ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Супруга главного дирижера государственного академического ансамбля песни и танца "Донбасс" Петра Рыжова погибла при обстреле ДНР украинскими войсками, сообщил коллектив ансамбля."Коллектив заслуженного государственного академического ансамбля песни и танца "Донбасс" выражает глубочайшие соболезнования нашему другу и коллеге, главному дирижёру Петру Николаевичу Рыжову в связи с трагической гибелью супруги Татьяны. Её жизнь забрал очередной обстрел украинской армии", - говорится в сообщении ансамбля в соцсети "ВКонтакте".Отмечается также, что у них двое детей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, донбасс, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Происшествия
Жена главного дирижера ансамбля "Донбасс" погибла при обстреле ДНР
Ансамбль песни и танца "Донбасс" сообщил о гибели жены главного дирижера при обстреле ВСУ