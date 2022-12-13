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Кириенко: более 150 добровольцев Народного фронта ушли в зону спецоперации - РИА Новости, 13.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221213/dobrovoltsy-1838456842.html
Кириенко: более 150 добровольцев Народного фронта ушли в зону спецоперации
Кириенко: более 150 добровольцев Народного фронта ушли в зону спецоперации - РИА Новости, 13.12.2022
Кириенко: более 150 добровольцев Народного фронта ушли в зону спецоперации
Народный фронт в условиях реального цивилизационного противостояния смог соответствовать масштабу задач в условиях проведения СВО, заявил первый замруководителя РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T20:55
2022-12-13T21:38
специальная военная операция на украине
общество
сергей кириенко
владимир путин
россия
донбасс
украина
общероссийский народный фронт
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Народный фронт в условиях реального цивилизационного противостояния смог соответствовать масштабу задач в условиях проведения СВО, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса."В такой ситуации само название Общероссийского народного фронта ко многому обязывало. Команда Фронта смогла сделать так, что Российский народный фронт смог соответствовать вызову ответственности и масштабу задач, которые возникли в условиях такого реального цивилизационного противостояния", - сказал Кириенко на заседании центрального штаба Народного фронта.Он также поблагодарил всех членов штаба и команду Народного фронта. По его словам, более 150 человек из центрального и регионального штабов движения ушли добровольцами в зону спецоперации."В том числе и руководители региональных отделений Народного фронта и сегодня выполняют свой гражданский долг, защищая людей на Донбассе и защищая нашу Родину", - подчеркнул первый замруководителя администрации президента РФ.
https://ria.ru/20221129/dobrovoltsy-1834973204.html
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общество, сергей кириенко, владимир путин, россия, донбасс, украина, общероссийский народный фронт
Специальная военная операция на Украине, Общество, Сергей Кириенко, Владимир Путин, Россия, Донбасс, Украина, Общероссийский народный фронт
20:55 13.12.2022 (обновлено: 21:38 13.12.2022)
 
Кириенко: более 150 добровольцев Народного фронта ушли в зону спецоперации

Кириенко сообщил, что более 150 активистов ОНФ стали добровольцами в рамках спецоперации

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Народный фронт в условиях реального цивилизационного противостояния смог соответствовать масштабу задач в условиях проведения СВО, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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"В такой ситуации само название Общероссийского народного фронта ко многому обязывало. Команда Фронта смогла сделать так, что Российский народный фронт смог соответствовать вызову ответственности и масштабу задач, которые возникли в условиях такого реального цивилизационного противостояния", - сказал Кириенко на заседании центрального штаба Народного фронта.
Он также поблагодарил всех членов штаба и команду Народного фронта. По его словам, более 150 человек из центрального и регионального штабов движения ушли добровольцами в зону спецоперации.
"В том числе и руководители региональных отделений Народного фронта и сегодня выполняют свой гражданский долг, защищая людей на Донбассе и защищая нашу Родину", - подчеркнул первый замруководителя администрации президента РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:47Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.12.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоСергей КириенкоВладимир ПутинРоссияДонбассУкраинаОбщероссийский народный фронт
 
 
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