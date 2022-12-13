https://ria.ru/20221213/dobrovoltsy-1838456842.html

Кириенко: более 150 добровольцев Народного фронта ушли в зону спецоперации

Кириенко: более 150 добровольцев Народного фронта ушли в зону спецоперации - РИА Новости, 13.12.2022

Кириенко: более 150 добровольцев Народного фронта ушли в зону спецоперации

Народный фронт в условиях реального цивилизационного противостояния смог соответствовать масштабу задач в условиях проведения СВО, заявил первый замруководителя РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T20:55

2022-12-13T20:55

2022-12-13T21:38

специальная военная операция на украине

общество

сергей кириенко

владимир путин

россия

донбасс

украина

общероссийский народный фронт

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Народный фронт в условиях реального цивилизационного противостояния смог соответствовать масштабу задач в условиях проведения СВО, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса."В такой ситуации само название Общероссийского народного фронта ко многому обязывало. Команда Фронта смогла сделать так, что Российский народный фронт смог соответствовать вызову ответственности и масштабу задач, которые возникли в условиях такого реального цивилизационного противостояния", - сказал Кириенко на заседании центрального штаба Народного фронта.Он также поблагодарил всех членов штаба и команду Народного фронта. По его словам, более 150 человек из центрального и регионального штабов движения ушли добровольцами в зону спецоперации."В том числе и руководители региональных отделений Народного фронта и сегодня выполняют свой гражданский долг, защищая людей на Донбассе и защищая нашу Родину", - подчеркнул первый замруководителя администрации президента РФ.

https://ria.ru/20221129/dobrovoltsy-1834973204.html

https://ria.ru/20221213/spetsoperatsiya-1838341464.html

россия

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общество, сергей кириенко, владимир путин, россия, донбасс, украина, общероссийский народный фронт