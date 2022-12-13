https://ria.ru/20221213/dialog-1838467013.html

Шор обвинил власти Молдавии в блокировании диалога с Россией

Шор обвинил власти Молдавии в блокировании диалога с Россией - РИА Новости, 13.12.2022

Шор обвинил власти Молдавии в блокировании диалога с Россией

Лидер протестующей в Молдавии партии "Шор" Илан Шор раскритиковал правительство за утаивание фактов участия оппозиции в разблокировании экспорта молдавской... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T22:28

2022-12-13T22:28

2022-12-13T22:28

илан шор

владимир филат

майя санду

молдавия

москва

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571714581_19:0:981:541_1920x0_80_0_0_af5820f73044d46efce2795e1a5e7975.jpg

КИШИНЕВ, 13 дек – РИА Новости. Лидер протестующей в Молдавии партии "Шор" Илан Шор раскритиковал правительство за утаивание фактов участия оппозиции в разблокировании экспорта молдавской продукции в Россию.Ранее вице-премьер Молдавии, глава минсельхоза Владимир Боля заявил, что 53 молдавских агропредприятия возобновили поставки плодоовощной продукции в Россию. Запрет был введен в августе Россельхознадзором из-за ненадлежащего качества продукции. Член правительства отметил, что вопрос возобновления экспорта сейчас ведется на экспертном уровне между представителями Россельхознадзора и молдавского Агентства безопасности пищевых продуктов."Только после того, как мы добились полного разблокирования экспорта… министр сельского хозяйства… начал хвастать, что экспорт возобновился благодаря Агентству по безопасности пищевых продуктов. Нам понадобилось несколько месяцев переговоров с российскими чиновниками, которые вели и я, и члены моей команды, в том числе в Москве, чтобы разблокировать экспорт (фруктов и овощей). Хотя российская сторона изначально согласилась разрешить поставки только от компаний Оргеевского района Молдавии, мы настаивали на том, что этим правом должны воспользоваться все фермеры страны. Все эти действия были прозрачными, со своевременным информированием людей", - написал во вторник Шор в своем Telegram-канале.Политик также обвинил руководство Молдавии в блокировании диалога с Россией по всем направлениям, включая и торговые отношения."Когда Российская Федерация запретила импорт фруктов и овощей из Молдавии из-за многочисленных санитарных нарушений и незаконных схем реэкспорта, которые применяли монополисты, контролируемые Филатом (Владимир Филат – бизнесмен, бывший лидер Либерально-демократической партии и экс-премьер Молдавии, осужденный за коррупцию в 2017 году – ред.) режим Майи Санду (президент республики, бывший член партии Филата – ред.) набрала в рот воды. Она не потрудилась помочь фермерам, устранить проблемы, которые вызвали этот запрет. В целом, она прекратила всякий диалог со своим восточным партнером", - подчеркнул Шор.Временные ограничения на ввоз растительной продукции из Молдавии были введены 15 августа из-за систематических выявлений карантинных объектов в овощах и фруктах - например, согласно данным Россельхознадзора, за 2021 и 2022 годы в поступившей оттуда в РФ растительной продукции было установлено 93 факта обнаружения 11 видов карантинных объектов. В начале декабря стало известно, что четыре компании из Оргеевского района Молдавии получили на первом этапе разрешение на продажу своей продукции на российском рынке благодаря договоренности между председателем района Дину Цуркану и представителями Россельхознадзора. Экспорт фруктов в РФ был разрешен с 7 октября.Молдавия столкнулась в конце весны с беспрецедентным ростом цен. Оппозиция возложила на правительство и правящую партию "Действие и солидарность" ответственность за экономический кризис в стране. С сентября партия "Шор" проводит бессрочную акцию протеста. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в стране, указывают на рекордную за последние двадцать лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание провести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Шор, покинувший страну в 2019 году после коррупционного скандала, призвал своих сторонников продолжать протесты до отставки руководства страны.

https://ria.ru/20221201/moldaviya-1835492468.html

https://ria.ru/20221127/moldaviya-1833692737.html

молдавия

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

илан шор, владимир филат, майя санду, молдавия, москва, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), россия