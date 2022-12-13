https://ria.ru/20221213/byudzhet-1838411725.html

Бюджет Кубани на 2023 год увеличили на 9,3 миллиарда рублей

Бюджет Кубани на 2023 год увеличили на 9,3 миллиарда рублей - РИА Новости, 13.12.2022

Бюджет Кубани на 2023 год увеличили на 9,3 миллиарда рублей

Депутаты Краснодарского края на сессии во вторник приняли законопроект, согласно которому доходы региона на предстоящий финансовый год увеличатся на 9,3... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T17:26

2022-12-13T17:26

2022-12-13T17:26

краснодарский край

краснодарский край

россия

бюджет

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КРАСНОДАР, 13 дек – РИА Новости. Депутаты Краснодарского края на сессии во вторник приняли законопроект, согласно которому доходы региона на предстоящий финансовый год увеличатся на 9,3 миллиарда рублей, до почти 390 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба законодательного собрания края (ЗСК).Отмечается, что парламентарии рассмотрели законопроект о бюджете региона на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов и приняли его единогласно."Доходы на предстоящий финансовый год увеличатся на 9,3 миллиарда рублей и составят почти 390 миллиардов. Расходная часть возрастает до 446 миллиарда рублей. Увеличение доходов и расходов закладывается также и на плановый период 2024 и 2025 годов", - говорится в сообщении.Как уточнил спикер краевого парламента Юрий Бурлачко, в расходной части бюджета заметные изменения ко второму чтению произошли в социальном блоке."В следующем году социально-культурная сфера дополнительно получит более 9 миллиардов рублей, и в общем объеме расходов ее доля составит немногим более 61%. Финансирование отрасли образования на следующий год превысит 105 миллиардов рублей, здравоохранения – 47 миллиардов рублей, расходы на социальную политику составят порядка 103 миллиардов. 9,5 миллиарда запланированы по разделу "Физическая культура и спорт", - уточнил председатель ЗСК.Он уточнил, что возможность существенно поддерживать социальную сферу есть, так как все отрасли кубанской экономики работают устойчиво и стабильно."Принятие закона в окончательном, втором чтении – это вовсе не завершение работы над бюджетом. Он сверстан, но по некоторым направлениям есть обоснованные потребности в других, несколько больших, суммах. По мере возможности мы будем возвращаться к этим вопросам. И если появятся дополнительные источники, будем увеличивать финансирование особо значимых направлений", - пояснил Юрий Бурлачко.

https://ria.ru/20221205/kreditovanie-1836502655.html

https://ria.ru/20221208/proizvodstvo-1837313530.html

https://ria.ru/20221212/selkhozpredpriyatie-1838192196.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

краснодарский край, россия, бюджет