Рейтинг@Mail.ru
Бюджет Кубани на 2023 год увеличили на 9,3 миллиарда рублей - РИА Новости, 13.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
https://ria.ru/20221213/byudzhet-1838411725.html
Бюджет Кубани на 2023 год увеличили на 9,3 миллиарда рублей
Бюджет Кубани на 2023 год увеличили на 9,3 миллиарда рублей - РИА Новости, 13.12.2022
Бюджет Кубани на 2023 год увеличили на 9,3 миллиарда рублей
Депутаты Краснодарского края на сессии во вторник приняли законопроект, согласно которому доходы региона на предстоящий финансовый год увеличатся на 9,3... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T17:26
2022-12-13T17:26
краснодарский край
краснодарский край
россия
бюджет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148904/56/1489045676_0:460:2732:1997_1920x0_80_0_0_ae0c7eeebce093a6df94788d8f25d6eb.jpg
КРАСНОДАР, 13 дек – РИА Новости. Депутаты Краснодарского края на сессии во вторник приняли законопроект, согласно которому доходы региона на предстоящий финансовый год увеличатся на 9,3 миллиарда рублей, до почти 390 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба законодательного собрания края (ЗСК).Отмечается, что парламентарии рассмотрели законопроект о бюджете региона на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов и приняли его единогласно."Доходы на предстоящий финансовый год увеличатся на 9,3 миллиарда рублей и составят почти 390 миллиардов. Расходная часть возрастает до 446 миллиарда рублей. Увеличение доходов и расходов закладывается также и на плановый период 2024 и 2025 годов", - говорится в сообщении.Как уточнил спикер краевого парламента Юрий Бурлачко, в расходной части бюджета заметные изменения ко второму чтению произошли в социальном блоке."В следующем году социально-культурная сфера дополнительно получит более 9 миллиардов рублей, и в общем объеме расходов ее доля составит немногим более 61%. Финансирование отрасли образования на следующий год превысит 105 миллиардов рублей, здравоохранения – 47 миллиардов рублей, расходы на социальную политику составят порядка 103 миллиардов. 9,5 миллиарда запланированы по разделу "Физическая культура и спорт", - уточнил председатель ЗСК.Он уточнил, что возможность существенно поддерживать социальную сферу есть, так как все отрасли кубанской экономики работают устойчиво и стабильно."Принятие закона в окончательном, втором чтении – это вовсе не завершение работы над бюджетом. Он сверстан, но по некоторым направлениям есть обоснованные потребности в других, несколько больших, суммах. По мере возможности мы будем возвращаться к этим вопросам. И если появятся дополнительные источники, будем увеличивать финансирование особо значимых направлений", - пояснил Юрий Бурлачко.
https://ria.ru/20221205/kreditovanie-1836502655.html
https://ria.ru/20221208/proizvodstvo-1837313530.html
https://ria.ru/20221212/selkhozpredpriyatie-1838192196.html
краснодарский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148904/56/1489045676_0:265:2377:2048_1920x0_80_0_0_0ba8f7f63b110ce05796dd91f384a3fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодарский край, россия, бюджет
Краснодарский край, Краснодарский край, Россия, Бюджет
17:26 13.12.2022
 
Бюджет Кубани на 2023 год увеличили на 9,3 миллиарда рублей

Депутаты Краснодарского края увеличили бюджет региона до почти 390 миллиардов рублей

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкЗима в Краснодаре
Зима в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Зима в Краснодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 13 дек – РИА Новости. Депутаты Краснодарского края на сессии во вторник приняли законопроект, согласно которому доходы региона на предстоящий финансовый год увеличатся на 9,3 миллиарда рублей, до почти 390 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба законодательного собрания края (ЗСК).
Отмечается, что парламентарии рассмотрели законопроект о бюджете региона на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов и приняли его единогласно.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
5 декабря, 18:57Краснодарский край
Кубань стала лидером в ЮФО по кредитованию экономики и населения
"Доходы на предстоящий финансовый год увеличатся на 9,3 миллиарда рублей и составят почти 390 миллиардов. Расходная часть возрастает до 446 миллиарда рублей. Увеличение доходов и расходов закладывается также и на плановый период 2024 и 2025 годов", - говорится в сообщении.
Как уточнил спикер краевого парламента Юрий Бурлачко, в расходной части бюджета заметные изменения ко второму чтению произошли в социальном блоке.
"В следующем году социально-культурная сфера дополнительно получит более 9 миллиардов рублей, и в общем объеме расходов ее доля составит немногим более 61%. Финансирование отрасли образования на следующий год превысит 105 миллиардов рублей, здравоохранения – 47 миллиардов рублей, расходы на социальную политику составят порядка 103 миллиардов. 9,5 миллиарда запланированы по разделу "Физическая культура и спорт", - уточнил председатель ЗСК.
Посев сои в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
8 декабря, 18:42Краснодарский край
Кубань направит средства на импортозамещающие промышленные производства
Он уточнил, что возможность существенно поддерживать социальную сферу есть, так как все отрасли кубанской экономики работают устойчиво и стабильно.
"Принятие закона в окончательном, втором чтении – это вовсе не завершение работы над бюджетом. Он сверстан, но по некоторым направлениям есть обоснованные потребности в других, несколько больших, суммах. По мере возможности мы будем возвращаться к этим вопросам. И если появятся дополнительные источники, будем увеличивать финансирование особо значимых направлений", - пояснил Юрий Бурлачко.
Початки кукурузы - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря, 21:08Краснодарский край
Сельхозпредприятие Кубани повысило выработку на 40% благодаря нацпроекту
 
Краснодарский крайКраснодарский крайРоссияБюджет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала