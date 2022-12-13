https://ria.ru/20221213/britaniya-1838368944.html

Британцы старше 50 лет все чаще думают о возвращении на работу из-за цен

Британцы старше 50 лет все чаще думают о возвращении на работу из-за цен - РИА Новости, 13.12.2022

Британцы старше 50 лет все чаще думают о возвращении на работу из-за цен

Число экономически неактивных британцев старше 50 лет начало снижаться из-за роста стоимости жизни в стране, все больше людей старше этого возраста задумываются РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T16:05

2022-12-13T16:05

2022-12-13T16:12

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Число экономически неактивных британцев старше 50 лет начало снижаться из-за роста стоимости жизни в стране, все больше людей старше этого возраста задумываются о возвращении на работу, следует из данных Бюро национальной статистики Великобритании.Ведомство сравнило показатели за период июль-сентябрь и август-октябрь. Число неактивных британцев в возрасте от 16 до 64 лет снизилось в целом на 63,4 тысячи. Из этого числа 40,9 тысячи - люди старше 50 лет."В этом квартале доля людей, которые и не работают, и не ищут работу снизилась из-за сокращения числа людей трудоспособного возраста, которые считают себя пенсионерами. Это согласуется с другими данными, которые показывают, что больше людей в возрасте старше 50 лет стали думать о возвращении на работу в тот период, как стоимость жизни стремительно растет", - заявил глава подразделения экономической статистики бюро Сэм Бэкет.

https://ria.ru/20221212/dokhody-1838142291.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, великобритания