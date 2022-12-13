https://ria.ru/20221213/britaniya-1838368944.html
Британцы старше 50 лет все чаще думают о возвращении на работу из-за цен
Британцы старше 50 лет все чаще думают о возвращении на работу из-за цен - РИА Новости, 13.12.2022
Британцы старше 50 лет все чаще думают о возвращении на работу из-за цен
Число экономически неактивных британцев старше 50 лет начало снижаться из-за роста стоимости жизни в стране, все больше людей старше этого возраста задумываются РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T16:05
2022-12-13T16:05
2022-12-13T16:12
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Число экономически неактивных британцев старше 50 лет начало снижаться из-за роста стоимости жизни в стране, все больше людей старше этого возраста задумываются о возвращении на работу, следует из данных Бюро национальной статистики Великобритании.Ведомство сравнило показатели за период июль-сентябрь и август-октябрь. Число неактивных британцев в возрасте от 16 до 64 лет снизилось в целом на 63,4 тысячи. Из этого числа 40,9 тысячи - люди старше 50 лет."В этом квартале доля людей, которые и не работают, и не ищут работу снизилась из-за сокращения числа людей трудоспособного возраста, которые считают себя пенсионерами. Это согласуется с другими данными, которые показывают, что больше людей в возрасте старше 50 лет стали думать о возвращении на работу в тот период, как стоимость жизни стремительно растет", - заявил глава подразделения экономической статистики бюро Сэм Бэкет.
https://ria.ru/20221212/dokhody-1838142291.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, великобритания
16:05 13.12.2022 (обновлено: 16:12 13.12.2022)
Британцы старше 50 лет все чаще думают о возвращении на работу из-за цен
ONS: британцы старше 50 лет стали чаще думать о возвращении на работу из-за роста цен
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости.
Число экономически неактивных британцев старше 50 лет начало снижаться из-за роста стоимости жизни в стране, все больше людей старше этого возраста задумываются о возвращении на работу, следует из данных Бюро
национальной статистики Великобритании.
"С тех пор, как в 1971 году начался сравнительный учет, уровень экономической неактивности в целом снижался; однако он увеличился во время пандемии коронавируса (COVID-19). В период август-октябрь 2022 года он снизился по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом", - говорится в сообщении на сайте бюро.
Ведомство сравнило показатели за период июль-сентябрь и август-октябрь. Число неактивных британцев в возрасте от 16 до 64 лет снизилось в целом на 63,4 тысячи. Из этого числа 40,9 тысячи - люди старше 50 лет.
"В этом квартале доля людей, которые и не работают, и не ищут работу снизилась из-за сокращения числа людей трудоспособного возраста, которые считают себя пенсионерами. Это согласуется с другими данными, которые показывают, что больше людей в возрасте старше 50 лет стали думать о возвращении на работу в тот период, как стоимость жизни стремительно растет", - заявил глава подразделения экономической статистики бюро Сэм Бэкет.