https://ria.ru/20221213/belorussiya-1838345662.html

Лукашенко назначил нового командующего ВВС и войсками ПВО Белоруссии

Лукашенко назначил нового командующего ВВС и войсками ПВО Белоруссии - РИА Новости, 13.12.2022

Лукашенко назначил нового командующего ВВС и войсками ПВО Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник назначил Андрея Лукьяновича командующим военно-воздушными силами и войсками ПВО страны. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T14:57

2022-12-13T14:57

2022-12-13T14:57

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белоруссия

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МИНСК, 13 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник назначил Андрея Лукьяновича командующим военно-воздушными силами и войсками ПВО страны."Андрей Лукьянович назначен командующим военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны вооруженных сил Республики Беларусь. Прежде он занимал должность заместителя командующего ВВС и восками ПВО - начальника авиации", - говорится в сообщении пресс-службы президента страны.В ноябре указом Лукашенко генерал-майор Игорь Голуб был освобожден от должности командующего военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны вооруженных сил Белоруссии. Голуб был уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, александр лукашенко, белоруссия