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Лукашенко назначил нового командующего ВВС и войсками ПВО Белоруссии - РИА Новости, 13.12.2022
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Лукашенко назначил нового командующего ВВС и войсками ПВО Белоруссии
Лукашенко назначил нового командующего ВВС и войсками ПВО Белоруссии - РИА Новости, 13.12.2022
Лукашенко назначил нового командующего ВВС и войсками ПВО Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник назначил Андрея Лукьяновича командующим военно-воздушными силами и войсками ПВО страны. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T14:57
2022-12-13T14:57
в мире
александр лукашенко
белоруссия
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МИНСК, 13 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник назначил Андрея Лукьяновича командующим военно-воздушными силами и войсками ПВО страны."Андрей Лукьянович назначен командующим военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны вооруженных сил Республики Беларусь. Прежде он занимал должность заместителя командующего ВВС и восками ПВО - начальника авиации", - говорится в сообщении пресс-службы президента страны.В ноябре указом Лукашенко генерал-майор Игорь Голуб был освобожден от должности командующего военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны вооруженных сил Белоруссии. Голуб был уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.
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в мире, александр лукашенко, белоруссия
В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия
14:57 13.12.2022
 
Лукашенко назначил нового командующего ВВС и войсками ПВО Белоруссии

Лукашенко назначил Андрея Лукьяновича командующим ВВС и войсками ПВО Белоруссии

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МИНСК, 13 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник назначил Андрея Лукьяновича командующим военно-воздушными силами и войсками ПВО страны.
"Андрей Лукьянович назначен командующим военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны вооруженных сил Республики Беларусь. Прежде он занимал должность заместителя командующего ВВС и восками ПВО - начальника авиации", - говорится в сообщении пресс-службы президента страны.
В ноябре указом Лукашенко генерал-майор Игорь Голуб был освобожден от должности командующего военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны вооруженных сил Белоруссии. Голуб был уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.
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