https://ria.ru/20221213/belorussiya-1838345662.html
Лукашенко назначил нового командующего ВВС и войсками ПВО Белоруссии
Лукашенко назначил нового командующего ВВС и войсками ПВО Белоруссии - РИА Новости, 13.12.2022
Лукашенко назначил нового командующего ВВС и войсками ПВО Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник назначил Андрея Лукьяновича командующим военно-воздушными силами и войсками ПВО страны. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T14:57
2022-12-13T14:57
2022-12-13T14:57
в мире
александр лукашенко
белоруссия
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МИНСК, 13 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник назначил Андрея Лукьяновича командующим военно-воздушными силами и войсками ПВО страны."Андрей Лукьянович назначен командующим военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны вооруженных сил Республики Беларусь. Прежде он занимал должность заместителя командующего ВВС и восками ПВО - начальника авиации", - говорится в сообщении пресс-службы президента страны.В ноябре указом Лукашенко генерал-майор Игорь Голуб был освобожден от должности командующего военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны вооруженных сил Белоруссии. Голуб был уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.
https://ria.ru/20220925/nato-1819396963.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр лукашенко, белоруссия
В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия
Лукашенко назначил нового командующего ВВС и войсками ПВО Белоруссии
Лукашенко назначил Андрея Лукьяновича командующим ВВС и войсками ПВО Белоруссии