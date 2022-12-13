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Ефимов: Москва проведет аукцион на развитие бывшей промзоны "Вагоноремонт" - РИА Новости, 13.12.2022
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Ефимов: Москва проведет аукцион на развитие бывшей промзоны "Вагоноремонт"
Ефимов: Москва проведет аукцион на развитие бывшей промзоны "Вагоноремонт" - РИА Новости, 13.12.2022
Ефимов: Москва проведет аукцион на развитие бывшей промзоны "Вагоноремонт"
Аукцион на право комплексного развития территории (КРТ) бывшей промзоны "Вагоноремонт" пройдет 7 февраля 2023 года, заявки принимаются до 26 января, сообщил... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T09:12
2022-12-13T09:12
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Аукцион на право комплексного развития территории (КРТ) бывшей промзоны "Вагоноремонт" пройдет 7 февраля 2023 года, заявки принимаются до 26 января, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Начался прием заявок на участие в аукционе на право реорганизации территории бывшей промзоны "Вагоноремонт" общей площадью около трех гектаров. Объем инвестиций в развитие участка оценивается в девять миллиардов рублей, а ожидаемый бюджетный эффект – более 500 миллионов рублей в год. Реализация проекта даст городу свыше 1,5 тысяч новых рабочих мест", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Уточняется, что победитель торгов сможет возвести на участке свыше 80 тысяч квадратных метров недвижимости, из которых около 40 тысяч квадратных метров займут технопарк и высокотехнологичное фармацевтическое производство. На остальной площади разместят общественные и деловые объекты, в том числе – офисы и магазины.Начальная цена лота определена в 9,53 миллиона рублей. В торгах может принять участие любой инвестор, в том числе нынешние собственники объектов промзоны, которые не смогли договориться между собой о развитии территории.Указанный участок промзоны пролегает вдоль Дмитровского шоссе недалеко от станции Лианозово МЦД-1. Неэффективно используемую городскую территорию сейчас занимают склады, стоянки и автомойки.
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
09:12 13.12.2022
 

Ефимов: Москва проведет аукцион на развитие бывшей промзоны "Вагоноремонт"

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Аукцион на право комплексного развития территории (КРТ) бывшей промзоны "Вагоноремонт" пройдет 7 февраля 2023 года, заявки принимаются до 26 января, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Начался прием заявок на участие в аукционе на право реорганизации территории бывшей промзоны "Вагоноремонт" общей площадью около трех гектаров. Объем инвестиций в развитие участка оценивается в девять миллиардов рублей, а ожидаемый бюджетный эффект – более 500 миллионов рублей в год. Реализация проекта даст городу свыше 1,5 тысяч новых рабочих мест", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Уточняется, что победитель торгов сможет возвести на участке свыше 80 тысяч квадратных метров недвижимости, из которых около 40 тысяч квадратных метров займут технопарк и высокотехнологичное фармацевтическое производство. На остальной площади разместят общественные и деловые объекты, в том числе – офисы и магазины.
Начальная цена лота определена в 9,53 миллиона рублей. В торгах может принять участие любой инвестор, в том числе нынешние собственники объектов промзоны, которые не смогли договориться между собой о развитии территории.
Указанный участок промзоны пролегает вдоль Дмитровского шоссе недалеко от станции Лианозово МЦД-1. Неэффективно используемую городскую территорию сейчас занимают склады, стоянки и автомойки.
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)Москва
 
 
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