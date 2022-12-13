https://ria.ru/20221213/auktsion-1838184755.html

Ефимов: Москва проведет аукцион на развитие бывшей промзоны "Вагоноремонт"

Ефимов: Москва проведет аукцион на развитие бывшей промзоны "Вагоноремонт" - РИА Новости, 13.12.2022

Ефимов: Москва проведет аукцион на развитие бывшей промзоны "Вагоноремонт"

Аукцион на право комплексного развития территории (КРТ) бывшей промзоны "Вагоноремонт" пройдет 7 февраля 2023 года, заявки принимаются до 26 января, сообщил... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T09:12

2022-12-13T09:12

2022-12-13T09:12

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Аукцион на право комплексного развития территории (КРТ) бывшей промзоны "Вагоноремонт" пройдет 7 февраля 2023 года, заявки принимаются до 26 января, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Начался прием заявок на участие в аукционе на право реорганизации территории бывшей промзоны "Вагоноремонт" общей площадью около трех гектаров. Объем инвестиций в развитие участка оценивается в девять миллиардов рублей, а ожидаемый бюджетный эффект – более 500 миллионов рублей в год. Реализация проекта даст городу свыше 1,5 тысяч новых рабочих мест", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Уточняется, что победитель торгов сможет возвести на участке свыше 80 тысяч квадратных метров недвижимости, из которых около 40 тысяч квадратных метров займут технопарк и высокотехнологичное фармацевтическое производство. На остальной площади разместят общественные и деловые объекты, в том числе – офисы и магазины.Начальная цена лота определена в 9,53 миллиона рублей. В торгах может принять участие любой инвестор, в том числе нынешние собственники объектов промзоны, которые не смогли договориться между собой о развитии территории.Указанный участок промзоны пролегает вдоль Дмитровского шоссе недалеко от станции Лианозово МЦД-1. Неэффективно используемую городскую территорию сейчас занимают склады, стоянки и автомойки.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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владимир ефимов (правительство москвы) , москва