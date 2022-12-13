https://ria.ru/20221213/armiya-1838337539.html

Власти Белоруссии прокомментировали внезапную проверку боеготовности армии

Власти Белоруссии прокомментировали внезапную проверку боеготовности армии - РИА Новости, 13.12.2022

Власти Белоруссии прокомментировали внезапную проверку боеготовности армии

Мероприятия внезапной проверки боеготовности белорусской армии носят оборонительный характер, заявил начальник департамента международного военного... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T14:36

2022-12-13T14:36

2022-12-13T14:36

белоруссия

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МИНСК, 13 дек – РИА Новости. Мероприятия внезапной проверки боеготовности белорусской армии носят оборонительный характер, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.Во вторник пресс-служба минобороны Белоруссии сообщила, что по поручению президента под руководством госсекретариата совбеза республики начата внезапная проверка боеготовности армии."Под руководством ГССБ РБ (госсекретариата совбеза – ред.) начата внезапная проверка боевой готовности ВС. Мероприятия носят оборонительный характер, проверка ОВУ (органов военного управления – ред.) и воинских частей проводится выборочно, состав участников доводится поэтапно", - написал Ревенко в Twitter.В пресс-службе минобороны отмечали, что мероприятия внезапной проверки боеготовности будут носить комплексный характер, войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина. Планируется передвижение военной техники и личного состава, временное ограничение движения граждан и транспорта по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности.

https://ria.ru/20221213/oppozitsiya-1838332863.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

белоруссия