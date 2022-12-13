https://ria.ru/20221213/armiya-1838337539.html
Власти Белоруссии прокомментировали внезапную проверку боеготовности армии
Власти Белоруссии прокомментировали внезапную проверку боеготовности армии - РИА Новости, 13.12.2022
Власти Белоруссии прокомментировали внезапную проверку боеготовности армии
Мероприятия внезапной проверки боеготовности белорусской армии носят оборонительный характер, заявил начальник департамента международного военного... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T14:36
2022-12-13T14:36
2022-12-13T14:36
белоруссия
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МИНСК, 13 дек – РИА Новости. Мероприятия внезапной проверки боеготовности белорусской армии носят оборонительный характер, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.Во вторник пресс-служба минобороны Белоруссии сообщила, что по поручению президента под руководством госсекретариата совбеза республики начата внезапная проверка боеготовности армии."Под руководством ГССБ РБ (госсекретариата совбеза – ред.) начата внезапная проверка боевой готовности ВС. Мероприятия носят оборонительный характер, проверка ОВУ (органов военного управления – ред.) и воинских частей проводится выборочно, состав участников доводится поэтапно", - написал Ревенко в Twitter.В пресс-службе минобороны отмечали, что мероприятия внезапной проверки боеготовности будут носить комплексный характер, войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина. Планируется передвижение военной техники и личного состава, временное ограничение движения граждан и транспорта по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности.
https://ria.ru/20221213/oppozitsiya-1838332863.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белоруссия
Власти Белоруссии прокомментировали внезапную проверку боеготовности армии
МО Белоруссии: внезапная проверка боеготовности армии страны носит оборонительный характер
МИНСК, 13 дек – РИА Новости.
Мероприятия внезапной проверки боеготовности белорусской армии носят оборонительный характер, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко
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Во вторник пресс-служба минобороны Белоруссии сообщила, что по поручению президента под руководством госсекретариата совбеза республики начата внезапная проверка боеготовности армии.
"Под руководством ГССБ РБ (госсекретариата совбеза – ред.) начата внезапная проверка боевой готовности ВС. Мероприятия носят оборонительный характер, проверка ОВУ (органов военного управления – ред.) и воинских частей проводится выборочно, состав участников доводится поэтапно", - написал Ревенко в Twitter.
В пресс-службе минобороны отмечали, что мероприятия внезапной проверки боеготовности будут носить комплексный характер, войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина. Планируется передвижение военной техники и личного состава, временное ограничение движения граждан и транспорта по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности.