Рейтинг@Mail.ru
Власти Белоруссии прокомментировали внезапную проверку боеготовности армии - РИА Новости, 13.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221213/armiya-1838337539.html
Власти Белоруссии прокомментировали внезапную проверку боеготовности армии
Власти Белоруссии прокомментировали внезапную проверку боеготовности армии - РИА Новости, 13.12.2022
Власти Белоруссии прокомментировали внезапную проверку боеготовности армии
Мероприятия внезапной проверки боеготовности белорусской армии носят оборонительный характер, заявил начальник департамента международного военного... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T14:36
2022-12-13T14:36
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575102662_247:0:2767:1417_1920x0_80_0_0_7739596e7ef560262729ff405c092ebc.jpg
МИНСК, 13 дек – РИА Новости. Мероприятия внезапной проверки боеготовности белорусской армии носят оборонительный характер, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.Во вторник пресс-служба минобороны Белоруссии сообщила, что по поручению президента под руководством госсекретариата совбеза республики начата внезапная проверка боеготовности армии."Под руководством ГССБ РБ (госсекретариата совбеза – ред.) начата внезапная проверка боевой готовности ВС. Мероприятия носят оборонительный характер, проверка ОВУ (органов военного управления – ред.) и воинских частей проводится выборочно, состав участников доводится поэтапно", - написал Ревенко в Twitter.В пресс-службе минобороны отмечали, что мероприятия внезапной проверки боеготовности будут носить комплексный характер, войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина. Планируется передвижение военной техники и личного состава, временное ограничение движения граждан и транспорта по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности.
https://ria.ru/20221213/oppozitsiya-1838332863.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575102662_506:0:3237:2048_1920x0_80_0_0_77898bf2a341fa48f598e331845fa1f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия
Белоруссия
14:36 13.12.2022
 
Власти Белоруссии прокомментировали внезапную проверку боеготовности армии

МО Белоруссии: внезапная проверка боеготовности армии страны носит оборонительный характер

© AP Photo / BelTA Pool Photo/Nikolai PetrovВоеннослужащие спецназа белорусской армии
Военнослужащие спецназа белорусской армии - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Nikolai Petrov
Военнослужащие спецназа белорусской армии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 13 дек – РИА Новости. Мероприятия внезапной проверки боеготовности белорусской армии носят оборонительный характер, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.
Во вторник пресс-служба минобороны Белоруссии сообщила, что по поручению президента под руководством госсекретариата совбеза республики начата внезапная проверка боеготовности армии.
"Под руководством ГССБ РБ (госсекретариата совбеза – ред.) начата внезапная проверка боевой готовности ВС. Мероприятия носят оборонительный характер, проверка ОВУ (органов военного управления – ред.) и воинских частей проводится выборочно, состав участников доводится поэтапно", - написал Ревенко в Twitter.
В пресс-службе минобороны отмечали, что мероприятия внезапной проверки боеготовности будут носить комплексный характер, войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина. Планируется передвижение военной техники и личного состава, временное ограничение движения граждан и транспорта по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности.
Сотрудники полиции Польши и польский военнослужащий на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
Вчера, 14:25
В Белоруссии заявили об угрозе диверсий со стороны оппозиции
 
Белоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала