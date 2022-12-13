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Белгородским аграриям компенсировали траты на зарплаты студентов - РИА Новости, 13.12.2022
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Белгородская область
https://ria.ru/20221213/agrarii-1838398938.html
Белгородским аграриям компенсировали траты на зарплаты студентов
Белгородским аграриям компенсировали траты на зарплаты студентов - РИА Новости, 13.12.2022
Белгородским аграриям компенсировали траты на зарплаты студентов
Власти Белгородской области закончили выплаты по компенсации заработной платы студентам средне-специальных учебных заведений, проходившим практику на... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T16:55
2022-12-13T16:55
белгородская область
вячеслав гладков
белгородская область
россия
зарплаты
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БЕЛГОРОД, 13 дек – РИА Новости. Власти Белгородской области закончили выплаты по компенсации заработной платы студентам средне-специальных учебных заведений, проходившим практику на сельхозпредприятиях, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Таких детей 250, предприятий порядка 70… Польза от этой работы для детей - возможность заработать, получить практические навыки тех дисциплин, которые они учат в теории. Для предприятий тоже: сформировать кадровый резерв и получить 90% компенсации из бюджета", - отметил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.Губернатор отметил, что больше всего студентов принял "Владимировский сад", который взял к себе на практику чуть менее 100 человек. "Мне кажется, это тоже хорошее подспорье для любого предприятия", — подчеркнул Гладков.Сельскохозяйственным предприятиям региона возмещается 90% затрат, понесенных при начислении заработной платы студентам, проходящим производственную практику, а также при оплате обучения сотрудников. Государственная поддержка предприятий осуществляется в рамках программы комплексного развития сельских территорий.
https://ria.ru/20221124/belgorod-1834029026.html
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вячеслав гладков, белгородская область, россия, зарплаты
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Россия, Зарплаты
16:55 13.12.2022
 
Белгородским аграриям компенсировали траты на зарплаты студентов

Глава Белгородской области Гладков: аграриям компенсировали траты на зарплаты студентов

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкЛисты с денежными купюрами
Листы с денежными купюрами - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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БЕЛГОРОД, 13 дек – РИА Новости. Власти Белгородской области закончили выплаты по компенсации заработной платы студентам средне-специальных учебных заведений, проходившим практику на сельхозпредприятиях, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Таких детей 250, предприятий порядка 70… Польза от этой работы для детей - возможность заработать, получить практические навыки тех дисциплин, которые они учат в теории. Для предприятий тоже: сформировать кадровый резерв и получить 90% компенсации из бюджета", - отметил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
24 ноября, 17:50Белгородская область
В Белгородской области приняли новые меры поддержки инвесторов
Губернатор отметил, что больше всего студентов принял "Владимировский сад", который взял к себе на практику чуть менее 100 человек. "Мне кажется, это тоже хорошее подспорье для любого предприятия", — подчеркнул Гладков.
Сельскохозяйственным предприятиям региона возмещается 90% затрат, понесенных при начислении заработной платы студентам, проходящим производственную практику, а также при оплате обучения сотрудников. Государственная поддержка предприятий осуществляется в рамках программы комплексного развития сельских территорий.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря, 15:43Белгородская область
Гладков поручил вручить ключи от жилья детям-сиротам до конца года
 
Белгородская областьВячеслав ГладковБелгородская областьРоссияЗарплаты
 
 
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