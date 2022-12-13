https://ria.ru/20221213/agrarii-1838398938.html

Белгородским аграриям компенсировали траты на зарплаты студентов

Белгородским аграриям компенсировали траты на зарплаты студентов - РИА Новости, 13.12.2022

Белгородским аграриям компенсировали траты на зарплаты студентов

Власти Белгородской области закончили выплаты по компенсации заработной платы студентам средне-специальных учебных заведений, проходившим практику на... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T16:55

2022-12-13T16:55

2022-12-13T16:55

белгородская область

вячеслав гладков

белгородская область

россия

зарплаты

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БЕЛГОРОД, 13 дек – РИА Новости. Власти Белгородской области закончили выплаты по компенсации заработной платы студентам средне-специальных учебных заведений, проходившим практику на сельхозпредприятиях, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Таких детей 250, предприятий порядка 70… Польза от этой работы для детей - возможность заработать, получить практические навыки тех дисциплин, которые они учат в теории. Для предприятий тоже: сформировать кадровый резерв и получить 90% компенсации из бюджета", - отметил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.Губернатор отметил, что больше всего студентов принял "Владимировский сад", который взял к себе на практику чуть менее 100 человек. "Мне кажется, это тоже хорошее подспорье для любого предприятия", — подчеркнул Гладков.Сельскохозяйственным предприятиям региона возмещается 90% затрат, понесенных при начислении заработной платы студентам, проходящим производственную практику, а также при оплате обучения сотрудников. Государственная поддержка предприятий осуществляется в рамках программы комплексного развития сельских территорий.

https://ria.ru/20221124/belgorod-1834029026.html

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белгородская область

россия

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Владимир Лаврентьев

вячеслав гладков, белгородская область, россия, зарплаты