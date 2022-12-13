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"Россия" летит из Пулково в Дубай - РИА Новости, 30.12.2022
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"Россия" летит из Пулково в Дубай
"Россия" летит из Пулково в Дубай - РИА Новости, 30.12.2022
"Россия" летит из Пулково в Дубай
Аэрофлот открыл продажи на прямые рейсы авиакомпании "Россия" из Санкт-Петербурга в Объединенные Арабские Эмираты. Полеты будут выполняться в аэропорт Дубая... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-13T11:44
2022-12-30T11:48
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МОСКВА, 13 дек - Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот открыл продажи на прямые рейсы авиакомпании "Россия" из Санкт-Петербурга в Объединенные Арабские Эмираты. Полеты будут выполняться в аэропорт Дубая Аль-Мактум четыре раза в неделю с 28 декабря. Авиакомпания "Россия" дарит петербуржцам возможность отправиться прямыми рейсами в Дубай и провести незабываемый отпуск на побережье Персидского залива. Полеты на курорт особенно актуальны в период новогодних праздников и останутся востребованными среди пассажиров на протяжение всего зимнего сезона. ОАЭ традиционно является одним из самых популярных зарубежных туристических направлений благодаря множеству вариантов развлечений на любой вкус – от спокойного пляжного отдыха и исследования подводного мира до ралли по пустыне и шопинга. Полеты из Санкт-Петербурга в Дубай будут выполняться на воздушных судах Airbus А319. Лайнеры представлены в двухклассной компоновке. Общее количество мест на борту – 128, из которых 120 мест класса Эконом и 8 кресел бизнес-класса. Согласно расписанию, рейсы планируются четыре раза в неделю – по средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Вылет рейса SU/FV 6909 из Санкт-Петербурга в 8:10, прилет в Дубай в 15:30. Вылет обратного рейса SU/FV 6910 – 16:30, прилет – 22:05. Время указано местное для каждого аэропорта. Для пассажиров из других регионов России сохраняется возможность спланировать путешествие в ОАЭ через Сочи. Рейсы авиакомпании "Россия" из крупного транзитного узла перевозчика на юге страны в Дубай выполняются ежедневно (2 раза в день) на отечественных лайнерах Суперджет 100.Больше новостей читайте на официальном Телеграм-канале авиакомпании "Россия"Авиакомпания "Россия" входит в Группу Аэрофлот, эксплуатирует 130 самолетов, из которых 74 – Superjet 100 (RRJ-95). В "России" трудится более 7 тысяч человек. Технический блок авиакомпании в Санкт-Петербурге обладает самым современным оборудованием и способен проводить "тяжелые" формы технического обслуживания воздушных судов. Авиакомпания является базовым перевозчиком аэропортов Пулково (Санкт-Петербург), Шереметьево (Москва), Красноярска и Сочи. В 2022 году "Россия" стала победителем национальной премии "Марка №1 в России", получив максимальное количество голосов пассажиров в категории "Авиакомпания". По итогам 2021 года "Россия" вошла в ТОП-100 компаний – лучших работодателей страны по версии платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter.Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
Пресс-релизы
11:44 13.12.2022 (обновлено: 11:48 30.12.2022)

"Россия" летит из Пулково в Дубай

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Россия"
Самолет авиакомпании Россия - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Самолет авиакомпании "Россия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек - Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот открыл продажи на прямые рейсы авиакомпании "Россия" из Санкт-Петербурга в Объединенные Арабские Эмираты. Полеты будут выполняться в аэропорт Дубая Аль-Мактум четыре раза в неделю с 28 декабря.

Авиакомпания "Россия" дарит петербуржцам возможность отправиться прямыми рейсами в Дубай и провести незабываемый отпуск на побережье Персидского залива. Полеты на курорт особенно актуальны в период новогодних праздников и останутся востребованными среди пассажиров на протяжение всего зимнего сезона.

ОАЭ традиционно является одним из самых популярных зарубежных туристических направлений благодаря множеству вариантов развлечений на любой вкус – от спокойного пляжного отдыха и исследования подводного мира до ралли по пустыне и шопинга.

Полеты из Санкт-Петербурга в Дубай будут выполняться на воздушных судах Airbus А319. Лайнеры представлены в двухклассной компоновке. Общее количество мест на борту – 128, из которых 120 мест класса Эконом и 8 кресел бизнес-класса.

Согласно расписанию, рейсы планируются четыре раза в неделю – по средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Вылет рейса SU/FV 6909 из Санкт-Петербурга в 8:10, прилет в Дубай в 15:30. Вылет обратного рейса SU/FV 6910 – 16:30, прилет – 22:05. Время указано местное для каждого аэропорта.

Для пассажиров из других регионов России сохраняется возможность спланировать путешествие в ОАЭ через Сочи. Рейсы авиакомпании "Россия" из крупного транзитного узла перевозчика на юге страны в Дубай выполняются ежедневно (2 раза в день) на отечественных лайнерах Суперджет 100.

Больше новостей читайте на официальном Телеграм-канале авиакомпании "Россия"

Авиакомпания "Россия" входит в Группу Аэрофлот, эксплуатирует 130 самолетов, из которых 74 – Superjet 100 (RRJ-95). В "России" трудится более 7 тысяч человек. Технический блок авиакомпании в Санкт-Петербурге обладает самым современным оборудованием и способен проводить "тяжелые" формы технического обслуживания воздушных судов. Авиакомпания является базовым перевозчиком аэропортов Пулково (Санкт-Петербург), Шереметьево (Москва), Красноярска и Сочи. В 2022 году "Россия" стала победителем национальной премии "Марка №1 в России", получив максимальное количество голосов пассажиров в категории "Авиакомпания". По итогам 2021 года "Россия" вошла в ТОП-100 компаний – лучших работодателей страны по версии платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter.
Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
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