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Путин проводит встречу с главой Конституционного суда Зорькиным - РИА Новости, 12.12.2022
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Путин проводит встречу с главой Конституционного суда Зорькиным
Путин проводит встречу с главой Конституционного суда Зорькиным - РИА Новости, 12.12.2022
Путин проводит встречу с главой Конституционного суда Зорькиным
Президент России Владимир Путин в День Конституции РФ провел встречу с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T13:33
2022-12-12T13:56
политика
владимир путин
валерий зорькин
россия
конституционный суд рф
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День Конституции РФ провел встречу с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным.В начале встречи в понедельник Путин пошутил, что праздник отмечается 12 декабря, но Конституционный суд работает каждый день. Встреча прошла в Кремле. "Мы встречаемся по случаю Дня Конституции, но Конституционный Суд работает активно и в будние дни, и в праздничные, я знаю, члены суда анализируют поступившие дела и обращения. Одиннадцать с половиной тысяч обращений поступило", - сказал президент.Путин также попросил передать слова благодарности всем судьям. "Всем коллегам - большой привет и слова благодарности. Благодарю Вас", - сказал он.
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политика, владимир путин, валерий зорькин, россия, конституционный суд рф
Политика, Владимир Путин, Валерий Зорькин, Россия, Конституционный суд РФ
13:33 12.12.2022 (обновлено: 13:56 12.12.2022)
 
Путин проводит встречу с главой Конституционного суда Зорькиным

Путин в день Конституции проводит встречу с главой Конституционного суда Зорькиным

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин во время встречи в День Конституции
Президент РФ Владимир Путин и председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин во время встречи в День Конституции - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин во время встречи в День Конституции
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День Конституции РФ провел встречу с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным.
В начале встречи в понедельник Путин пошутил, что праздник отмечается 12 декабря, но Конституционный суд работает каждый день. Встреча прошла в Кремле. "Мы встречаемся по случаю Дня Конституции, но Конституционный Суд работает активно и в будние дни, и в праздничные, я знаю, члены суда анализируют поступившие дела и обращения. Одиннадцать с половиной тысяч обращений поступило", - сказал президент.
Путин также попросил передать слова благодарности всем судьям. "Всем коллегам - большой привет и слова благодарности. Благодарю Вас", - сказал он.
Конституция Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
Вчера, 00:44
День Конституции в России
 
ПолитикаВладимир ПутинВалерий ЗорькинРоссияКонституционный суд РФ
 
 
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