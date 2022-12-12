https://ria.ru/20221212/zorkin-1838041979.html

Путин проводит встречу с главой Конституционного суда Зорькиным

Путин проводит встречу с главой Конституционного суда Зорькиным - РИА Новости, 12.12.2022

Путин проводит встречу с главой Конституционного суда Зорькиным

Президент России Владимир Путин в День Конституции РФ провел встречу с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T13:33

2022-12-12T13:33

2022-12-12T13:56

политика

владимир путин

валерий зорькин

россия

конституционный суд рф

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День Конституции РФ провел встречу с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным.В начале встречи в понедельник Путин пошутил, что праздник отмечается 12 декабря, но Конституционный суд работает каждый день. Встреча прошла в Кремле. "Мы встречаемся по случаю Дня Конституции, но Конституционный Суд работает активно и в будние дни, и в праздничные, я знаю, члены суда анализируют поступившие дела и обращения. Одиннадцать с половиной тысяч обращений поступило", - сказал президент.Путин также попросил передать слова благодарности всем судьям. "Всем коллегам - большой привет и слова благодарности. Благодарю Вас", - сказал он.

https://ria.ru/20221212/konstitutsiya-1837424840.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, владимир путин, валерий зорькин, россия, конституционный суд рф