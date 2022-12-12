https://ria.ru/20221212/zhaloby-1838043754.html
Количество жалоб в Конституционный суд не уменьшается, заявил Зорькин
Количество жалоб в Конституционный суд не уменьшается, заявил Зорькин - РИА Новости, 12.12.2022
Количество жалоб в Конституционный суд не уменьшается, заявил Зорькин
Конституционный суд РФ ежегодно получает 12-13 тысяч обращений, количество жалоб не уменьшилось, сообщил председатель КС Валерий Зорькин. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T13:41
2022-12-12T13:41
2022-12-12T14:17
конституционный суд рф
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Конституционный суд РФ ежегодно получает 12-13 тысяч обращений, количество жалоб не уменьшилось, сообщил председатель КС Валерий Зорькин.Президент РФ Владимир Путин провел встречу с Зорькиным в День Конституции. На встрече глава государства уточнил, сколько обращений получил суд."Эта цифра ежегодно держится где-то в пределах 12–13 (тысяч), чуть поменьше", - сказал Зорькин.Он добавил, что после внесения изменений в Конституцию и Федеральный конституционный закон граждане могут обратиться в КС РФ только после того, как пройдут все инстанции, в том числе Верховный суд."Так вот, я хочу сказать, что количество жалоб не уменьшилось, несмотря на то, что, казалось бы, все говорили, что затруднен доступ", - пояснил он.Президент уточнил, что рассмотрено свыше 50 дел. Зорькин ответил, что постановления КС - это серьезные решения, когда практически определяется судьба закона. Конституционный суд либо изымает закон из действующей правовой системы, то есть признает неконституционным, либо дает такое толкование, которое делает невозможным применение закона в прежнем смысле."Таким образом, гражданин, который обращается, кажется, в своем интересе по своему личному делу, на самом деле решает судьбу тысяч, если не сотен тысяч дел таких же, которые разрешались раньше", - добавил Зорькин.Путин также спросил, по каким делам больше всего обращений."Много социалки, много связанных с защитой прав, когда назначаются наказания уголовные или административные. Что удивительно, в последнее время – законодательство по банкротству", - ответил Зорькин.
https://ria.ru/20221212/zorkin-1838041979.html
https://ria.ru/20221212/konstitutsiya-1837424840.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституционный суд рф, владимир путин, валерий зорькин, политика, россия
Конституционный суд РФ, Владимир Путин, Валерий Зорькин, Политика, Россия
13:41 12.12.2022 (обновлено: 14:17 12.12.2022)
Количество жалоб в Конституционный суд не уменьшается, заявил Зорькин
Зорькин заявил, что Конституционный суд ежегодно получает до 12-13 тысяч обращений
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Конституционный суд РФ ежегодно получает 12-13 тысяч обращений, количество жалоб не уменьшилось, сообщил председатель КС Валерий Зорькин.
Президент РФ Владимир Путин
провел встречу с Зорькиным в День Конституции. На встрече глава государства уточнил, сколько обращений получил суд.
"Эта цифра ежегодно держится где-то в пределах 12–13 (тысяч), чуть поменьше", - сказал Зорькин.
Он добавил, что после внесения изменений в Конституцию и Федеральный конституционный закон граждане могут обратиться в КС РФ только после того, как пройдут все инстанции, в том числе Верховный суд.
"Так вот, я хочу сказать, что количество жалоб не уменьшилось, несмотря на то, что, казалось бы, все говорили, что затруднен доступ", - пояснил он.
Президент уточнил, что рассмотрено свыше 50 дел. Зорькин ответил, что постановления КС - это серьезные решения, когда практически определяется судьба закона. Конституционный суд либо изымает закон из действующей правовой системы, то есть признает неконституционным, либо дает такое толкование, которое делает невозможным применение закона в прежнем смысле.
"Таким образом, гражданин, который обращается, кажется, в своем интересе по своему личному делу, на самом деле решает судьбу тысяч, если не сотен тысяч дел таких же, которые разрешались раньше", - добавил Зорькин.
Путин также спросил, по каким делам больше всего обращений.
"Много социалки, много связанных с защитой прав, когда назначаются наказания уголовные или административные. Что удивительно, в последнее время – законодательство по банкротству", - ответил Зорькин.