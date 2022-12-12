https://ria.ru/20221212/zhaloby-1838043754.html

Количество жалоб в Конституционный суд не уменьшается, заявил Зорькин

Количество жалоб в Конституционный суд не уменьшается, заявил Зорькин - РИА Новости, 12.12.2022

Количество жалоб в Конституционный суд не уменьшается, заявил Зорькин

Конституционный суд РФ ежегодно получает 12-13 тысяч обращений, количество жалоб не уменьшилось, сообщил председатель КС Валерий Зорькин. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T13:41

2022-12-12T13:41

2022-12-12T14:17

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Конституционный суд РФ ежегодно получает 12-13 тысяч обращений, количество жалоб не уменьшилось, сообщил председатель КС Валерий Зорькин.Президент РФ Владимир Путин провел встречу с Зорькиным в День Конституции. На встрече глава государства уточнил, сколько обращений получил суд."Эта цифра ежегодно держится где-то в пределах 12–13 (тысяч), чуть поменьше", - сказал Зорькин.Он добавил, что после внесения изменений в Конституцию и Федеральный конституционный закон граждане могут обратиться в КС РФ только после того, как пройдут все инстанции, в том числе Верховный суд."Так вот, я хочу сказать, что количество жалоб не уменьшилось, несмотря на то, что, казалось бы, все говорили, что затруднен доступ", - пояснил он.Президент уточнил, что рассмотрено свыше 50 дел. Зорькин ответил, что постановления КС - это серьезные решения, когда практически определяется судьба закона. Конституционный суд либо изымает закон из действующей правовой системы, то есть признает неконституционным, либо дает такое толкование, которое делает невозможным применение закона в прежнем смысле."Таким образом, гражданин, который обращается, кажется, в своем интересе по своему личному делу, на самом деле решает судьбу тысяч, если не сотен тысяч дел таких же, которые разрешались раньше", - добавил Зорькин.Путин также спросил, по каким делам больше всего обращений."Много социалки, много связанных с защитой прав, когда назначаются наказания уголовные или административные. Что удивительно, в последнее время – законодательство по банкротству", - ответил Зорькин.

https://ria.ru/20221212/zorkin-1838041979.html

https://ria.ru/20221212/konstitutsiya-1837424840.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

конституционный суд рф, владимир путин, валерий зорькин, политика, россия