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ЗАЭС опровергла утверждения украинских СМИ о размещении "Градов" на станции - РИА Новости, 12.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221212/zaes-1838043205.html
ЗАЭС опровергла утверждения украинских СМИ о размещении "Градов" на станции
ЗАЭС опровергла утверждения украинских СМИ о размещении "Градов" на станции - РИА Новости, 12.12.2022
ЗАЭС опровергла утверждения украинских СМИ о размещении "Градов" на станции
Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук в понедельник опроверг сообщения украинских СМИ о том, что на территории станции будто бы размещены реактивные системы... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T13:39
2022-12-12T13:39
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская аэс
энергодар
запорожская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук в понедельник опроверг сообщения украинских СМИ о том, что на территории станции будто бы размещены реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Град"."Я вам скажу, что знаю я: эта информация о "Градах", которая появилась, она, по информации, которая есть у нас, не подтвердилась. "Градов" ни я, ни мой персонал на территории станции не видели", - сказал Черничук в эфире телеканала "Россия 24".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС.
россия
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безопасность, россия, запорожская аэс, энергодар, запорожская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская АЭС, Энергодар, Запорожская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:39 12.12.2022
 
ЗАЭС опровергла утверждения украинских СМИ о размещении "Градов" на станции

Директор ЗАЭС Черничук опроверг слова украинских СМИ о размещении "Градов" на станции

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкВид на Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре
Вид на Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Вид на Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук в понедельник опроверг сообщения украинских СМИ о том, что на территории станции будто бы размещены реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Град".
"Я вам скажу, что знаю я: эта информация о "Градах", которая появилась, она, по информации, которая есть у нас, не подтвердилась. "Градов" ни я, ни мой персонал на территории станции не видели", - сказал Черничук в эфире телеканала "Россия 24".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЗапорожская АЭСЭнергодарЗапорожская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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