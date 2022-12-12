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ЗАЭС опровергла утверждения украинских СМИ о размещении "Градов" на станции

ЗАЭС опровергла утверждения украинских СМИ о размещении "Градов" на станции - РИА Новости, 12.12.2022

ЗАЭС опровергла утверждения украинских СМИ о размещении "Градов" на станции

Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук в понедельник опроверг сообщения украинских СМИ о том, что на территории станции будто бы размещены реактивные системы... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T13:39

2022-12-12T13:39

2022-12-12T13:39

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

запорожская аэс

энергодар

запорожская область

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук в понедельник опроверг сообщения украинских СМИ о том, что на территории станции будто бы размещены реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Град"."Я вам скажу, что знаю я: эта информация о "Градах", которая появилась, она, по информации, которая есть у нас, не подтвердилась. "Градов" ни я, ни мой персонал на территории станции не видели", - сказал Черничук в эфире телеканала "Россия 24".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС.

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Кирилл Волков

безопасность, россия, запорожская аэс, энергодар, запорожская область, ситуация в днр и лнр