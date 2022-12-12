https://ria.ru/20221212/zaes-1838043205.html
ЗАЭС опровергла утверждения украинских СМИ о размещении "Градов" на станции
ЗАЭС опровергла утверждения украинских СМИ о размещении "Градов" на станции - РИА Новости, 12.12.2022
ЗАЭС опровергла утверждения украинских СМИ о размещении "Градов" на станции
Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук в понедельник опроверг сообщения украинских СМИ о том, что на территории станции будто бы размещены реактивные системы... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T13:39
2022-12-12T13:39
2022-12-12T13:39
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская аэс
энергодар
запорожская область
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837485141_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_470b26277898aabe30fdae706f21afc2.jpg
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук в понедельник опроверг сообщения украинских СМИ о том, что на территории станции будто бы размещены реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Град"."Я вам скажу, что знаю я: эта информация о "Градах", которая появилась, она, по информации, которая есть у нас, не подтвердилась. "Градов" ни я, ни мой персонал на территории станции не видели", - сказал Черничук в эфире телеканала "Россия 24".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС.
россия
энергодар
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837485141_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_a58f4ca2f139c4acaf0b7837f6e4c4d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, запорожская аэс, энергодар, запорожская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская АЭС, Энергодар, Запорожская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
ЗАЭС опровергла утверждения украинских СМИ о размещении "Градов" на станции
Директор ЗАЭС Черничук опроверг слова украинских СМИ о размещении "Градов" на станции