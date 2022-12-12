https://ria.ru/20221212/zaes-1837967905.html

Россия доверяет экспертизе и знаниям МАГАТЭ по теме ЗАЭС, заявили в МИД

Россия доверяет экспертизе и знаниям МАГАТЭ по теме ЗАЭС, заявили в МИД - РИА Новости, 12.12.2022

Россия доверяет экспертизе и знаниям МАГАТЭ по теме ЗАЭС, заявили в МИД

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Москва поддерживает очень тесные контакты с МАГАТЭ по Запорожской АЭС, доверяет экспертизе и знаниям организации. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T10:08

2022-12-12T10:08

2022-12-12T10:08

специальная военная операция на украине

россия

энергодар

магатэ

запорожская аэс

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей вершинин

запорожская область

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СТАМБУЛ, 12 дек – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Москва поддерживает очень тесные контакты с МАГАТЭ по Запорожской АЭС, доверяет экспертизе и знаниям организации."Что касается Запорожской АЭС, которая находится на российской территории и под российским контролем, то, как известно, у нас поддерживаются очень тесные контакты с МАГАТЭ. Мы доверяем экспертизе и знаниям этой организации. Идет предметное обсуждение того, чтобы этот мирный объект ядерной энергетики не представлял угрозы из-за безрассудных действий украинской стороны для мирного населения не только региона, но и других областей. Всем понятна опасность безрассудных действий, которые предпринимала украинская сторона", - заявил Вершинин российским журналистам по итогам переговоров в Стамбуле.Отвечая на вопрос о том, рассчитывает ли Россия на участие турецкой стороны в процессе обеспечения безопасности ЗАЭС, Вершинин подчеркнул, что Москва ведет контакты по ЗАЭС через МАГАТЭ.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС.

https://ria.ru/20221210/zaes-1837777232.html

https://ria.ru/20221211/erdogan-1837916745.html

россия

энергодар

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россия, энергодар, магатэ, запорожская аэс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей вершинин, запорожская область