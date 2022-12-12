Рейтинг@Mail.ru
Россия доверяет экспертизе и знаниям МАГАТЭ по теме ЗАЭС, заявили в МИД - РИА Новости, 12.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221212/zaes-1837967905.html
Россия доверяет экспертизе и знаниям МАГАТЭ по теме ЗАЭС, заявили в МИД
Россия доверяет экспертизе и знаниям МАГАТЭ по теме ЗАЭС, заявили в МИД - РИА Новости, 12.12.2022
Россия доверяет экспертизе и знаниям МАГАТЭ по теме ЗАЭС, заявили в МИД
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Москва поддерживает очень тесные контакты с МАГАТЭ по Запорожской АЭС, доверяет экспертизе и знаниям организации. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T10:08
2022-12-12T10:08
специальная военная операция на украине
россия
энергодар
магатэ
запорожская аэс
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей вершинин
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834698398_0:0:2995:1685_1920x0_80_0_0_e453d7ac7b18c2f1e44420bb7e8f6a1c.jpg
СТАМБУЛ, 12 дек – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Москва поддерживает очень тесные контакты с МАГАТЭ по Запорожской АЭС, доверяет экспертизе и знаниям организации."Что касается Запорожской АЭС, которая находится на российской территории и под российским контролем, то, как известно, у нас поддерживаются очень тесные контакты с МАГАТЭ. Мы доверяем экспертизе и знаниям этой организации. Идет предметное обсуждение того, чтобы этот мирный объект ядерной энергетики не представлял угрозы из-за безрассудных действий украинской стороны для мирного населения не только региона, но и других областей. Всем понятна опасность безрассудных действий, которые предпринимала украинская сторона", - заявил Вершинин российским журналистам по итогам переговоров в Стамбуле.Отвечая на вопрос о том, рассчитывает ли Россия на участие турецкой стороны в процессе обеспечения безопасности ЗАЭС, Вершинин подчеркнул, что Москва ведет контакты по ЗАЭС через МАГАТЭ.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС.
https://ria.ru/20221210/zaes-1837777232.html
https://ria.ru/20221211/erdogan-1837916745.html
россия
энергодар
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834698398_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_eb442daf07cf96dd2bb7760a6aa82fe2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, энергодар, магатэ, запорожская аэс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей вершинин, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Энергодар, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Вершинин, Запорожская область
10:08 12.12.2022
 
Россия доверяет экспертизе и знаниям МАГАТЭ по теме ЗАЭС, заявили в МИД

Замглавы МИД Вершинин: Россия доверяет экспертизе и знаниям МАГАТЭ по теме ЗАЭС

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкГлавное здание Запорожской атомной электростанции
Главное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Главное здание Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 12 дек – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Москва поддерживает очень тесные контакты с МАГАТЭ по Запорожской АЭС, доверяет экспертизе и знаниям организации.
"Что касается Запорожской АЭС, которая находится на российской территории и под российским контролем, то, как известно, у нас поддерживаются очень тесные контакты с МАГАТЭ. Мы доверяем экспертизе и знаниям этой организации. Идет предметное обсуждение того, чтобы этот мирный объект ядерной энергетики не представлял угрозы из-за безрассудных действий украинской стороны для мирного населения не только региона, но и других областей. Всем понятна опасность безрассудных действий, которые предпринимала украинская сторона", - заявил Вершинин российским журналистам по итогам переговоров в Стамбуле.
Разбитые стекла 4-го энергоблока Запорожской атомной электростанции после недавних обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
10 декабря, 20:17
Глава МАГАТЭ заявил, что стреляющие по ЗАЭС "знают, что они делают"
Отвечая на вопрос о том, рассчитывает ли Россия на участие турецкой стороны в процессе обеспечения безопасности ЗАЭС, Вершинин подчеркнул, что Москва ведет контакты по ЗАЭС через МАГАТЭ.
"Все контакты по ЗАЭС мы ведем через МАГАТЭ, которая является именно той организацией, которая обладает компетенцией и накопила опыт в том, что касается обсуждения и решения таких вопросов", - сказал он.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС.
Стела Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
11 декабря, 20:30Специальная военная операция на Украине
Эрдоган надеется, что решение по ЗАЭС найдется
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЭнергодарМАГАТЭЗапорожская АЭСМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ВершининЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала