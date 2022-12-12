Россия доверяет экспертизе и знаниям МАГАТЭ по теме ЗАЭС, заявили в МИД
Замглавы МИД Вершинин: Россия доверяет экспертизе и знаниям МАГАТЭ по теме ЗАЭС
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкГлавное здание Запорожской атомной электростанции
Главное здание Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
СТАМБУЛ, 12 дек – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Москва поддерживает очень тесные контакты с МАГАТЭ по Запорожской АЭС, доверяет экспертизе и знаниям организации.
"Что касается Запорожской АЭС, которая находится на российской территории и под российским контролем, то, как известно, у нас поддерживаются очень тесные контакты с МАГАТЭ. Мы доверяем экспертизе и знаниям этой организации. Идет предметное обсуждение того, чтобы этот мирный объект ядерной энергетики не представлял угрозы из-за безрассудных действий украинской стороны для мирного населения не только региона, но и других областей. Всем понятна опасность безрассудных действий, которые предпринимала украинская сторона", - заявил Вершинин российским журналистам по итогам переговоров в Стамбуле.
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Отвечая на вопрос о том, рассчитывает ли Россия на участие турецкой стороны в процессе обеспечения безопасности ЗАЭС, Вершинин подчеркнул, что Москва ведет контакты по ЗАЭС через МАГАТЭ.
"Все контакты по ЗАЭС мы ведем через МАГАТЭ, которая является именно той организацией, которая обладает компетенцией и накопила опыт в том, что касается обсуждения и решения таких вопросов", - сказал он.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС.