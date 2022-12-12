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В Москве возможны задержки трамваев из-за непогоды - РИА Новости, 12.12.2022
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В Москве возможны задержки трамваев из-за непогоды
В Москве возможны задержки трамваев из-за непогоды - РИА Новости, 12.12.2022
В Москве возможны задержки трамваев из-за непогоды
Локальные задержки трамваев в Москве возможны из-за непогоды, маршруты могут быть изменены, сообщает в своем Telegram-канале столичный дептранс. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T02:46
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москва
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Локальные задержки трамваев в Москве возможны из-за непогоды, маршруты могут быть изменены, сообщает в своем Telegram-канале столичный дептранс."Из-за ухудшения погодных условий возможны локальные задержки трамваев. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены", - говорится в сообщении.В ведомстве посоветовали быть внимательными и следить за объявлениями водителей.
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москва
Москва
02:46 12.12.2022
 
В Москве возможны задержки трамваев из-за непогоды

Дептранс Москвы: в столице возможны локальные задержки трамваев из-за непогоды

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкУборка снега возле трамвайной остановки в Москве
Уборка снега возле трамвайной остановки в Москве - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Уборка снега возле трамвайной остановки в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Локальные задержки трамваев в Москве возможны из-за непогоды, маршруты могут быть изменены, сообщает в своем Telegram-канале столичный дептранс.
"Из-за ухудшения погодных условий возможны локальные задержки трамваев. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены", - говорится в сообщении.
Электропоезд Ласточка - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
Вчера, 00:30
Следовавшие в Москву пригородные поезда задерживаются из-за непогоды
В ведомстве посоветовали быть внимательными и следить за объявлениями водителей.
 
Москва
 
 
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