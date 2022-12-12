https://ria.ru/20221212/zaderzhki-1837941636.html
В Москве возможны задержки трамваев из-за непогоды
В Москве возможны задержки трамваев из-за непогоды - РИА Новости, 12.12.2022
В Москве возможны задержки трамваев из-за непогоды
Локальные задержки трамваев в Москве возможны из-за непогоды, маршруты могут быть изменены, сообщает в своем Telegram-канале столичный дептранс. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T02:46
2022-12-12T02:46
2022-12-12T02:46
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599141142_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_44f5eb3ece07216fb34893b10f4cb6a3.jpg
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Локальные задержки трамваев в Москве возможны из-за непогоды, маршруты могут быть изменены, сообщает в своем Telegram-канале столичный дептранс."Из-за ухудшения погодных условий возможны локальные задержки трамваев. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены", - говорится в сообщении.В ведомстве посоветовали быть внимательными и следить за объявлениями водителей.
https://ria.ru/20221212/nepogoda-1837935984.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599141142_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_b15c5c77234bbb9a02d25604a83112a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва
В Москве возможны задержки трамваев из-за непогоды
Дептранс Москвы: в столице возможны локальные задержки трамваев из-за непогоды