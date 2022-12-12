https://ria.ru/20221212/zaderzhki-1837941636.html

В Москве возможны задержки трамваев из-за непогоды

В Москве возможны задержки трамваев из-за непогоды - РИА Новости, 12.12.2022

В Москве возможны задержки трамваев из-за непогоды

Локальные задержки трамваев в Москве возможны из-за непогоды, маршруты могут быть изменены, сообщает в своем Telegram-канале столичный дептранс. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T02:46

2022-12-12T02:46

2022-12-12T02:46

москва

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Локальные задержки трамваев в Москве возможны из-за непогоды, маршруты могут быть изменены, сообщает в своем Telegram-канале столичный дептранс."Из-за ухудшения погодных условий возможны локальные задержки трамваев. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены", - говорится в сообщении.В ведомстве посоветовали быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

https://ria.ru/20221212/nepogoda-1837935984.html

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