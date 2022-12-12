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Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР из "Града" - РИА Новости, 12.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР из "Града"
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР из "Града" - РИА Новости, 12.12.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР из "Града"
Украинские войска в 17.48 выпустили еще шесть ракет из РСЗО "Град" по Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T17:58
2022-12-12T18:03
специальная военная операция на украине
происшествия
ясиноватая
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Украинские войска в 17.48 выпустили еще шесть ракет из РСЗО "Град" по Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало, что украинские войска два раза обстреляли Ясиноватую из РСЗО "Град", выпустив в общей сложности шесть ракет.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, там находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
ясиноватая
донецкая народная республика
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происшествия, ясиноватая, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины
17:58 12.12.2022 (обновлено: 18:03 12.12.2022)
 
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР из "Града"

Представительство ДНР: украинские войска выпустили шесть ракет из "Града" по Ясиноватой

© AP Photo / Dmitry LovetskyОсколки снаряда от "Града"
Осколки снаряда от Града - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
Осколки снаряда от "Града". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Украинские войска в 17.48 выпустили еще шесть ракет из РСЗО "Град" по Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.48 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало, что украинские войска два раза обстреляли Ясиноватую из РСЗО "Град", выпустив в общей сложности шесть ракет.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, там находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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