https://ria.ru/20221212/yasinovataya-1838149749.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР из "Града"

Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР из "Града" - РИА Новости, 12.12.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР из "Града"

Украинские войска в 17.48 выпустили еще шесть ракет из РСЗО "Град" по Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T17:58

2022-12-12T17:58

2022-12-12T18:03

специальная военная операция на украине

происшествия

ясиноватая

донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Украинские войска в 17.48 выпустили еще шесть ракет из РСЗО "Град" по Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало, что украинские войска два раза обстреляли Ясиноватую из РСЗО "Град", выпустив в общей сложности шесть ракет.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, там находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

ясиноватая

донецкая народная республика

донбасс

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ясиноватая, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины