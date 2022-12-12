https://ria.ru/20221212/vtorzhenie-1838185919.html

Захарова: Украина поддержала авантюру США по незаконному вторжению в Ирак

Захарова: Украина поддержала авантюру США по незаконному вторжению в Ирак - РИА Новости, 12.12.2022

Захарова: Украина поддержала авантюру США по незаконному вторжению в Ирак

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что Украина была среди тех, кто поддержал авантюру США по незаконному вторжению в Ирак. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T20:10

2022-12-12T20:10

2022-12-12T22:59

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что Украина была среди тех, кто поддержал авантюру США по незаконному вторжению в Ирак.В феврале 2003 года занимавший тогда пост госсекретаря США Колин Пауэлл на заседании Совбеза ООН заявил, что получил информацию об имеющихся у иракского лидера Саддама Хусейна технологиях производства биологического оружия, и продемонстрировал пробирку с белым порошком. Многие сделали вывод, что это образец производимых в Ираке средств массового уничтожения. Позднее выяснилось, что ЦРУ дезинформировало власти, биологического оружия в Ираке не нашли, а госсекретарь пояснял, что фальшивую пробирку он показывал для убедительности."Сергей Лавров был постоянным представителем России при ООН, и он делал все, чтобы не допустить втягивания Совбеза и ООН в эту авантюру (США по незаконному вторжению в Ирак - ред.), поэтому американцы не получили искомой, легитимизации своего преступления, но преступление совершили", - сказала она в интервью каналу "Эмпатия Манучи".Захарова добавила, что США, собрав свою компанию, "уничтожили на тот момент государство, растоптали его суверенитет полностью"."Интересный факт, что Украина тогда не просто поддержала США, которые бомбили Ирак, она же людей своих дала. Вы, наверное, думаете, что вы не сможете назвать ни одного имени украинского солдата, который тогда участвовал в боевых действиях США против Багдада... Конечно, вы знаете. Я даже могу поспорить, что вы знаете - снайпер Надежда Савченко", - сказала она.Захарова добавила, что Савченко стала "символом демократических устремлений молодого украинского государства, которая якобы стала заложницей Москвы"."Надюша-то в Ираке работала. Только она работала не медсестрой", - подчеркнула дипломат.

https://ria.ru/20221212/borrel-1838026415.html

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в мире, мария захарова, колин пауэлл, саддам хусейн, сша, ирак, россия, оон, центральное разведывательное управление (цру)