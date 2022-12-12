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Юный волонтер. Как школьница из Северной Осетии спасает бездомных животных - РИА Новости, 12.12.2022
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Юный волонтер. Как школьница из Северной Осетии спасает бездомных животных
Юный волонтер. Как школьница из Северной Осетии спасает бездомных животных - РИА Новости, 12.12.2022
Юный волонтер. Как школьница из Северной Осетии спасает бездомных животных
Девятилетняя Соня Мрыкова, несмотря на свой юный возраст, уже несколько лет занимается спасением бездомных кошек и собак в станице Архонской в Северной Осетии. Девочка выхаживает слабых или травмированных животных, после чего они с мамой пристраивают их в добрые руки.
2022-12-12T17:04
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видео
животные
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Сейчас под опекой Мрыковых – более 60 питомцев. Всех животных, которых приютила семья, проверяет ветеринар, каждый питомец привит и стерилизован. Новый дом для своих подопечных Соня находит с помощью волонтерских организаций.
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Юный волонтер. Как школьница из Северной Осетии спасает бездомных животных
Девятилетняя Соня Мрыкова, несмотря на свой юный возраст, уже несколько лет занимается спасением бездомных кошек и собак в станице Архонской в Северной Осетии. Вместе с мамой девочка выхаживают слабых или травмированных животных, после чего пристраивают их в добрые руки. Сейчас под опекой Мрыковых находится более 60 питомцев. Всех животных, которых приютила семья, проверяет ветеринар, каждый питомец привит и стерилизован. Новый дом для своих подопечных Соня находит с помощью волонтерских организаций. В будущем девочка мечтает стать ветеринаром.
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видео, животные, видео
Видео, Животные
Юный волонтер. Как школьница из Северной Осетии спасает бездомных животных
Девятилетняя Соня Мрыкова, несмотря на свой юный возраст, уже несколько лет занимается спасением бездомных кошек и собак в станице Архонской в Северной Осетии. Девочка выхаживает слабых или травмированных животных, после чего они с мамой пристраивают их в добрые руки.
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17:04 12.12.2022
 

Юный волонтер. Как школьница из Северной Осетии спасает бездомных животных

Читать ria.ru в
Девятилетняя Соня Мрыкова, несмотря на свой юный возраст, уже несколько лет занимается спасением бездомных кошек и собак в станице Архонской в Северной Осетии. Девочка выхаживает слабых или травмированных животных, после чего они с мамой пристраивают их в добрые руки.
Сейчас под опекой Мрыковых – более 60 питомцев. Всех животных, которых приютила семья, проверяет ветеринар, каждый питомец привит и стерилизован. Новый дом для своих подопечных Соня находит с помощью волонтерских организаций.
 
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