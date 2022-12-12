https://ria.ru/20221212/volonter-1838131710.html
Юный волонтер. Как школьница из Северной Осетии спасает бездомных животных
Юный волонтер. Как школьница из Северной Осетии спасает бездомных животных - РИА Новости, 12.12.2022
Юный волонтер. Как школьница из Северной Осетии спасает бездомных животных
Девятилетняя Соня Мрыкова, несмотря на свой юный возраст, уже несколько лет занимается спасением бездомных кошек и собак в станице Архонской в Северной Осетии. Девочка выхаживает слабых или травмированных животных, после чего они с мамой пристраивают их в добрые руки.
2022-12-12T17:04
2022-12-12T17:04
2022-12-12T17:04
видео
животные
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Сейчас под опекой Мрыковых – более 60 питомцев. Всех животных, которых приютила семья, проверяет ветеринар, каждый питомец привит и стерилизован. Новый дом для своих подопечных Соня находит с помощью волонтерских организаций.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Юный волонтер. Как школьница из Северной Осетии спасает бездомных животных
Девятилетняя Соня Мрыкова, несмотря на свой юный возраст, уже несколько лет занимается спасением бездомных кошек и собак в станице Архонской в Северной Осетии. Вместе с мамой девочка выхаживают слабых или травмированных животных, после чего пристраивают их в добрые руки. Сейчас под опекой Мрыковых находится более 60 питомцев.
Всех животных, которых приютила семья, проверяет ветеринар, каждый питомец привит и стерилизован.
Новый дом для своих подопечных Соня находит с помощью волонтерских организаций.
В будущем девочка мечтает стать ветеринаром.
2022-12-12T17:04
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PT1M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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видео, животные, видео
Юный волонтер. Как школьница из Северной Осетии спасает бездомных животных
Девятилетняя Соня Мрыкова, несмотря на свой юный возраст, уже несколько лет занимается спасением бездомных кошек и собак в станице Архонской в Северной Осетии. Девочка выхаживает слабых или травмированных животных, после чего они с мамой пристраивают их в добрые руки.
2022-12-12T17:04
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PT1M43S
Юный волонтер. Как школьница из Северной Осетии спасает бездомных животных
Девятилетняя Соня Мрыкова, несмотря на свой юный возраст, уже несколько лет занимается спасением бездомных кошек и собак в станице Архонской в Северной Осетии. Девочка выхаживает слабых или травмированных животных, после чего они с мамой пристраивают их в добрые руки.