https://ria.ru/20221212/volonter-1838131710.html

Юный волонтер. Как школьница из Северной Осетии спасает бездомных животных

Юный волонтер. Как школьница из Северной Осетии спасает бездомных животных - РИА Новости, 12.12.2022

Юный волонтер. Как школьница из Северной Осетии спасает бездомных животных

Девятилетняя Соня Мрыкова, несмотря на свой юный возраст, уже несколько лет занимается спасением бездомных кошек и собак в станице Архонской в Северной Осетии. Девочка выхаживает слабых или травмированных животных, после чего они с мамой пристраивают их в добрые руки.

2022-12-12T17:04

2022-12-12T17:04

2022-12-12T17:04

видео

животные

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Сейчас под опекой Мрыковых – более 60 питомцев. Всех животных, которых приютила семья, проверяет ветеринар, каждый питомец привит и стерилизован. Новый дом для своих подопечных Соня находит с помощью волонтерских организаций.

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Юный волонтер. Как школьница из Северной Осетии спасает бездомных животных Девятилетняя Соня Мрыкова, несмотря на свой юный возраст, уже несколько лет занимается спасением бездомных кошек и собак в станице Архонской в Северной Осетии. Вместе с мамой девочка выхаживают слабых или травмированных животных, после чего пристраивают их в добрые руки. Сейчас под опекой Мрыковых находится более 60 питомцев. Всех животных, которых приютила семья, проверяет ветеринар, каждый питомец привит и стерилизован. Новый дом для своих подопечных Соня находит с помощью волонтерских организаций. В будущем девочка мечтает стать ветеринаром. 2022-12-12T17:04 true PT1M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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