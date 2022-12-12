https://ria.ru/20221212/voennoplennye-1838025217.html

Вернувшиеся из украинского плена рассказали о пытках, сообщила омбудсмен

Вернувшиеся из украинского плена рассказали о пытках, сообщила омбудсмен - РИА Новости, 12.12.2022

Вернувшиеся из украинского плена рассказали о пытках, сообщила омбудсмен

Свыше 100 вернувшихся из плена военнослужащих ЛНР рассказали, что к ним применялось физическое насилие, заявила уполномоченный по правам человека в республике... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T12:48

2022-12-12T12:48

2022-12-12T12:50

специальная военная операция на украине

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виктория сердюкова

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ЛУГАНСК, 12 дек – РИА Новости. Свыше 100 вернувшихся из плена военнослужащих ЛНР рассказали, что к ним применялось физическое насилие, заявила уполномоченный по правам человека в республике Виктория Сердюкова."Более 150 военнослужащих ЛНР было освобождено из украинского плена. И каждый из них засвидетельствовал нам о том, что в отношении них применялось нечеловеческое обращение. Более 100 из них заявили о применении к ним мер физического насилия", – сказала омбудсмен на брифинге.За последние три недели Минобороны РФ пять раз сообщало о возвращении военнопленных в результате переговоров с Украиной – всего были спасены 204 человека.

https://ria.ru/20221211/naemniki-1837831309.html

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в мире, здоровье - общество, виктория сердюкова, луганская народная республика, россия, украина