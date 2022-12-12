https://ria.ru/20221212/voennoplennye-1838025217.html
Вернувшиеся из украинского плена рассказали о пытках, сообщила омбудсмен
Вернувшиеся из украинского плена рассказали о пытках, сообщила омбудсмен - РИА Новости, 12.12.2022
Вернувшиеся из украинского плена рассказали о пытках, сообщила омбудсмен
Свыше 100 вернувшихся из плена военнослужащих ЛНР рассказали, что к ним применялось физическое насилие, заявила уполномоченный по правам человека в республике... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T12:48
2022-12-12T12:48
2022-12-12T12:50
специальная военная операция на украине
в мире
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виктория сердюкова
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ЛУГАНСК, 12 дек – РИА Новости. Свыше 100 вернувшихся из плена военнослужащих ЛНР рассказали, что к ним применялось физическое насилие, заявила уполномоченный по правам человека в республике Виктория Сердюкова."Более 150 военнослужащих ЛНР было освобождено из украинского плена. И каждый из них засвидетельствовал нам о том, что в отношении них применялось нечеловеческое обращение. Более 100 из них заявили о применении к ним мер физического насилия", – сказала омбудсмен на брифинге.За последние три недели Минобороны РФ пять раз сообщало о возвращении военнопленных в результате переговоров с Украиной – всего были спасены 204 человека.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Здоровье - Общество, Виктория Сердюкова, Луганская Народная Республика, Россия, Украина
12:48 12.12.2022 (обновлено: 12:50 12.12.2022)
Вернувшиеся из украинского плена рассказали о пытках, сообщила омбудсмен
Сердюкова: более ста вернувшихся из украинского плена солдат ЛНР рассказали о пытках