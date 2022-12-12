https://ria.ru/20221212/voditel-1838199698.html

В Москве полиция задержала водителя иномарки, сбившего двух пешеходов

В Москве полиция задержала водителя иномарки, сбившего двух пешеходов - РИА Новости, 12.12.2022

В Москве полиция задержала водителя иномарки, сбившего двух пешеходов

Полицейские задержали водителя иномарки, сбившего двух пешеходов и сбежавшего с места аварии в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T22:17

2022-12-12T22:17

2022-12-12T22:17

происшествия

авто

москва

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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Полицейские задержали водителя иномарки, сбившего двух пешеходов и сбежавшего с места аварии в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.Ранее в понедельник в ведомстве рассказали агентству, что на Олимпийском проспекте в Москве произошла авария. По данным главка, водитель сбил двух пешеходов, переходивших дорогу по переходу, после чего сбежал с места происшествия."Водитель внедорожника, который скрылся с места аварии, в течении 30 минут был установлен и задержан", – сказал представитель пресс-службы.По уточненной информации полиции, пешеходы переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора. Пострадавших, мужчину и женщину, госпитализировали.

https://ria.ru/20221210/dtp-1837704254.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, москва