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В Москве полиция задержала водителя иномарки, сбившего двух пешеходов - РИА Новости, 12.12.2022
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В Москве полиция задержала водителя иномарки, сбившего двух пешеходов
В Москве полиция задержала водителя иномарки, сбившего двух пешеходов - РИА Новости, 12.12.2022
В Москве полиция задержала водителя иномарки, сбившего двух пешеходов
Полицейские задержали водителя иномарки, сбившего двух пешеходов и сбежавшего с места аварии в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T22:17
2022-12-12T22:17
происшествия
авто
москва
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Полицейские задержали водителя иномарки, сбившего двух пешеходов и сбежавшего с места аварии в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.Ранее в понедельник в ведомстве рассказали агентству, что на Олимпийском проспекте в Москве произошла авария. По данным главка, водитель сбил двух пешеходов, переходивших дорогу по переходу, после чего сбежал с места происшествия."Водитель внедорожника, который скрылся с места аварии, в течении 30 минут был установлен и задержан", – сказал представитель пресс-службы.По уточненной информации полиции, пешеходы переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора. Пострадавших, мужчину и женщину, госпитализировали.
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происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
22:17 12.12.2022
 
В Москве полиция задержала водителя иномарки, сбившего двух пешеходов

В Москве полиция задержала водителя, сбившего двух пешеходов и скрывшегося с места ДТП

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Полицейские задержали водителя иномарки, сбившего двух пешеходов и сбежавшего с места аварии в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Ранее в понедельник в ведомстве рассказали агентству, что на Олимпийском проспекте в Москве произошла авария. По данным главка, водитель сбил двух пешеходов, переходивших дорогу по переходу, после чего сбежал с места происшествия.
"Водитель внедорожника, который скрылся с места аварии, в течении 30 минут был установлен и задержан", – сказал представитель пресс-службы.
По уточненной информации полиции, пешеходы переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора. Пострадавших, мужчину и женщину, госпитализировали.
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