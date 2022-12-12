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"Вкусно — и точка" планирует ежегодно открывать не менее 50 заведений - РИА Новости, 12.12.2022
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"Вкусно — и точка" планирует ежегодно открывать не менее 50 заведений
"Вкусно — и точка" планирует ежегодно открывать не менее 50 заведений - РИА Новости, 12.12.2022
"Вкусно — и точка" планирует ежегодно открывать не менее 50 заведений
"Вкусно - и точка" планирует ежегодно открывать не менее 50 новых заведений по всей России, рассказал РИА Новости владелец сети Александр Говор. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T17:03
2022-12-12T19:11
россия
экономика
"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. "Вкусно - и точка" планирует ежегодно открывать не менее 50 новых заведений по всей России, рассказал РИА Новости владелец сети Александр Говор."Что касается ресторанов, то по 50 точек мы должны как минимум открывать каждый год во всех регионах России… Если будет ближнее зарубежье и если это не будет никак связано с политикой, то мы готовы идти туда как напрямую, так и через франчайзи", - сказал он.Ранее на пресс-конференции в понедельник Говор отмечал, что обсуждается и выход в непризнанные республики - например, в Абхазию. Однако, по его словам, про новоприсоединенные российские территории речь пока вообще не идет.Основные инвестиции компания направляет на открытие новых точек. "Если говорить о (покупке - ред.) других каких-то активах, то, как правило, берем 50% на 50% (собственные и кредитные средства - ред.), или 60% банки и 40% - мы", - сообщил Говор.В свою очередь гендиректор компании Олег Пароев уточнил, что компания ожидает очень хороший денежный поток, поэтому готова самостоятельно проинвестировать эту программу, "но, с учетом наших различных приобретений в других областях, мы не исключаем, что это будут банковские кредиты" - с точки зрения более эффективного использования денег."Вкусно - и точка" - ведущая сеть предприятий быстрого обслуживания в России, представленная в 63 субъектах страны. На данный момент открыты уже более 840 точек сети.
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россия, экономика, "вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
Россия, Экономика, "Вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
17:03 12.12.2022 (обновлено: 19:11 12.12.2022)
 
"Вкусно — и точка" планирует ежегодно открывать не менее 50 заведений

"Вкусно — и точка" заявила о планах ежегодно открывать в России не менее 50 заведений

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкПродукция ресторана быстрого питания "Вкусно и точка"
Продукция ресторана быстрого питания Вкусно и точка - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Продукция ресторана быстрого питания "Вкусно и точка". Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. "Вкусно - и точка" планирует ежегодно открывать не менее 50 новых заведений по всей России, рассказал РИА Новости владелец сети Александр Говор.
"Что касается ресторанов, то по 50 точек мы должны как минимум открывать каждый год во всех регионах России… Если будет ближнее зарубежье и если это не будет никак связано с политикой, то мы готовы идти туда как напрямую, так и через франчайзи", - сказал он.
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"Вкусно – и точка" введет аналог "Биг Мака" в феврале, заявил гендиректор
Ранее на пресс-конференции в понедельник Говор отмечал, что обсуждается и выход в непризнанные республики - например, в Абхазию. Однако, по его словам, про новоприсоединенные российские территории речь пока вообще не идет.
Основные инвестиции компания направляет на открытие новых точек. "Если говорить о (покупке - ред.) других каких-то активах, то, как правило, берем 50% на 50% (собственные и кредитные средства - ред.), или 60% банки и 40% - мы", - сообщил Говор.
В свою очередь гендиректор компании Олег Пароев уточнил, что компания ожидает очень хороший денежный поток, поэтому готова самостоятельно проинвестировать эту программу, "но, с учетом наших различных приобретений в других областях, мы не исключаем, что это будут банковские кредиты" - с точки зрения более эффективного использования денег.
"Вкусно - и точка" - ведущая сеть предприятий быстрого обслуживания в России, представленная в 63 субъектах страны. На данный момент открыты уже более 840 точек сети.
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