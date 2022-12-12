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Пользователи ВКонтакте рассказали, посещают ли они психолога
Пользователи ВКонтакте рассказали, посещают ли они психолога - РИА Новости, 12.12.2022
Пользователи ВКонтакте рассказали, посещают ли они психолога
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T12:20
2022-12-12T12:20
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, обращались ли они за психолого-психиатрической помощью.Варианты ответа были: да, мне помогли; да, но мне не помогли, нет, но планирую; нет, не планирую.В итоге большинство подписчиков ответили, что они никогда не посещали психолога и не будут этого делать. Так проголосовал 61% опрошенных. Не обращались за психологической помощью, но планируют — около 16% ответивших. 13% пользователей уже ходили к психологу, и им помогли. И всего 8% подписчиков ответили, что им не помогла терапия.В комментариях пользователи отметили, что подготовку специалистов в данной сфере нужно улучшить. По их словам, к опытным врачам у них возникает больше доверия.
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вконтакте, общество
Пользователи ВКонтакте рассказали, посещают ли они психолога
Пользователи ВКонтакте ответили, обращались ли они за психолого-психиатрической помощью
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости.
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице
Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, обращались ли они за психолого-психиатрической помощью.
Варианты ответа были: да, мне помогли; да, но мне не помогли, нет, но планирую; нет, не планирую.
В итоге большинство подписчиков ответили, что они никогда не посещали психолога и не будут этого делать. Так проголосовал 61% опрошенных. Не обращались за психологической помощью, но планируют — около 16% ответивших. 13% пользователей уже ходили к психологу, и им помогли. И всего 8% подписчиков ответили, что им не помогла терапия.
В комментариях пользователи отметили, что подготовку специалистов в данной сфере нужно улучшить. По их словам, к опытным врачам у них возникает больше доверия.