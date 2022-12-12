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Пользователи ВКонтакте рассказали, посещают ли они психолога

Пользователи ВКонтакте рассказали, посещают ли они психолога - РИА Новости, 12.12.2022

Пользователи ВКонтакте рассказали, посещают ли они психолога

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T12:20

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, обращались ли они за психолого-психиатрической помощью.Варианты ответа были: да, мне помогли; да, но мне не помогли, нет, но планирую; нет, не планирую.В итоге большинство подписчиков ответили, что они никогда не посещали психолога и не будут этого делать. Так проголосовал 61% опрошенных. Не обращались за психологической помощью, но планируют — около 16% ответивших. 13% пользователей уже ходили к психологу, и им помогли. И всего 8% подписчиков ответили, что им не помогла терапия.В комментариях пользователи отметили, что подготовку специалистов в данной сфере нужно улучшить. По их словам, к опытным врачам у них возникает больше доверия.

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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