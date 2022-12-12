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В Раде призвали исключить Венгрию из НАТО в случае "подрыва солидарности" - РИА Новости, 12.12.2022
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В Раде призвали исключить Венгрию из НАТО в случае "подрыва солидарности"
В Раде призвали исключить Венгрию из НАТО в случае "подрыва солидарности" - РИА Новости, 12.12.2022
В Раде призвали исключить Венгрию из НАТО в случае "подрыва солидарности"
Глава комитета по международным делам Верховной рады Украины Александр Мережко заявил, что Венгрию следует исключить из НАТО, если она продолжит выступать... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T21:39
2022-12-12T21:39
в мире
венгрия
украина
австралия
нато
верховная рада украины
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Глава комитета по международным делам Верховной рады Украины Александр Мережко заявил, что Венгрию следует исключить из НАТО, если она продолжит выступать против "трансатлантической солидарности".По мнению депутата, конфликт на Украине должен способствовать трансформации альянса."Ей (организации) следует стать оборонным альянсом демократических стран... и включать не только страны из трансатлантического региона, но также демократические страны из других регионов", - добавил он. Мережко предполагает, что в НАТО в будущем могут вступить Австралия, Япония, Южная Корея, а также Тайвань.
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в мире, венгрия, украина, австралия, нато, верховная рада украины
В мире, Венгрия, Украина, Австралия, НАТО, Верховная Рада Украины
21:39 12.12.2022
 
В Раде призвали исключить Венгрию из НАТО в случае "подрыва солидарности"

В Раде призвали исключить Венгрию из НАТО в случае подрыва трансатлантической солидарности

© РИА Новости / СтрингерЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Глава комитета по международным делам Верховной рады Украины Александр Мережко заявил, что Венгрию следует исключить из НАТО, если она продолжит выступать против "трансатлантической солидарности".
"Если она (Венгрия) продолжит систематически подрывать трансатлантическую солидарность, ее следует исключить из НАТО", - отметил он в интервью изданию Newsweek.
По мнению депутата, конфликт на Украине должен способствовать трансформации альянса.
"Ей (организации) следует стать оборонным альянсом демократических стран... и включать не только страны из трансатлантического региона, но также демократические страны из других регионов", - добавил он. Мережко предполагает, что в НАТО в будущем могут вступить Австралия, Япония, Южная Корея, а также Тайвань.
Флаг Венгрии - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
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В миреВенгрияУкраинаАвстралияНАТОВерховная Рада Украины
 
 
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