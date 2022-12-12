https://ria.ru/20221212/vengriya-1838195642.html

В Раде призвали исключить Венгрию из НАТО в случае "подрыва солидарности"

В Раде призвали исключить Венгрию из НАТО в случае "подрыва солидарности" - РИА Новости, 12.12.2022

В Раде призвали исключить Венгрию из НАТО в случае "подрыва солидарности"

Глава комитета по международным делам Верховной рады Украины Александр Мережко заявил, что Венгрию следует исключить из НАТО, если она продолжит выступать... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T21:39

2022-12-12T21:39

2022-12-12T21:39

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украина

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верховная рада украины

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Глава комитета по международным делам Верховной рады Украины Александр Мережко заявил, что Венгрию следует исключить из НАТО, если она продолжит выступать против "трансатлантической солидарности".По мнению депутата, конфликт на Украине должен способствовать трансформации альянса."Ей (организации) следует стать оборонным альянсом демократических стран... и включать не только страны из трансатлантического региона, но также демократические страны из других регионов", - добавил он. Мережко предполагает, что в НАТО в будущем могут вступить Австралия, Япония, Южная Корея, а также Тайвань.

https://ria.ru/20221209/vengriya-1837446643.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, венгрия, украина, австралия, нато, верховная рада украины