https://ria.ru/20221212/vengriya-1838195642.html
В Раде призвали исключить Венгрию из НАТО в случае "подрыва солидарности"
В Раде призвали исключить Венгрию из НАТО в случае "подрыва солидарности" - РИА Новости, 12.12.2022
В Раде призвали исключить Венгрию из НАТО в случае "подрыва солидарности"
Глава комитета по международным делам Верховной рады Украины Александр Мережко заявил, что Венгрию следует исключить из НАТО, если она продолжит выступать... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T21:39
2022-12-12T21:39
2022-12-12T21:39
в мире
венгрия
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нато
верховная рада украины
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Глава комитета по международным делам Верховной рады Украины Александр Мережко заявил, что Венгрию следует исключить из НАТО, если она продолжит выступать против "трансатлантической солидарности".По мнению депутата, конфликт на Украине должен способствовать трансформации альянса."Ей (организации) следует стать оборонным альянсом демократических стран... и включать не только страны из трансатлантического региона, но также демократические страны из других регионов", - добавил он. Мережко предполагает, что в НАТО в будущем могут вступить Австралия, Япония, Южная Корея, а также Тайвань.
https://ria.ru/20221209/vengriya-1837446643.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Раде призвали исключить Венгрию из НАТО в случае "подрыва солидарности"
В Раде призвали исключить Венгрию из НАТО в случае подрыва трансатлантической солидарности