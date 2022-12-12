https://ria.ru/20221212/vatikan-1838059477.html
Ватикан не извинился за слова о бурятах и чеченцах, заявили в МИД
Ватикан не извинился за слова о бурятах и чеченцах, заявили в МИД - РИА Новости, 12.12.2022
Ватикан не извинился за слова о бурятах и чеченцах, заявили в МИД
Извинений за высказывания папы Римского Франциска о бурятах и чеченцах так и не последовало, инициативу о проведении переговоров по Украине в Ватикане в Москве... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T14:12
2022-12-12T14:12
2022-12-12T14:14
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 12 ДЕК, РИА Новости. Извинений за высказывания папы Римского Франциска о бурятах и чеченцах так и не последовало, инициативу о проведении переговоров по Украине в Ватикане в Москве "не оценили", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Боюсь, мы с братьями чеченцами и бурятами не оценили. Насколько я помню, никаких слов извинений от Ватикана никто не произносил", - написала Захарова в своем канале в Telegram, комментируя высказывание госсекретаря Ватикана Пьетро Паролина о том, что государство могло бы провести встречу для диалога по Украине.Ранее папа Римский Франциск в интервью иезуитскому журналу "Америка" заявил, что наибольшую жестокость при проведении спецоперации на Украине якобы проявляют российские солдаты, воспитанные вне русской традиции, назвав в качестве примера бурятов и чеченцев. Эти слова глава Бурятии Алексей Цыденов назвал "как минимум странными", а глава МИД России Сергей Лавров отметил, что заявление папы Римского не помогает ни авторитету Ватикана, ни урегулированию конфликта на Украине.
https://ria.ru/20221129/papa-1834982976.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, ватикан, россия, украина
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, Ватикан, Россия, Украина
14:12 12.12.2022 (обновлено: 14:14 12.12.2022)
Ватикан не извинился за слова о бурятах и чеченцах, заявили в МИД
Захарова: от Ватикана так и не последовало извинений за слова о бурятах и чеченцах