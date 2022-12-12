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Ватикан не извинился за слова о бурятах и чеченцах, заявили в МИД - РИА Новости, 12.12.2022
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Ватикан не извинился за слова о бурятах и чеченцах, заявили в МИД
Ватикан не извинился за слова о бурятах и чеченцах, заявили в МИД - РИА Новости, 12.12.2022
Ватикан не извинился за слова о бурятах и чеченцах, заявили в МИД
Извинений за высказывания папы Римского Франциска о бурятах и чеченцах так и не последовало, инициативу о проведении переговоров по Украине в Ватикане в Москве... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T14:12
2022-12-12T14:14
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 12 ДЕК, РИА Новости. Извинений за высказывания папы Римского Франциска о бурятах и чеченцах так и не последовало, инициативу о проведении переговоров по Украине в Ватикане в Москве "не оценили", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Боюсь, мы с братьями чеченцами и бурятами не оценили. Насколько я помню, никаких слов извинений от Ватикана никто не произносил", - написала Захарова в своем канале в Telegram, комментируя высказывание госсекретаря Ватикана Пьетро Паролина о том, что государство могло бы провести встречу для диалога по Украине.Ранее папа Римский Франциск в интервью иезуитскому журналу "Америка" заявил, что наибольшую жестокость при проведении спецоперации на Украине якобы проявляют российские солдаты, воспитанные вне русской традиции, назвав в качестве примера бурятов и чеченцев. Эти слова глава Бурятии Алексей Цыденов назвал "как минимум странными", а глава МИД России Сергей Лавров отметил, что заявление папы Римского не помогает ни авторитету Ватикана, ни урегулированию конфликта на Украине.
https://ria.ru/20221129/papa-1834982976.html
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, ватикан, россия, украина
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, Ватикан, Россия, Украина
14:12 12.12.2022 (обновлено: 14:14 12.12.2022)
 
Ватикан не извинился за слова о бурятах и чеченцах, заявили в МИД

Захарова: от Ватикана так и не последовало извинений за слова о бурятах и чеченцах

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 12 ДЕК, РИА Новости. Извинений за высказывания папы Римского Франциска о бурятах и чеченцах так и не последовало, инициативу о проведении переговоров по Украине в Ватикане в Москве "не оценили", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Боюсь, мы с братьями чеченцами и бурятами не оценили. Насколько я помню, никаких слов извинений от Ватикана никто не произносил", - написала Захарова в своем канале в Telegram, комментируя высказывание госсекретаря Ватикана Пьетро Паролина о том, что государство могло бы провести встречу для диалога по Украине.
Ранее папа Римский Франциск в интервью иезуитскому журналу "Америка" заявил, что наибольшую жестокость при проведении спецоперации на Украине якобы проявляют российские солдаты, воспитанные вне русской традиции, назвав в качестве примера бурятов и чеченцев. Эти слова глава Бурятии Алексей Цыденов назвал "как минимум странными", а глава МИД России Сергей Лавров отметил, что заявление папы Римского не помогает ни авторитету Ватикана, ни урегулированию конфликта на Украине.
Папа Римский Франциск в Ватикане - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
29 ноября, 12:36Религия
Эксперт назвал слова папы римского о бурятах проявлением дискриминации
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреВатиканРоссияУкраина
 
 
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