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Москва контактировала с Африкой по поставкам удобрений, заявили в МИД - РИА Новости, 12.12.2022
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Москва контактировала с Африкой по поставкам удобрений, заявили в МИД
Москва контактировала с Африкой по поставкам удобрений, заявили в МИД - РИА Новости, 12.12.2022
Москва контактировала с Африкой по поставкам удобрений, заявили в МИД
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил, что Москва контактировала с африканскими странами и Африканским союзом по вопросу безвозмездной отправки российских... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T10:06
2022-12-12T10:06
москва
россия
африка
сергей вершинин
владимир путин
оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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СТАМБУЛ, 12 дек – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил, что Москва контактировала с африканскими странами и Африканским союзом по вопросу безвозмездной отправки российских удобрений, по его словам, транспортировку готова обеспечить российская сторона."Напомню что, президент Российской Федерации (Владимир Путин - ред.) публично заявил, что те удобрения, которые были задержаны и в отношении которых был наложен арест в ряде стран Европы, а это достаточно большой объем, в районе 260 тысяч тонн, мы готовы отдать безвозмездно в нуждающиеся страны, в первую очередь, страны Африки. В этом контексте у нас были контакты с африканскими странами, с Африканским союзом. Замечу, что и транспортировку готова обеспечить российская сторона", - сказал Вершинин российским журналистам по итогам переговоров с турецкой стороной в Стамбуле.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.Сама сделка является составной части пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
https://ria.ru/20221209/prodovolstvie-1837648684.html
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москва, россия, африка, сергей вершинин, владимир путин, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Москва, Россия, Африка, Сергей Вершинин, Владимир Путин, ООН, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
10:06 12.12.2022
 
Москва контактировала с Африкой по поставкам удобрений, заявили в МИД

Замглавы МИД: Москва контактировала с Африкой по безвозмездным поставкам удобрений

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в медиабанкСотрудник на территории завода ООО "Алмаз Удобрения"
Сотрудник на территории завода ООО Алмаз Удобрения - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Сотрудник на территории завода ООО "Алмаз Удобрения". Архивное фото
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СТАМБУЛ, 12 дек – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил, что Москва контактировала с африканскими странами и Африканским союзом по вопросу безвозмездной отправки российских удобрений, по его словам, транспортировку готова обеспечить российская сторона.
"Напомню что, президент Российской Федерации (Владимир Путин - ред.) публично заявил, что те удобрения, которые были задержаны и в отношении которых был наложен арест в ряде стран Европы, а это достаточно большой объем, в районе 260 тысяч тонн, мы готовы отдать безвозмездно в нуждающиеся страны, в первую очередь, страны Африки. В этом контексте у нас были контакты с африканскими странами, с Африканским союзом. Замечу, что и транспортировку готова обеспечить российская сторона", - сказал Вершинин российским журналистам по итогам переговоров с турецкой стороной в Стамбуле.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
9 декабря, 22:35
В МИД призвали юридически закрепить снятие санкций с российских удобрений
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.
Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
Сама сделка является составной части пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
Гранулированные калийные удобрения - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря, 08:32
Компаниям из Таиланда подобрали российских партнеров для поставок удобрений
 
МоскваРоссияАфрикаСергей ВершининВладимир ПутинООНМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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