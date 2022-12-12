https://ria.ru/20221212/udobreniya-1837967348.html

Москва контактировала с Африкой по поставкам удобрений, заявили в МИД

Москва контактировала с Африкой по поставкам удобрений, заявили в МИД - РИА Новости, 12.12.2022

Москва контактировала с Африкой по поставкам удобрений, заявили в МИД

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил, что Москва контактировала с африканскими странами и Африканским союзом по вопросу безвозмездной отправки российских... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T10:06

2022-12-12T10:06

2022-12-12T10:06

москва

россия

африка

сергей вершинин

владимир путин

оон

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825128591_0:45:2955:1707_1920x0_80_0_0_cd40837ecd2735e768f2beeeab17dc1c.jpg

СТАМБУЛ, 12 дек – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил, что Москва контактировала с африканскими странами и Африканским союзом по вопросу безвозмездной отправки российских удобрений, по его словам, транспортировку готова обеспечить российская сторона."Напомню что, президент Российской Федерации (Владимир Путин - ред.) публично заявил, что те удобрения, которые были задержаны и в отношении которых был наложен арест в ряде стран Европы, а это достаточно большой объем, в районе 260 тысяч тонн, мы готовы отдать безвозмездно в нуждающиеся страны, в первую очередь, страны Африки. В этом контексте у нас были контакты с африканскими странами, с Африканским союзом. Замечу, что и транспортировку готова обеспечить российская сторона", - сказал Вершинин российским журналистам по итогам переговоров с турецкой стороной в Стамбуле.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.Сама сделка является составной части пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.

https://ria.ru/20221209/prodovolstvie-1837648684.html

https://ria.ru/20221201/udobreniya-1835451296.html

москва

россия

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, россия, африка, сергей вершинин, владимир путин, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)