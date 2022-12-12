Москва контактировала с Африкой по поставкам удобрений, заявили в МИД
Замглавы МИД: Москва контактировала с Африкой по безвозмездным поставкам удобрений
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в медиабанкСотрудник на территории завода ООО "Алмаз Удобрения"
Сотрудник на территории завода ООО "Алмаз Удобрения". Архивное фото
СТАМБУЛ, 12 дек – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил, что Москва контактировала с африканскими странами и Африканским союзом по вопросу безвозмездной отправки российских удобрений, по его словам, транспортировку готова обеспечить российская сторона.
"Напомню что, президент Российской Федерации (Владимир Путин - ред.) публично заявил, что те удобрения, которые были задержаны и в отношении которых был наложен арест в ряде стран Европы, а это достаточно большой объем, в районе 260 тысяч тонн, мы готовы отдать безвозмездно в нуждающиеся страны, в первую очередь, страны Африки. В этом контексте у нас были контакты с африканскими странами, с Африканским союзом. Замечу, что и транспортировку готова обеспечить российская сторона", - сказал Вершинин российским журналистам по итогам переговоров с турецкой стороной в Стамбуле.
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.
Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
Сама сделка является составной части пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.