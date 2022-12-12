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Французы назвали учения своей армии в Румынии "кудахтаньем от Макрона" - РИА Новости, 12.12.2022
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Французы назвали учения своей армии в Румынии "кудахтаньем от Макрона"
Французы назвали учения своей армии в Румынии "кудахтаньем от Макрона" - РИА Новости, 12.12.2022
Французы назвали учения своей армии в Румынии "кудахтаньем от Макрона"
Читатели портала France Info отреагировали на сюжет об учениях французской армии в Румынии. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T07:41
2022-12-12T12:31
в мире
румыния
франция
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Читатели портала France Info отреагировали на сюжет об учениях французской армии в Румынии.В материале, в частности, рассказывается, что "в 300 километрах от Украины" расположились тысяча солдат, 140 машин, несколько пусковых установок РСЗО и чуть более десятка танков Leclerc. Это называется "символом масштабного развертывания" французских войск."Когда мы видим, что "масштабное развертывание" ограничивается тем, что здесь описано, можно задаться вопросом, как Франция сможет защитить себя, если на нее нападут", — заявил пользователь just lebon."Масштабное развертывание? Тысяча человек? О да", — с иронией заметил Did17."Тысяча солдат, 12 танков — это масштабное развертывание? Мы не готовы выйти из-под американской защиты", — констатировал La Voix."Масштабное — это чрезмерный и неуместный термин!" — возмутился Alain Leroux."Это все кудахтанье от Макрона. Некоторое количество войск и сколько боеприпасов? На неделю? Франция должна быть внеблоковой и говорить со всеми. Но теперь у нас есть только маленький Эммануэль, лакей США (которые потом стреляют нам в спину)", — заключил Aperto-libro.В мае в Румынии создали боевую группу НАТО (BGFP). Она располагается в городке Чинку, ее задачей называется укрепление восточного фланга альянса. Кроме того, Франция командует операцией НАТО "Орел", которую запустили вскоре после начала российской спецоперации на Украине. На военную базу недалеко от города Констанца на берегу Черного моря направили 500 французских и 300 бельгийских солдат. Позже к ним присоединились военнослужащие из Нидерландов.
https://ria.ru/20221106/voennyy-1829526131.html
https://ria.ru/20221121/filippo-1833149700.html
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в мире, румыния, франция, сша, нато
В мире, Румыния, Франция, США, НАТО
07:41 12.12.2022 (обновлено: 12:31 12.12.2022)
 
Французы назвали учения своей армии в Румынии "кудахтаньем от Макрона"

Читатели France Info усомнились в масштабности присутствия французской армии в Румынии

CC BY-SA 2.0 / NATO / Французские военные во время учений
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
CC BY-SA 2.0 / NATO /
Французские военные во время учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Читатели портала France Info отреагировали на сюжет об учениях французской армии в Румынии.
В материале, в частности, рассказывается, что "в 300 километрах от Украины" расположились тысяча солдат, 140 машин, несколько пусковых установок РСЗО и чуть более десятка танков Leclerc. Это называется "символом масштабного развертывания" французских войск.
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"Когда мы видим, что "масштабное развертывание" ограничивается тем, что здесь описано, можно задаться вопросом, как Франция сможет защитить себя, если на нее нападут", — заявил пользователь just lebon.
"Масштабное развертывание? Тысяча человек? О да", — с иронией заметил Did17.
"Тысяча солдат, 12 танков — это масштабное развертывание? Мы не готовы выйти из-под американской защиты", — констатировал La Voix.
"Масштабное — это чрезмерный и неуместный термин!" — возмутился Alain Leroux.
"Это все кудахтанье от Макрона. Некоторое количество войск и сколько боеприпасов? На неделю? Франция должна быть внеблоковой и говорить со всеми. Но теперь у нас есть только маленький Эммануэль, лакей США (которые потом стреляют нам в спину)", — заключил Aperto-libro.
В мае в Румынии создали боевую группу НАТО (BGFP). Она располагается в городке Чинку, ее задачей называется укрепление восточного фланга альянса. Кроме того, Франция командует операцией НАТО "Орел", которую запустили вскоре после начала российской спецоперации на Украине. На военную базу недалеко от города Констанца на берегу Черного моря направили 500 французских и 300 бельгийских солдат. Позже к ним присоединились военнослужащие из Нидерландов.
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