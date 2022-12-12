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В Киеве и ряде других областей Украины объявлена воздушная тревога - РИА Новости, 12.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221212/trevoga-1837939499.html
В Киеве и ряде других областей Украины объявлена воздушная тревога
В Киеве и ряде других областей Украины объявлена воздушная тревога - РИА Новости, 12.12.2022
В Киеве и ряде других областей Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога звучит в Киеве и Киевской области, а также в ряде других областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T01:46
2022-12-12T01:47
специальная военная операция на украине
украина
киев
киевская область
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Киеве и Киевской области, а также в ряде других областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры Украины.Согласно онлайн-карте, тревога объявлена также в Житомирской, Винницкой, Одесской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Харьковской областях.
https://ria.ru/20221211/trevoga-1837898269.html
украина
киев
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украина, киев, киевская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Киевская область
01:46 12.12.2022 (обновлено: 01:47 12.12.2022)
 
В Киеве и ряде других областей Украины объявлена воздушная тревога

Минцифры Украины: в Киеве и еще в восьми областях объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Киеве и Киевской области, а также в ряде других областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры Украины.
Согласно онлайн-карте, тревога объявлена также в Житомирской, Винницкой, Одесской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Харьковской областях.
Полтава - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
Вчера, 17:45Специальная военная операция на Украине
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевКиевская область
 
 
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