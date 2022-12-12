https://ria.ru/20221212/trevoga-1837939499.html

В Киеве и ряде других областей Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве и ряде других областей Украины объявлена воздушная тревога - РИА Новости, 12.12.2022

В Киеве и ряде других областей Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога звучит в Киеве и Киевской области, а также в ряде других областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T01:46

2022-12-12T01:46

2022-12-12T01:47

специальная военная операция на украине

украина

киев

киевская область

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Киеве и Киевской области, а также в ряде других областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры Украины.Согласно онлайн-карте, тревога объявлена также в Житомирской, Винницкой, Одесской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Харьковской областях.

https://ria.ru/20221211/trevoga-1837898269.html

украина

киев

киевская область

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украина, киев, киевская область