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Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт - РИА Новости, 12.12.2022
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Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт
Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт - РИА Новости, 12.12.2022
Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт
Москвичам рекомендуется пересесть на общественный транспорт из-за непогоды в понедельник, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T08:26
2022-12-12T08:26
москва
общество
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Москвичам рекомендуется пересесть на общественный транспорт из-за непогоды в понедельник, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."В городе идет дождь со снегом. Вечером возможно образование гололедицы — в часы пик лучше воспользоваться городским транспортом. По прогнозам синоптиков, в течение дня будет идти дождь со снегом. Перепады температуры негативно влияют на условия движения. Просим водителей быть внимательнее за рулем", - говорится в сообщении.Отмечается, что сейчас движение сильно затруднено в сторону центра на Каширском и шоссе Энтузиастов, на Волгоградском проспекте, а также на МКАД в районе улицы Верхние Поля."Будьте внимательны: соблюдайте дистанцию и скоростной режим, не отвлекайтесь на гаджеты во время движения, избегайте резких маневров", - дополняется в сообщении.
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москва, общество
Москва, Общество
08:26 12.12.2022
 
Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт

Москвичам посоветовали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды в понедельник

© АГН "Москва" / Сергей КиселевСтанция "Кунцевская" Московского метрополитена
Станция Кунцевская Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
Станция "Кунцевская" Московского метрополитена. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Москвичам рекомендуется пересесть на общественный транспорт из-за непогоды в понедельник, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"В городе идет дождь со снегом. Вечером возможно образование гололедицы — в часы пик лучше воспользоваться городским транспортом. По прогнозам синоптиков, в течение дня будет идти дождь со снегом. Перепады температуры негативно влияют на условия движения. Просим водителей быть внимательнее за рулем", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас движение сильно затруднено в сторону центра на Каширском и шоссе Энтузиастов, на Волгоградском проспекте, а также на МКАД в районе улицы Верхние Поля.
"Будьте внимательны: соблюдайте дистанцию и скоростной режим, не отвлекайтесь на гаджеты во время движения, избегайте резких маневров", - дополняется в сообщении.
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