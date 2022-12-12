https://ria.ru/20221212/transport-1837953992.html

Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт

Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт - РИА Новости, 12.12.2022

Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт

Москвичам рекомендуется пересесть на общественный транспорт из-за непогоды в понедельник, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T08:26

2022-12-12T08:26

2022-12-12T08:26

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821099545_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_1b1bf693f10c81b39015298a73a01c4b.jpg

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Москвичам рекомендуется пересесть на общественный транспорт из-за непогоды в понедельник, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."В городе идет дождь со снегом. Вечером возможно образование гололедицы — в часы пик лучше воспользоваться городским транспортом. По прогнозам синоптиков, в течение дня будет идти дождь со снегом. Перепады температуры негативно влияют на условия движения. Просим водителей быть внимательнее за рулем", - говорится в сообщении.Отмечается, что сейчас движение сильно затруднено в сторону центра на Каширском и шоссе Энтузиастов, на Волгоградском проспекте, а также на МКАД в районе улицы Верхние Поля."Будьте внимательны: соблюдайте дистанцию и скоростной режим, не отвлекайтесь на гаджеты во время движения, избегайте резких маневров", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20221212/osadki-1837952885.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество