https://ria.ru/20221212/transport-1837953992.html
Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт
Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт - РИА Новости, 12.12.2022
Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт
Москвичам рекомендуется пересесть на общественный транспорт из-за непогоды в понедельник, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T08:26
2022-12-12T08:26
2022-12-12T08:26
москва
общество
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Москвичам рекомендуется пересесть на общественный транспорт из-за непогоды в понедельник, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."В городе идет дождь со снегом. Вечером возможно образование гололедицы — в часы пик лучше воспользоваться городским транспортом. По прогнозам синоптиков, в течение дня будет идти дождь со снегом. Перепады температуры негативно влияют на условия движения. Просим водителей быть внимательнее за рулем", - говорится в сообщении.Отмечается, что сейчас движение сильно затруднено в сторону центра на Каширском и шоссе Энтузиастов, на Волгоградском проспекте, а также на МКАД в районе улицы Верхние Поля."Будьте внимательны: соблюдайте дистанцию и скоростной режим, не отвлекайтесь на гаджеты во время движения, избегайте резких маневров", - дополняется в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество
Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт
Москвичам посоветовали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды в понедельник
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости.
Москвичам рекомендуется пересесть на общественный транспорт из-за непогоды в понедельник, сообщается
в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"В городе идет дождь со снегом. Вечером возможно образование гололедицы — в часы пик лучше воспользоваться городским транспортом. По прогнозам синоптиков, в течение дня будет идти дождь со снегом. Перепады температуры негативно влияют на условия движения. Просим водителей быть внимательнее за рулем", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас движение сильно затруднено в сторону центра на Каширском и шоссе Энтузиастов, на Волгоградском проспекте, а также на МКАД в районе улицы Верхние Поля.
"Будьте внимательны: соблюдайте дистанцию и скоростной режим, не отвлекайтесь на гаджеты во время движения, избегайте резких маневров", - дополняется в сообщении.