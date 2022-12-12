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Индия со следующей недели начнет расчеты в торговле с Россией в рупиях - РИА Новости, 12.12.2022
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Индия со следующей недели начнет расчеты в торговле с Россией в рупиях
Индия со следующей недели начнет расчеты в торговле с Россией в рупиях - РИА Новости, 12.12.2022
Индия со следующей недели начнет расчеты в торговле с Россией в рупиях
Со следующей недели Индия начнет рассчитываться с Россией в рупиях, заявил газете Mint генеральный директор Федерации индийских экспортных организаций Аджай... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T14:12
2022-12-12T14:46
экономика
индия
россия
в мире
торговля
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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 дек — РИА Новости. Со следующей недели Индия начнет рассчитываться с Россией в рупиях, заявил газете Mint генеральный директор Федерации индийских экспортных организаций Аджай Сахай."Ряд вопросов был улажен. Экспортеры и импортеры начали обращаться в банки для открытия счетов (в рупиях. — Прим. ред.). Торговые расчеты с Россией по новой платежной системе ожидаются со следующей недели по некоторым поставкам", — сказал он.Как уточнил неназванный правительственный чиновник, пять или шесть банков получили разрешение открывать специальные коррсчета (востро-счета). Таких счетов насчитывается уже больше десятка."Например, в IndusInd Bank открыто шесть востро-счетов, что означает, что шесть разных российских банков открыли счета в этом банке", — сказал собеседник издания.В начале ноября правительство Индии разрешило использовать национальную валюту в международных торговых расчетах. При этом еще в середине июля Центробанк республики выпустил соответствующий циркуляр. В соответствии с ним индийские импортеры должны оплачивать товары или услуги в рупиях, которые будут зачисляться на специальный коррсчет банка-корреспондента страны-партнера. С этого же счета будет выплачиваться выручка индийским экспортерам.В середине ноября стало известно, что Индия намерена в два раза нарастить объем торговли с Россией, а переход на расчеты в национальных валютах должен стать для этого дополнительным стимулом. В последнее время товарооборот между двумя странами существенно вырос, в основном за счет поставок в Индию российской нефти. Если раньше сырье из России составляло менее одного процента в общем объеме индийского потребления, то теперь этот показатель увеличился до 22 процентов. А в октябре Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обогнав Саудовскую Аравию и Ирак.
https://ria.ru/20221209/resursy-1837562548.html
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экономика, индия, россия, в мире, торговля
Экономика, Индия, Россия, В мире, Торговля
14:12 12.12.2022 (обновлено: 14:46 12.12.2022)
 
Индия со следующей недели начнет расчеты в торговле с Россией в рупиях

Индия дала российским банкам разрешения открывать счета в рупиях для торговых расчетов

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкРоссийский и индийский флаги
Российский и индийский флаги - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 дек — РИА Новости. Со следующей недели Индия начнет рассчитываться с Россией в рупиях, заявил газете Mint генеральный директор Федерации индийских экспортных организаций Аджай Сахай.
"Ряд вопросов был улажен. Экспортеры и импортеры начали обращаться в банки для открытия счетов (в рупиях. — Прим. ред.). Торговые расчеты с Россией по новой платежной системе ожидаются со следующей недели по некоторым поставкам", — сказал он.
Как уточнил неназванный правительственный чиновник, пять или шесть банков получили разрешение открывать специальные коррсчета (востро-счета). Таких счетов насчитывается уже больше десятка.
"Например, в IndusInd Bank открыто шесть востро-счетов, что означает, что шесть разных российских банков открыли счета в этом банке", — сказал собеседник издания.
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В начале ноября правительство Индии разрешило использовать национальную валюту в международных торговых расчетах. При этом еще в середине июля Центробанк республики выпустил соответствующий циркуляр. В соответствии с ним индийские импортеры должны оплачивать товары или услуги в рупиях, которые будут зачисляться на специальный коррсчет банка-корреспондента страны-партнера. С этого же счета будет выплачиваться выручка индийским экспортерам.
В середине ноября стало известно, что Индия намерена в два раза нарастить объем торговли с Россией, а переход на расчеты в национальных валютах должен стать для этого дополнительным стимулом. В последнее время товарооборот между двумя странами существенно вырос, в основном за счет поставок в Индию российской нефти. Если раньше сырье из России составляло менее одного процента в общем объеме индийского потребления, то теперь этот показатель увеличился до 22 процентов. А в октябре Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обогнав Саудовскую Аравию и Ирак.
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