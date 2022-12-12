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На Кубани в отношении бывшей судьи возбудили уголовное дело - РИА Новости, 12.12.2022
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На Кубани в отношении бывшей судьи возбудили уголовное дело
На Кубани в отношении бывшей судьи возбудили уголовное дело - РИА Новости, 12.12.2022
На Кубани в отношении бывшей судьи возбудили уголовное дело
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении бывшей судьи районного суда Краснодарского края по... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T16:43
2022-12-12T16:43
происшествия
александр бастрыкин
россия
краснодарский край
краснодарский краевой суд
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР, 12 дек – РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении бывшей судьи районного суда Краснодарского края по факту мошенничества в крупном размере, сообщило СУСК РФ по региону."Председателем Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении бывшей судьи Динского районного суда Краснодарского края, подозреваемой в мошенничестве в крупном размере (часть 3 статьи 159 УК РФ)", - говорится в сообщении.По версии следствия, в 2020 году судья узнала об удовлетворении Динским районным судом исковых требований ее знакомых - взыскание со страховой компании денежных средств в их пользу. В июле того же года подозреваемая узнала о поступлении в суд апелляционной жалобы представителя страховой компании на это судебное решение.Злоумышленница решила похитить деньги знакомого и сообщила ему, что после передачи ей 500 тысяч рублей, она якобы сможет повлиять на принятие апелляционной инстанцией решения в его пользу. Мужчина согласился и 28 сентября передал фигурантке 400 тысяч рублей в её служебном кабинете, а оставшуюся часть денег женщине передал родственник истца, по данным управления.Судья присвоила деньги себе, а в процессе дальнейшего общения с мужчиной создавала видимость своего активного участия в оказании ему помощи. В дальнейшем Краснодарский краевой суд отказал мужчине и его знакомой в удовлетворении исковых требований, добавляют в ведомстве.Расследование уголовного дела поручено второму отделу по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Краснодарскому краю. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ РФ по краю.
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происшествия, александр бастрыкин, россия, краснодарский край, краснодарский краевой суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Александр Бастрыкин, Россия, Краснодарский край, Краснодарский краевой суд, Следственный комитет России (СК РФ)
16:43 12.12.2022
 
На Кубани в отношении бывшей судьи возбудили уголовное дело

СУСК: в отношении бывшей судьи Кубани возбудили уголовное дело по факту мошенничества

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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КРАСНОДАР, 12 дек – РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении бывшей судьи районного суда Краснодарского края по факту мошенничества в крупном размере, сообщило СУСК РФ по региону.
"Председателем Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении бывшей судьи Динского районного суда Краснодарского края, подозреваемой в мошенничестве в крупном размере (часть 3 статьи 159 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Муниципальный депутат Кетеван Хараидзе в Тверском суде - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
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Суд приговорил мундепа Хараидзе к четырем годам колонии за мошенничество
По версии следствия, в 2020 году судья узнала об удовлетворении Динским районным судом исковых требований ее знакомых - взыскание со страховой компании денежных средств в их пользу. В июле того же года подозреваемая узнала о поступлении в суд апелляционной жалобы представителя страховой компании на это судебное решение.
Злоумышленница решила похитить деньги знакомого и сообщила ему, что после передачи ей 500 тысяч рублей, она якобы сможет повлиять на принятие апелляционной инстанцией решения в его пользу. Мужчина согласился и 28 сентября передал фигурантке 400 тысяч рублей в её служебном кабинете, а оставшуюся часть денег женщине передал родственник истца, по данным управления.
Судья присвоила деньги себе, а в процессе дальнейшего общения с мужчиной создавала видимость своего активного участия в оказании ему помощи. В дальнейшем Краснодарский краевой суд отказал мужчине и его знакомой в удовлетворении исковых требований, добавляют в ведомстве.
Расследование уголовного дела поручено второму отделу по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Краснодарскому краю. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ РФ по краю.
Экс-глава правительства Кемеровской области Вячеслав Телегин в Центральном районном суде Кемерово. 7 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
7 декабря, 10:57
Экс-главу правительства Кузбасса Телегина обвинили в мошенничестве
 
ПроисшествияАлександр БастрыкинРоссияКраснодарский крайКраснодарский краевой судСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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