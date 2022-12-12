https://ria.ru/20221212/sudya-1838125834.html

На Кубани в отношении бывшей судьи возбудили уголовное дело

На Кубани в отношении бывшей судьи возбудили уголовное дело - РИА Новости, 12.12.2022

На Кубани в отношении бывшей судьи возбудили уголовное дело

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении бывшей судьи районного суда Краснодарского края по... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T16:43

2022-12-12T16:43

2022-12-12T16:43

происшествия

александр бастрыкин

россия

краснодарский край

краснодарский краевой суд

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОДАР, 12 дек – РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении бывшей судьи районного суда Краснодарского края по факту мошенничества в крупном размере, сообщило СУСК РФ по региону."Председателем Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении бывшей судьи Динского районного суда Краснодарского края, подозреваемой в мошенничестве в крупном размере (часть 3 статьи 159 УК РФ)", - говорится в сообщении.По версии следствия, в 2020 году судья узнала об удовлетворении Динским районным судом исковых требований ее знакомых - взыскание со страховой компании денежных средств в их пользу. В июле того же года подозреваемая узнала о поступлении в суд апелляционной жалобы представителя страховой компании на это судебное решение.Злоумышленница решила похитить деньги знакомого и сообщила ему, что после передачи ей 500 тысяч рублей, она якобы сможет повлиять на принятие апелляционной инстанцией решения в его пользу. Мужчина согласился и 28 сентября передал фигурантке 400 тысяч рублей в её служебном кабинете, а оставшуюся часть денег женщине передал родственник истца, по данным управления.Судья присвоила деньги себе, а в процессе дальнейшего общения с мужчиной создавала видимость своего активного участия в оказании ему помощи. В дальнейшем Краснодарский краевой суд отказал мужчине и его знакомой в удовлетворении исковых требований, добавляют в ведомстве.Расследование уголовного дела поручено второму отделу по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Краснодарскому краю. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ РФ по краю.

https://ria.ru/20221212/kharaidze-1838113502.html

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происшествия, александр бастрыкин, россия, краснодарский край, краснодарский краевой суд, следственный комитет россии (ск рф)