https://ria.ru/20221212/sud-1838159930.html

В Ярославле ударивший ребенка работник магазина предстанет перед судом

В Ярославле ударивший ребенка работник магазина предстанет перед судом - РИА Новости, 12.12.2022

В Ярославле ударивший ребенка работник магазина предстанет перед судом

Работник магазина в Ярославле, ударивший 13-летнего мальчика, который конфликтовал с его сыном, и заставивший его извиняться на коленях, предстанет перед судом... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T18:27

2022-12-12T18:27

2022-12-12T18:27

происшествия

ярославль

россия

ярославская область

следственный комитет россии (ск рф)

пятерочка (сеть магазинов)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 дек - РИА Новости. Работник магазина в Ярославле, ударивший 13-летнего мальчика, который конфликтовал с его сыном, и заставивший его извиняться на коленях, предстанет перед судом по обвинению в хулиганстве, сообщило СУ СК России по Ярославской области.В октябре в соцсетях и СМИ появилось видео, как работник магазина "Пятерочка" на улице бьет мальчика рукой по лицу и заставляет его встать на колени, чтобы тот извинился перед его сыном, которого ударил. Мальчик поясняет, что ударил потому, что тот обозвал его мать. В процессе ругани работник магазина упоминает, что "простил" мальчику кражу, тот соглашается с этим. Позже в соцсетях появилось видео с извинениями мужчины на камеру: говорит, что у него шесть детей, и он их любит.Расследованием инцидента занялись СК и полиция. Позже СУ СК сообщило, что в отношении 42-летнего мужчины возбуждено уголовное дело о хулиганстве."Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.СУ СК отмечает, что ход и результаты расследования уголовного дела были поставлены на контроль в центральном аппарате СК России.

https://ria.ru/20221206/prigovor-1836731463.html

ярославль

россия

ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, ярославль, россия, ярославская область, следственный комитет россии (ск рф), пятерочка (сеть магазинов)