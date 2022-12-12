https://ria.ru/20221212/sud-1838159930.html
В Ярославле ударивший ребенка работник магазина предстанет перед судом
В Ярославле ударивший ребенка работник магазина предстанет перед судом - РИА Новости, 12.12.2022
В Ярославле ударивший ребенка работник магазина предстанет перед судом
Работник магазина в Ярославле, ударивший 13-летнего мальчика, который конфликтовал с его сыном, и заставивший его извиняться на коленях, предстанет перед судом... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T18:27
2022-12-12T18:27
2022-12-12T18:27
происшествия
ярославль
россия
ярославская область
следственный комитет россии (ск рф)
пятерочка (сеть магазинов)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 дек - РИА Новости. Работник магазина в Ярославле, ударивший 13-летнего мальчика, который конфликтовал с его сыном, и заставивший его извиняться на коленях, предстанет перед судом по обвинению в хулиганстве, сообщило СУ СК России по Ярославской области.В октябре в соцсетях и СМИ появилось видео, как работник магазина "Пятерочка" на улице бьет мальчика рукой по лицу и заставляет его встать на колени, чтобы тот извинился перед его сыном, которого ударил. Мальчик поясняет, что ударил потому, что тот обозвал его мать. В процессе ругани работник магазина упоминает, что "простил" мальчику кражу, тот соглашается с этим. Позже в соцсетях появилось видео с извинениями мужчины на камеру: говорит, что у него шесть детей, и он их любит.Расследованием инцидента занялись СК и полиция. Позже СУ СК сообщило, что в отношении 42-летнего мужчины возбуждено уголовное дело о хулиганстве."Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.СУ СК отмечает, что ход и результаты расследования уголовного дела были поставлены на контроль в центральном аппарате СК России.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ярославль, россия, ярославская область, следственный комитет россии (ск рф), пятерочка (сеть магазинов)
Происшествия, Ярославль, Россия, Ярославская область, Следственный комитет России (СК РФ), Пятерочка (сеть магазинов)
В Ярославле ударивший ребенка работник магазина предстанет перед судом
СК: в Ярославле работника магазина, ударившего мальчика, будут судить за хулиганство