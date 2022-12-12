https://ria.ru/20221212/spetsoperatsiya-1838060885.html
На Купянском и Краснолиманском направлениях уничтожили 70 бойцов ВСУ
На Купянском и Краснолиманском направлениях уничтожили 70 бойцов ВСУ - РИА Новости, 12.12.2022
На Купянском и Краснолиманском направлениях уничтожили 70 бойцов ВСУ
Российские военные нанесли удар по силам ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T14:15
2022-12-12T14:15
2022-12-12T14:56
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по силам ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях, сообщили в Минобороны.На Донецком направлении союзные силы продолжили наступление. При этом российские военные пресекли попытку ВСУ контратаковать в направлении населенного пункта Пески в ДНР. "Потери украинской стороны составили до 30 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три пикапа", — добавили в Минобороны.Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 83 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 156 районах.Потери также понесли Воздушные силы Украины.Помимо этого, союзные силы поразили одну машину РСЗО "Смерч", одну установку РСЗО "Град", а также уничтожили склад боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны ВСУ.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание гарантий безопасности для России.
https://ria.ru/20221212/donbass-1837984132.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:15 12.12.2022 (обновлено: 14:56 12.12.2022)
На Купянском и Краснолиманском направлениях уничтожили 70 бойцов ВСУ
Минобороны: на Купянском и Краснолиманском направлениях уничтожено 70 украинских военных
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по силам ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях, сообщили в Минобороны.
"В результате комплексного огневого поражения по районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ уничтожено до 70 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и пять автомобилей", — уточнили в ведомстве.
На Донецком направлении союзные силы продолжили наступление. При этом российские военные пресекли попытку ВСУ контратаковать в направлении населенного пункта Пески в ДНР.
"Потери украинской стороны составили до 30 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три пикапа", — добавили в Минобороны.
Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 83 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 156 районах.
Потери также понесли Воздушные силы Украины.
"Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены в воздухе два самолета МиГ-29 Воздушных сил Украины. <...> Кроме того, сбиты два украинских вертолета Ми-8", — сообщили в Минобороны.
Помимо этого, союзные силы поразили одну машину РСЗО "Смерч", одну установку РСЗО "Град", а также уничтожили склад боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны ВСУ.
Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин
назвал ее конечной целью освобождение Донбасса
и создание гарантий безопасности для России
.