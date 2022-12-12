https://ria.ru/20221212/spetsoperatsiya-1838060885.html

На Купянском и Краснолиманском направлениях уничтожили 70 бойцов ВСУ

На Купянском и Краснолиманском направлениях уничтожили 70 бойцов ВСУ - РИА Новости, 12.12.2022

На Купянском и Краснолиманском направлениях уничтожили 70 бойцов ВСУ

Российские военные нанесли удар по силам ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T14:15

2022-12-12T14:15

2022-12-12T14:56

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по силам ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях, сообщили в Минобороны.На Донецком направлении союзные силы продолжили наступление. При этом российские военные пресекли попытку ВСУ контратаковать в направлении населенного пункта Пески в ДНР. "Потери украинской стороны составили до 30 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три пикапа", — добавили в Минобороны.Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 83 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 156 районах.Потери также понесли Воздушные силы Украины.Помимо этого, союзные силы поразили одну машину РСЗО "Смерч", одну установку РСЗО "Град", а также уничтожили склад боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны ВСУ.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание гарантий безопасности для России.

https://ria.ru/20221212/donbass-1837984132.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)