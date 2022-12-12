Рейтинг@Mail.ru
На Купянском и Краснолиманском направлениях уничтожили 70 бойцов ВСУ - РИА Новости, 12.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221212/spetsoperatsiya-1838060885.html
На Купянском и Краснолиманском направлениях уничтожили 70 бойцов ВСУ
На Купянском и Краснолиманском направлениях уничтожили 70 бойцов ВСУ - РИА Новости, 12.12.2022
На Купянском и Краснолиманском направлениях уничтожили 70 бойцов ВСУ
Российские военные нанесли удар по силам ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T14:15
2022-12-12T14:56
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1837973833_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c829d04ed3ae599012b271e80bca842b.jpg
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по силам ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях, сообщили в Минобороны.На Донецком направлении союзные силы продолжили наступление. При этом российские военные пресекли попытку ВСУ контратаковать в направлении населенного пункта Пески в ДНР. "Потери украинской стороны составили до 30 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три пикапа", — добавили в Минобороны.Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 83 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 156 районах.Потери также понесли Воздушные силы Украины.Помимо этого, союзные силы поразили одну машину РСЗО "Смерч", одну установку РСЗО "Град", а также уничтожили склад боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны ВСУ.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание гарантий безопасности для России.
https://ria.ru/20221212/donbass-1837984132.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1837973833_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_06a044a8c4564d814ab5ca36b3031792.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:15 12.12.2022 (обновлено: 14:56 12.12.2022)
 
На Купянском и Краснолиманском направлениях уничтожили 70 бойцов ВСУ

Минобороны: на Купянском и Краснолиманском направлениях уничтожено 70 украинских военных

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащие минометного расчета Вооруженных сил России
Военнослужащие минометного расчета Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащие минометного расчета Вооруженных сил России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по силам ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях, сообщили в Минобороны.
"В результате комплексного огневого поражения по районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ уничтожено до 70 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и пять автомобилей", — уточнили в ведомстве.
На Донецком направлении союзные силы продолжили наступление. При этом российские военные пресекли попытку ВСУ контратаковать в направлении населенного пункта Пески в ДНР.
"Потери украинской стороны составили до 30 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три пикапа", — добавили в Минобороны.
Бойцы на складе с трофейным оружием, взятым после боев за поселок Золотое - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
Вчера, 11:00Специальная военная операция на Украине
Пушилин рассказал, как используют трофейную технику в Донбассе
Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 83 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 156 районах.
Потери также понесли Воздушные силы Украины.

"Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены в воздухе два самолета МиГ-29 Воздушных сил Украины. <...> Кроме того, сбиты два украинских вертолета Ми-8", — сообщили в Минобороны.

Помимо этого, союзные силы поразили одну машину РСЗО "Смерч", одну установку РСЗО "Град", а также уничтожили склад боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны ВСУ.
Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание гарантий безопасности для России.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
11 декабря, 15:02Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.12.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала