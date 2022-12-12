https://ria.ru/20221212/spetsnazovets-1837944494.html

СМИ: бывший американский спецназовец пожалел о смене пола

СМИ: бывший американский спецназовец пожалел о смене пола - РИА Новости, 12.12.2022

СМИ: бывший американский спецназовец пожалел о смене пола

Отставной американский "морской котик" Крис Бек заявил, что разрушил собственную жизнь, когда решил сменить пол, и теперь призывает американцев "проснуться",... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T04:34

2022-12-12T04:34

2022-12-12T15:28

в мире

сша

америка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1837976303_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_dce40ec29dd8c25ccedeeb999c904a2e.jpg

ВАШИНГТОН, 12 дек — РИА Новости. Отставной американский "морской котик" Крис Бек заявил, что разрушил собственную жизнь, когда решил сменить пол, и теперь призывает американцев "проснуться", пишет New York Post.Бек, который 20 лет прослужил в ВМС США, получил известность в 2013 году, когда в интервью телеканалу CNN рассказал, как поменял пол на женский. Теперь он пытается это исправить."Все, что случилось со мной за последние десять лет, разрушило мою жизнь. Я разрушил свою жизнь. Я не жертва. Я сделал это сам, но мне помогли", — приводит New York Post слова экс-морпеха.По словам Бека, он берет на себя всю ответственность за решение сменить пол. "Я пошел на CNN и прочее, именно поэтому я сейчас здесь, я пытаюсь это исправить", — признался он.Бек отметил, что "был очень наивен, был в очень плохом положении" и этим "воспользовались". "Меня пропагандировали. Меня использовали люди, которые обладали знаниями, далеко превосходящими мои. Они знали, что делают, а я — нет", — сказал бывший спецназовец.Он рассказал, что в США строятся тысячи гендерных клиник, куда можно прийти и уже на следующий день принимать гормоны для смены пола. "Вот почему я пытаюсь сказать Америке, чтобы она проснулась", — заявил Бек.Бек 13 раз был в командировках, за свою службу он получил множество наград, в том числе "Бронзовую звезду" и "Пурпурное сердце" (вручается военным, погибшим или получившим ранения).

https://radiosputnik.ria.ru/20221205/lgbt-1836519554.html

https://ria.ru/20221128/lgbt-1834596995.html

сша

америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, америка