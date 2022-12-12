https://ria.ru/20221212/spetsnazovets-1837944494.html
СМИ: бывший американский спецназовец пожалел о смене пола
СМИ: бывший американский спецназовец пожалел о смене пола - РИА Новости, 12.12.2022
СМИ: бывший американский спецназовец пожалел о смене пола
Отставной американский "морской котик" Крис Бек заявил, что разрушил собственную жизнь, когда решил сменить пол, и теперь призывает американцев "проснуться",... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T04:34
2022-12-12T04:34
2022-12-12T15:28
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ВАШИНГТОН, 12 дек — РИА Новости. Отставной американский "морской котик" Крис Бек заявил, что разрушил собственную жизнь, когда решил сменить пол, и теперь призывает американцев "проснуться", пишет New York Post.Бек, который 20 лет прослужил в ВМС США, получил известность в 2013 году, когда в интервью телеканалу CNN рассказал, как поменял пол на женский. Теперь он пытается это исправить."Все, что случилось со мной за последние десять лет, разрушило мою жизнь. Я разрушил свою жизнь. Я не жертва. Я сделал это сам, но мне помогли", — приводит New York Post слова экс-морпеха.По словам Бека, он берет на себя всю ответственность за решение сменить пол. "Я пошел на CNN и прочее, именно поэтому я сейчас здесь, я пытаюсь это исправить", — признался он.Бек отметил, что "был очень наивен, был в очень плохом положении" и этим "воспользовались". "Меня пропагандировали. Меня использовали люди, которые обладали знаниями, далеко превосходящими мои. Они знали, что делают, а я — нет", — сказал бывший спецназовец.Он рассказал, что в США строятся тысячи гендерных клиник, куда можно прийти и уже на следующий день принимать гормоны для смены пола. "Вот почему я пытаюсь сказать Америке, чтобы она проснулась", — заявил Бек.Бек 13 раз был в командировках, за свою службу он получил множество наград, в том числе "Бронзовую звезду" и "Пурпурное сердце" (вручается военным, погибшим или получившим ранения).
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в мире, сша, америка
04:34 12.12.2022 (обновлено: 15:28 12.12.2022)
СМИ: бывший американский спецназовец пожалел о смене пола
NYP: экс-спецназовец из США Бек заявил, что "разрушил свою жизнь", когда решил сменить пол
ВАШИНГТОН, 12 дек — РИА Новости.
Отставной американский "морской котик" Крис Бек заявил, что разрушил собственную жизнь, когда решил сменить пол, и теперь призывает американцев "проснуться", пишет
New York Post.
Бек, который 20 лет прослужил в ВМС США, получил известность в 2013 году, когда в интервью телеканалу CNN рассказал, как поменял пол на женский. Теперь он пытается это исправить.
"Все, что случилось со мной за последние десять лет, разрушило мою жизнь. Я разрушил свою жизнь. Я не жертва. Я сделал это сам, но мне помогли", — приводит New York Post слова экс-морпеха.
По словам Бека, он берет на себя всю ответственность за решение сменить пол.
"Я пошел на CNN и прочее, именно поэтому я сейчас здесь, я пытаюсь это исправить", — признался он.
Бек отметил, что "был очень наивен, был в очень плохом положении" и этим "воспользовались".
"Меня пропагандировали. Меня использовали люди, которые обладали знаниями, далеко превосходящими мои. Они знали, что делают, а я — нет", — сказал бывший спецназовец.
Он рассказал, что в США строятся тысячи гендерных клиник, куда можно прийти и уже на следующий день принимать гормоны для смены пола.
"Вот почему я пытаюсь сказать Америке
, чтобы она проснулась", — заявил Бек.
Бек 13 раз был в командировках, за свою службу он получил множество наград, в том числе "Бронзовую звезду" и "Пурпурное сердце" (вручается военным, погибшим или получившим ранения).