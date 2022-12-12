https://ria.ru/20221212/sertifikat-1838084384.html
Экспортеры смогут оформить сертификат о происхождении товара
Экспортеры смогут оформить сертификат о происхождении товара - РИА Новости, 12.12.2022
Экспортеры смогут оформить сертификат о происхождении товара
Сертификат о происхождении товаров теперь можно оформить через цифровую платформу "Мой экспорт", сообщила в понедельник пресс-служба Российского экспортного... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T15:01
2022-12-12T15:01
2022-12-12T15:01
россия
российский экспортный центр (рэц)
вероника никишина
торгово-промышленная палата рф
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Сертификат о происхождении товаров теперь можно оформить через цифровую платформу "Мой экспорт", сообщила в понедельник пресс-служба Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ).В пресс-службе ведомства напомнили, что благодаря сертификату о происхождении товара экспортеры могут снизить размер таможенных пошлин, а в некоторых случаях и полностью освободить поставку от их уплаты. "Теперь запросить оформление этого документа можно на платформе "Мой экспорт", - говорится в сообщении.В РЭЦ также указали, что наличие сертификата о происхождении товара часто предусмотрено экспортным контрактом или национальными правилами страны ввоза товаров. Нередко с его помощью подтверждается то, что товар может быть ввезен в страну (например, если страной-импортером запрещен либо ограничен ввоз товаров, происходящих из определенных стран). Сертификат выдается российскими торгово-промышленными палатами (ТПП).Как рассказала глава РЭЦ Вероника Никишина, сервис по запросу сертификата о происхождении товара был разработан совместно с ТПП РФ с учетом мнения бизнеса.Сертификат о происхождении товара - документ, подтверждающий происхождение продукции из страны, на территории которой она была произведена полностью или получила значимую переработку.
https://ria.ru/20221209/eksport-1837514753.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, российский экспортный центр (рэц), вероника никишина, торгово-промышленная палата рф
Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), Вероника Никишина, Торгово-промышленная палата РФ
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Сертификат о происхождении товаров теперь можно оформить через цифровую платформу "Мой экспорт", сообщила в понедельник пресс-служба Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ).
В пресс-службе ведомства напомнили, что благодаря сертификату о происхождении товара экспортеры могут снизить размер таможенных пошлин, а в некоторых случаях и полностью освободить поставку от их уплаты. "Теперь запросить оформление этого документа можно на платформе "Мой экспорт", - говорится в сообщении.
В РЭЦ также указали, что наличие сертификата о происхождении товара часто предусмотрено экспортным контрактом или национальными правилами страны ввоза товаров. Нередко с его помощью подтверждается то, что товар может быть ввезен в страну (например, если страной-импортером запрещен либо ограничен ввоз товаров, происходящих из определенных стран). Сертификат выдается российскими торгово-промышленными палатами (ТПП
).
Как рассказала глава РЭЦ Вероника Никишина
, сервис по запросу сертификата о происхождении товара был разработан совместно с ТПП РФ с учетом мнения бизнеса.
"Цифровая услуга предусматривает только электронное взаимодействие с ТПП на всех этапах, где это возможно, и выбор экспортером самостоятельно той ТПП, в которой он желает получить оригинал сертификата. Предоставление бумажных документов и очные консультации для получения сертификата посредством сервиса исключены. При этом система автоматически определит, какой из 8 видов сертификатов доступен для оформления экспортеру", – добавила Никишина, чьи слова приводятся в сообщении.
Сертификат о происхождении товара - документ, подтверждающий происхождение продукции из страны, на территории которой она была произведена полностью или получила значимую переработку.