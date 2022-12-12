Рейтинг@Mail.ru
Экспортеры смогут оформить сертификат о происхождении товара - РИА Новости, 12.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221212/sertifikat-1838084384.html
Экспортеры смогут оформить сертификат о происхождении товара
Экспортеры смогут оформить сертификат о происхождении товара - РИА Новости, 12.12.2022
Экспортеры смогут оформить сертификат о происхождении товара
Сертификат о происхождении товаров теперь можно оформить через цифровую платформу "Мой экспорт", сообщила в понедельник пресс-служба Российского экспортного... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T15:01
2022-12-12T15:01
россия
российский экспортный центр (рэц)
вероника никишина
торгово-промышленная палата рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783178179_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_54c99677e36daaf89316ddc9083d9294.jpg
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Сертификат о происхождении товаров теперь можно оформить через цифровую платформу "Мой экспорт", сообщила в понедельник пресс-служба Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ).В пресс-службе ведомства напомнили, что благодаря сертификату о происхождении товара экспортеры могут снизить размер таможенных пошлин, а в некоторых случаях и полностью освободить поставку от их уплаты. "Теперь запросить оформление этого документа можно на платформе "Мой экспорт", - говорится в сообщении.В РЭЦ также указали, что наличие сертификата о происхождении товара часто предусмотрено экспортным контрактом или национальными правилами страны ввоза товаров. Нередко с его помощью подтверждается то, что товар может быть ввезен в страну (например, если страной-импортером запрещен либо ограничен ввоз товаров, происходящих из определенных стран). Сертификат выдается российскими торгово-промышленными палатами (ТПП).Как рассказала глава РЭЦ Вероника Никишина, сервис по запросу сертификата о происхождении товара был разработан совместно с ТПП РФ с учетом мнения бизнеса.Сертификат о происхождении товара - документ, подтверждающий происхождение продукции из страны, на территории которой она была произведена полностью или получила значимую переработку.
https://ria.ru/20221209/eksport-1837514753.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783178179_260:0:1971:1283_1920x0_80_0_0_60ec891bf1b8074d67e6170716f78fbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, российский экспортный центр (рэц), вероника никишина, торгово-промышленная палата рф
Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), Вероника Никишина, Торгово-промышленная палата РФ
15:01 12.12.2022
 

Экспортеры смогут оформить сертификат о происхождении товара

© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Работа за компьютером
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Сертификат о происхождении товаров теперь можно оформить через цифровую платформу "Мой экспорт", сообщила в понедельник пресс-служба Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ).
В пресс-службе ведомства напомнили, что благодаря сертификату о происхождении товара экспортеры могут снизить размер таможенных пошлин, а в некоторых случаях и полностью освободить поставку от их уплаты. "Теперь запросить оформление этого документа можно на платформе "Мой экспорт", - говорится в сообщении.
Международная промышленная выставка Иннопром-2021 - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
9 декабря, 15:48
РЭЦ в 2022 году поддержал экспорт из РФ на сумму около $10 млрд
В РЭЦ также указали, что наличие сертификата о происхождении товара часто предусмотрено экспортным контрактом или национальными правилами страны ввоза товаров. Нередко с его помощью подтверждается то, что товар может быть ввезен в страну (например, если страной-импортером запрещен либо ограничен ввоз товаров, происходящих из определенных стран). Сертификат выдается российскими торгово-промышленными палатами (ТПП).
Как рассказала глава РЭЦ Вероника Никишина, сервис по запросу сертификата о происхождении товара был разработан совместно с ТПП РФ с учетом мнения бизнеса.
"Цифровая услуга предусматривает только электронное взаимодействие с ТПП на всех этапах, где это возможно, и выбор экспортером самостоятельно той ТПП, в которой он желает получить оригинал сертификата. Предоставление бумажных документов и очные консультации для получения сертификата посредством сервиса исключены. При этом система автоматически определит, какой из 8 видов сертификатов доступен для оформления экспортеру", – добавила Никишина, чьи слова приводятся в сообщении.
Сертификат о происхождении товара - документ, подтверждающий происхождение продукции из страны, на территории которой она была произведена полностью или получила значимую переработку.
 
РоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Вероника НикишинаТоргово-промышленная палата РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала