14:33 12.12.2022 (обновлено: 14:35 12.12.2022)
ВС России уничтожили склад украинских боеприпасов в Запорожской области
Минобороны: ВС России в районе Гуляй Поля уничтожили склад боеприпасов теробороны ВСУ
© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкПолет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ в зоне спецоперации
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ в зоне спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 83 артиллерийским подразделениям украинских военных и уничтожили склад боеприпасов в Запорожской области, заявили в понедельник в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 83 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 156 районах", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"В районе населенного пункта Гуляй Поле Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны ВСУ", - добавили в МО РФ.
По данным Минобороны, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 343 украинских самолета, 183 вертолета, 2653 беспилотных летательных аппарата, 396 зенитных ракетных комплексов, 7076 танков и других боевых бронированных машин, 928 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3678 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7568 единиц специальной военной автомобильной техники.