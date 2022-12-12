https://ria.ru/20221212/septsoperatsiya-1838070415.html

ВС России уничтожили склад украинских боеприпасов в Запорожской области

ВС России уничтожили склад украинских боеприпасов в Запорожской области - РИА Новости, 12.12.2022

ВС России уничтожили склад украинских боеприпасов в Запорожской области

Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 83 артиллерийским подразделениям украинских военных и... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T14:33

2022-12-12T14:33

2022-12-12T14:35

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

запорожская область

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805291647_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6e45c96caa866121ed926bdd1c5a9aa8.jpg

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 83 артиллерийским подразделениям украинских военных и уничтожили склад боеприпасов в Запорожской области, заявили в понедельник в Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 83 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 156 районах", - говорится в сводке российского военного ведомства.По данным Минобороны, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 343 украинских самолета, 183 вертолета, 2653 беспилотных летательных аппарата, 396 зенитных ракетных комплексов, 7076 танков и других боевых бронированных машин, 928 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3678 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7568 единиц специальной военной автомобильной техники.

запорожская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, запорожская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)