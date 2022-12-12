https://ria.ru/20221212/sdelka-1838126953.html

"Автодом" рассчитывает за месяц закрыть сделку по приобретению Mercedes

"Автодом" рассчитывает за месяц закрыть сделку по приобретению Mercedes - РИА Новости, 12.12.2022

"Автодом" рассчитывает за месяц закрыть сделку по приобретению Mercedes

"Автодом" рассчитывает закрыть сделку по приобретению завода Mercedes-Benz в Подмосковье в течение месяца, производство на нем может быть перезапущено через 8-9 РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T16:46

2022-12-12T16:46

2022-12-12T16:54

московская область (подмосковье)

mercedes

экономика

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. "Автодом" рассчитывает закрыть сделку по приобретению завода Mercedes-Benz в Подмосковье в течение месяца, производство на нем может быть перезапущено через 8-9 месяцев после согласования нового бренда, автомобили которого будут выпускаться на предприятии, сообщил РИА Новости гендиректор дилера Андрей Ольховский.О намерении уйти с российского авторынка, продав доли в своих "дочках", включая завод в Подмосковье, "Автодому", немецкий автоконцерн Mercedes-Benz заявил в конце октября. Дилер в свою очередь сообщил, что намерен сделать все возможное для сохранения сервисного обслуживания бренда в РФ."Закрытие сделки зависит в большей степени от скорости работы государственных органов - с нашей стороны поданы все необходимые документы. В наших планах закрыть сделку в течении месяца, безусловно, исключая новогодние праздники", - сказал Ольховский, комментируя закрытие сделки по приобретению завода Mercedes."Восстановление производства это поэтапный процесс - как только мы выберем определенный бренд, сразу сможем сформировать дорожную карту по открытию завода. В среднем после согласования бренда запуск завода занимает 8-9 месяцев. Но бывают и более быстрые проекты, если есть достаточно желания и возможностей", - уточнил он, отвечая на вопрос о перезапуске производства.В планах "Автодома" наладить на предприятии производство автомобилей, завод является очень узконаправленным предприятием по специфике производства - технически маловероятно на нем производить что-то еще, уточнил топ-менеджер."К тому же, по нашему убеждению, в РФ сейчас автомобильная промышленность находится не в самом хорошем состоянии, чтобы менять характер производства. Безусловно - главный и самый задаваемый вопрос - это локализация. Его тоже не решить в моменте, но мы очень интенсивно хотели бы релоцировать в наш периметр и производство компонентов для сборки автомобилей. И в данном контексте идет работа", - добавил он.Как ранее отмечал вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, новый технологический партнер для налаживания производства на заводе Mercedes может быть определен до конца года.

https://ria.ru/20221027/mercedes-benz-1827079349.html

https://ria.ru/20221026/mercedes-benz-1826796283.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

московская область (подмосковье), mercedes, экономика