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"Автодом" рассчитывает за месяц закрыть сделку по приобретению Mercedes - РИА Новости, 12.12.2022
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"Автодом" рассчитывает за месяц закрыть сделку по приобретению Mercedes
"Автодом" рассчитывает за месяц закрыть сделку по приобретению Mercedes - РИА Новости, 12.12.2022
"Автодом" рассчитывает за месяц закрыть сделку по приобретению Mercedes
"Автодом" рассчитывает закрыть сделку по приобретению завода Mercedes-Benz в Подмосковье в течение месяца, производство на нем может быть перезапущено через 8-9 РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T16:46
2022-12-12T16:54
московская область (подмосковье)
mercedes
экономика
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. "Автодом" рассчитывает закрыть сделку по приобретению завода Mercedes-Benz в Подмосковье в течение месяца, производство на нем может быть перезапущено через 8-9 месяцев после согласования нового бренда, автомобили которого будут выпускаться на предприятии, сообщил РИА Новости гендиректор дилера Андрей Ольховский.О намерении уйти с российского авторынка, продав доли в своих "дочках", включая завод в Подмосковье, "Автодому", немецкий автоконцерн Mercedes-Benz заявил в конце октября. Дилер в свою очередь сообщил, что намерен сделать все возможное для сохранения сервисного обслуживания бренда в РФ."Закрытие сделки зависит в большей степени от скорости работы государственных органов - с нашей стороны поданы все необходимые документы. В наших планах закрыть сделку в течении месяца, безусловно, исключая новогодние праздники", - сказал Ольховский, комментируя закрытие сделки по приобретению завода Mercedes."Восстановление производства это поэтапный процесс - как только мы выберем определенный бренд, сразу сможем сформировать дорожную карту по открытию завода. В среднем после согласования бренда запуск завода занимает 8-9 месяцев. Но бывают и более быстрые проекты, если есть достаточно желания и возможностей", - уточнил он, отвечая на вопрос о перезапуске производства.В планах "Автодома" наладить на предприятии производство автомобилей, завод является очень узконаправленным предприятием по специфике производства - технически маловероятно на нем производить что-то еще, уточнил топ-менеджер."К тому же, по нашему убеждению, в РФ сейчас автомобильная промышленность находится не в самом хорошем состоянии, чтобы менять характер производства. Безусловно - главный и самый задаваемый вопрос - это локализация. Его тоже не решить в моменте, но мы очень интенсивно хотели бы релоцировать в наш периметр и производство компонентов для сборки автомобилей. И в данном контексте идет работа", - добавил он.Как ранее отмечал вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, новый технологический партнер для налаживания производства на заводе Mercedes может быть определен до конца года.
https://ria.ru/20221027/mercedes-benz-1827079349.html
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московская область (подмосковье), mercedes, экономика
Московская область (Подмосковье), Mercedes, Экономика
16:46 12.12.2022 (обновлено: 16:54 12.12.2022)
 
"Автодом" рассчитывает за месяц закрыть сделку по приобретению Mercedes

"Автодом" рассчитывает закрыть сделку по приобретению Mercedes в течение месяца

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкАвтомобили немецкого производителя Mercedes-Benz у автосалона в Московской области
Автомобили немецкого производителя Mercedes-Benz у автосалона в Московской области - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Автомобили немецкого производителя Mercedes-Benz у автосалона в Московской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. "Автодом" рассчитывает закрыть сделку по приобретению завода Mercedes-Benz в Подмосковье в течение месяца, производство на нем может быть перезапущено через 8-9 месяцев после согласования нового бренда, автомобили которого будут выпускаться на предприятии, сообщил РИА Новости гендиректор дилера Андрей Ольховский.
О намерении уйти с российского авторынка, продав доли в своих "дочках", включая завод в Подмосковье, "Автодому", немецкий автоконцерн Mercedes-Benz заявил в конце октября. Дилер в свою очередь сообщил, что намерен сделать все возможное для сохранения сервисного обслуживания бренда в РФ.
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"Закрытие сделки зависит в большей степени от скорости работы государственных органов - с нашей стороны поданы все необходимые документы. В наших планах закрыть сделку в течении месяца, безусловно, исключая новогодние праздники", - сказал Ольховский, комментируя закрытие сделки по приобретению завода Mercedes.
"Восстановление производства это поэтапный процесс - как только мы выберем определенный бренд, сразу сможем сформировать дорожную карту по открытию завода. В среднем после согласования бренда запуск завода занимает 8-9 месяцев. Но бывают и более быстрые проекты, если есть достаточно желания и возможностей", - уточнил он, отвечая на вопрос о перезапуске производства.
В планах "Автодома" наладить на предприятии производство автомобилей, завод является очень узконаправленным предприятием по специфике производства - технически маловероятно на нем производить что-то еще, уточнил топ-менеджер.
"К тому же, по нашему убеждению, в РФ сейчас автомобильная промышленность находится не в самом хорошем состоянии, чтобы менять характер производства. Безусловно - главный и самый задаваемый вопрос - это локализация. Его тоже не решить в моменте, но мы очень интенсивно хотели бы релоцировать в наш периметр и производство компонентов для сборки автомобилей. И в данном контексте идет работа", - добавил он.
Как ранее отмечал вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, новый технологический партнер для налаживания производства на заводе Mercedes может быть определен до конца года.
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