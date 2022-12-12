https://ria.ru/20221212/sanktsii-1838157226.html

Девятый пакет санкций ЕС не затронет российский энергосектор

Девятый пакет санкций ЕС не затронет российский энергосектор - РИА Новости, 12.12.2022

Девятый пакет санкций ЕС не затронет российский энергосектор

Санкции против российского энергосектора и атомной энергетики в девятый пакет санкций ЕС не включены, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономиечских... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T18:19

2022-12-12T18:19

2022-12-12T18:30

санкции

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мид венгрии

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БУДАПЕШТ, 12 дек - РИА Новости. Санкции против российского энергосектора и атомной энергетики в девятый пакет санкций ЕС не включены, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономиечских связей Венгрии Петер Сийярто."В соответствии с текущим положением дел санкционные меры, затрагивающие российский энергосектор, в девятый пакет санкций тоже не попали. А также нам удалось добиться, по текущему состоянию дел, что атомная энергия не будет частью санкционного пакета", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Трансляция велась в его аккаунте в соцсетях.В ЕС рассчитывали утвердить новый пакет санкций на заседании глав МИД стран союза 12 декабря. При этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед началом встречи министров допустил, что новые санкции против России не будут согласованы в понедельник из-за сохраняющихся разногласий по ряду вопросов.ЕС усилил санкционное давление на Россию из-за Украины и последовательно ввел в действие уже восемь санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20221212/sanktsii-1838157902.html

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Владимир Лаврентьев

санкции, венгрия, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии, россия, петер сийярто, мид венгрии, европа