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ВГТРК и "Национальная Медиа Группа" могут попасть под санкции ЕС, пишут СМИ - РИА Новости, 12.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221212/sanktsii-1838118555.html
ВГТРК и "Национальная Медиа Группа" могут попасть под санкции ЕС, пишут СМИ
ВГТРК и "Национальная Медиа Группа" могут попасть под санкции ЕС, пишут СМИ - РИА Новости, 12.12.2022
ВГТРК и "Национальная Медиа Группа" могут попасть под санкции ЕС, пишут СМИ
Санкции ЕС в отношении РФ могут затронуть медиахолдинги ВГТРК и "Национальную Медиа Группу", сообщает издание EUobserver со ссылкой на проект документа. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T16:26
2022-12-12T16:26
специальная военная операция на украине
экономика
россия
евросоюз
вгтрк
национальная медиа группа
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Санкции ЕС в отношении РФ могут затронуть медиахолдинги ВГТРК и "Национальную Медиа Группу", сообщает издание EUobserver со ссылкой на проект документа."Активы государственных медиахолдингов ВГТРК и "Национальной Медиа Группы", государственной телекомпании АНО "ТВ-Новости" и "Фонда стратегической культуры"... будут заморожены (согласно проекту)", - говорится в сообщении издания.Еврокомиссия 7 декабря представила предложения по новому санкционному пакету против России. Он предусматривает дополнительные меры против энергетического сектора РФ, в том числе запрет на инвестиции в горнодобывающую отрасль, запрет на экспорт в Россию беспилотников, а также расширение экспортных ограничений, в особенности в отношении товаров двойного назначения.Персональные санкции планируется ввести против почти 200 фигурантов, включая физлица и организации. Речь идет о военных, предприятиях военно-промышленного комплекса, членах Государственной Думы и Совета Федерации, министрах, политических партиях, главах регионов. Под ограничения попадут, как ожидается, четыре телеканала и три банка, включая Всероссийский банк развития регионов.ЕС усилил санкционное давление на Россию из-за Украины и последовательно ввел в действие уже восемь санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20221212/sanktsii-1838095687.html
https://ria.ru/20221212/sanktsii-1837895907.html
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экономика, россия, евросоюз, вгтрк, национальная медиа группа , санкции, санкции в отношении россии, украина
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Россия, Евросоюз, ВГТРК, Национальная Медиа Группа , Санкции, Санкции в отношении России, Украина
16:26 12.12.2022
 
ВГТРК и "Национальная Медиа Группа" могут попасть под санкции ЕС, пишут СМИ

EUobserver: санкции ЕС против России могут затронуть ВГТРК и "Национальную Медиа Группу"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Санкции ЕС в отношении РФ могут затронуть медиахолдинги ВГТРК и "Национальную Медиа Группу", сообщает издание EUobserver со ссылкой на проект документа.
"Активы государственных медиахолдингов ВГТРК и "Национальной Медиа Группы", государственной телекомпании АНО "ТВ-Новости" и "Фонда стратегической культуры"... будут заморожены (согласно проекту)", - говорится в сообщении издания.
Блогер Дмитрий Пучков (Гоблин) - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
Вчера, 15:33
СМИ: санкции ЕС могут затронуть Корчевникова, Лепса и блогера Пучкова
Еврокомиссия 7 декабря представила предложения по новому санкционному пакету против России. Он предусматривает дополнительные меры против энергетического сектора РФ, в том числе запрет на инвестиции в горнодобывающую отрасль, запрет на экспорт в Россию беспилотников, а также расширение экспортных ограничений, в особенности в отношении товаров двойного назначения.
Персональные санкции планируется ввести против почти 200 фигурантов, включая физлица и организации. Речь идет о военных, предприятиях военно-промышленного комплекса, членах Государственной Думы и Совета Федерации, министрах, политических партиях, главах регионов. Под ограничения попадут, как ожидается, четыре телеканала и три банка, включая Всероссийский банк развития регионов.
ЕС усилил санкционное давление на Россию из-за Украины и последовательно ввел в действие уже восемь санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
Вчера, 08:00
Девятый пакет санкций отправляется в тупик
 
Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаРоссияЕвросоюзВГТРКНациональная Медиа ГруппаСанкцииСанкции в отношении РоссииУкраина
 
 
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