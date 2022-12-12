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Иран введет ответные санкции против европейских стран в понедельник - РИА Новости, 12.12.2022
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Иран введет ответные санкции против европейских стран в понедельник
Иран введет ответные санкции против европейских стран в понедельник - РИА Новости, 12.12.2022
Иран введет ответные санкции против европейских стран в понедельник
Иранская сторона введет в понедельник санкции против ряда европейских государств в ответ на рестрикции, анонсированные главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем,... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T11:46
2022-12-12T11:46
в мире
жозеп боррель
хосейн амир абдоллахиан
иран
евросоюз
санкции
великобритания
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Иранская сторона введет в понедельник санкции против ряда европейских государств в ответ на рестрикции, анонсированные главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани."Учитывая неконструктивные действия ряда стран, а также Европейского союза, Иран использовал и будет продолжать применять превентивные меры, основанные на его законном праве… Сегодня в этих же рамках мы объявим список новых санкций против некоторых учреждений, связанных с Европейским Союзом и официальными лицами ЕС, а также санкции против ряда учреждений и государственных лиц Великобритании", - приводит агентство Fars слова Канаани.Страны Запада утверждают, что Иран якобы в настоящее время поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения не раз опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявлял, что Тегеран поставлял РФ беспилотники, но за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине.Министр иностранных дел Ирана называл информацию о поставках ракет в Россию "полностью ложной". В Кремле также отмечали, что не располагают данными об иранском вооружении - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что "используется российская техника, с российскими наименованиями".ЕС ранее уже ввел санкции против Тегерана из-за ситуации в этой стране, охваченной массовыми протестами. Иран в ответ также расширил свои санкции против Евросоюза.
https://ria.ru/20221212/iran-1837994308.html
https://ria.ru/20221212/sanktsii-1837978642.html
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в мире, жозеп боррель, хосейн амир абдоллахиан, иран, евросоюз, санкции, великобритания
В мире, Жозеп Боррель, Хосейн Амир Абдоллахиан, Иран, Евросоюз, Санкции, Великобритания
11:46 12.12.2022
 
Иран введет ответные санкции против европейских стран в понедельник

Представитель МИД Ирана Канаани: Тегеран введет ответные санкции против европейских стран

© Fotolia / aaastocksФлаг Ирана. Архивное фото
Флаг Ирана. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© Fotolia / aaastocks
Флаг Ирана. Архивное фото. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Иранская сторона введет в понедельник санкции против ряда европейских государств в ответ на рестрикции, анонсированные главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.
"Учитывая неконструктивные действия ряда стран, а также Европейского союза, Иран использовал и будет продолжать применять превентивные меры, основанные на его законном праве… Сегодня в этих же рамках мы объявим список новых санкций против некоторых учреждений, связанных с Европейским Союзом и официальными лицами ЕС, а также санкции против ряда учреждений и государственных лиц Великобритании", - приводит агентство Fars слова Канаани.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
Вчера, 11:29
В Иране казнили манифестанта, убившего двух сотрудников Басидж
Страны Запада утверждают, что Иран якобы в настоящее время поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения не раз опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявлял, что Тегеран поставлял РФ беспилотники, но за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине.
Министр иностранных дел Ирана называл информацию о поставках ракет в Россию "полностью ложной". В Кремле также отмечали, что не располагают данными об иранском вооружении - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что "используется российская техника, с российскими наименованиями".
ЕС ранее уже ввел санкции против Тегерана из-за ситуации в этой стране, охваченной массовыми протестами. Иран в ответ также расширил свои санкции против Евросоюза.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
Вчера, 10:40
Боррель заявил, что девятый пакет санкций против России еще не готов
 
В миреЖозеп БоррельХосейн Амир АбдоллахианИранЕвросоюзСанкцииВеликобритания
 
 
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