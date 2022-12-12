Новая Зеландия ввела санкции против Шадаева и Эрнста
Новая Зеландия ввела санкции против 23 россиян, включая Эрнста и главу Минцифры Шадаева
© Depositphotos.com / Rafael Ben-Ari / Chameleons EyeОкленд, Новая Зеландия
© Depositphotos.com / Rafael Ben-Ari / Chameleons Eye
Окленд, Новая Зеландия. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Новая Зеландия ввела новые санкции против 23 россиян, включая министра цифрового развития Максута Шадаева, говорится в сообщении главы новозеландского МИД Нанаиа Махуты.
"Попавшие под санкции включают министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, главу Первого канала России (Константина Эрнста - ред.) и ключевых лиц российских медиа-изданий, в том числе "Инфорос", "Южный Фронт" и "Фонд стратегической культуры", - отмечается в сообщении. Глава новозеландского МИД в своем сообщении связала санкции с ситуацией на Украине.
С марта этого года власти Новой Зеландии ввели санкции против 1200 лиц и организаций России, а также торговые ограничения против России и Белоруссии.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.