https://ria.ru/20221212/sanktsii-1837982962.html

Новая Зеландия ввела санкции против Шадаева и Эрнста

Новая Зеландия ввела санкции против Шадаева и Эрнста - РИА Новости, 12.12.2022

Новая Зеландия ввела санкции против Шадаева и Эрнста

Новая Зеландия ввела новые санкции против 23 россиян, включая министра цифрового развития Максута Шадаева, говорится в сообщении главы новозеландского МИД... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T10:58

2022-12-12T10:58

2022-12-12T10:58

в мире

россия

новая зеландия

максут шадаев

константин эрнст

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Новая Зеландия ввела новые санкции против 23 россиян, включая министра цифрового развития Максута Шадаева, говорится в сообщении главы новозеландского МИД Нанаиа Махуты."Попавшие под санкции включают министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, главу Первого канала России (Константина Эрнста - ред.) и ключевых лиц российских медиа-изданий, в том числе "Инфорос", "Южный Фронт" и "Фонд стратегической культуры", - отмечается в сообщении. Глава новозеландского МИД в своем сообщении связала санкции с ситуацией на Украине.С марта этого года власти Новой Зеландии ввели санкции против 1200 лиц и организаций России, а также торговые ограничения против России и Белоруссии.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20220521/emigratsiya-1789839555.html

россия

новая зеландия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, новая зеландия, максут шадаев, константин эрнст, санкции в отношении россии