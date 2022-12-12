Рейтинг@Mail.ru
Новая Зеландия ввела санкции против Шадаева и Эрнста - РИА Новости, 12.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221212/sanktsii-1837982962.html
Новая Зеландия ввела санкции против Шадаева и Эрнста
Новая Зеландия ввела санкции против Шадаева и Эрнста - РИА Новости, 12.12.2022
Новая Зеландия ввела санкции против Шадаева и Эрнста
Новая Зеландия ввела новые санкции против 23 россиян, включая министра цифрового развития Максута Шадаева, говорится в сообщении главы новозеландского МИД... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T10:58
2022-12-12T10:58
в мире
россия
новая зеландия
максут шадаев
константин эрнст
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599226342_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_72b05aa469c44f44541418f0a643a8de.jpg
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Новая Зеландия ввела новые санкции против 23 россиян, включая министра цифрового развития Максута Шадаева, говорится в сообщении главы новозеландского МИД Нанаиа Махуты."Попавшие под санкции включают министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, главу Первого канала России (Константина Эрнста - ред.) и ключевых лиц российских медиа-изданий, в том числе "Инфорос", "Южный Фронт" и "Фонд стратегической культуры", - отмечается в сообщении. Глава новозеландского МИД в своем сообщении связала санкции с ситуацией на Украине.С марта этого года власти Новой Зеландии ввели санкции против 1200 лиц и организаций России, а также торговые ограничения против России и Белоруссии.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20220521/emigratsiya-1789839555.html
россия
новая зеландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599226342_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3f92419f06e5f44781f17833a752d7a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, новая зеландия, максут шадаев, константин эрнст, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Новая Зеландия, Максут Шадаев, Константин Эрнст, Санкции в отношении России
10:58 12.12.2022
 
Новая Зеландия ввела санкции против Шадаева и Эрнста

Новая Зеландия ввела санкции против 23 россиян, включая Эрнста и главу Минцифры Шадаева

© Depositphotos.com / Rafael Ben-Ari / Chameleons EyeОкленд, Новая Зеландия
Окленд, Новая Зеландия - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© Depositphotos.com / Rafael Ben-Ari / Chameleons Eye
Окленд, Новая Зеландия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Новая Зеландия ввела новые санкции против 23 россиян, включая министра цифрового развития Максута Шадаева, говорится в сообщении главы новозеландского МИД Нанаиа Махуты.
"Попавшие под санкции включают министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, главу Первого канала России (Константина Эрнста - ред.) и ключевых лиц российских медиа-изданий, в том числе "Инфорос", "Южный Фронт" и "Фонд стратегической культуры", - отмечается в сообщении. Глава новозеландского МИД в своем сообщении связала санкции с ситуацией на Украине.
С марта этого года власти Новой Зеландии ввели санкции против 1200 лиц и организаций России, а также торговые ограничения против России и Белоруссии.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Сотрудники Совета Европы снимают российский флаг со здания Совета Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
21 мая, 08:00
Им уже не стыдно: на Западе завелись "хорошие русские"
 
В миреРоссияНовая ЗеландияМаксут ШадаевКонстантин ЭрнстСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала