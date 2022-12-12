https://ria.ru/20221212/sanaviatsiya-1837944705.html

Санавиация Хабаровского края в 2022 году спасла 880 человек

Санавиация Хабаровского края в 2022 году спасла 880 человек - РИА Новости, 12.12.2022

Санавиация Хабаровского края в 2022 году спасла 880 человек

Санавиация Хабаровского края в текущем году спасла более 880 человек, на эти цели из бюджета выделили 230 миллионов рублей, сообщает министерство... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T04:53

2022-12-12T04:53

2022-12-12T04:53

общество

хабаровский край

комсомольск-на-амуре

ульчский район

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ХАБАРОВСК, 12 дек - РИА Новости. Санавиация Хабаровского края в текущем году спасла более 880 человек, на эти цели из бюджета выделили 230 миллионов рублей, сообщает министерство здравоохранения региона.Отмечается, что чаще всего вылеты выполнялись в Ванинский, Верхнебуреинский, Ульчский районы и Комсомольск-на-Амуре.По данным регионального минздрава, для медицинских нужд и вылета из северной части края в 2020 году построили вертолетную полосу в Комсомольске-на-Амуре на базе КГБУЗ "Городская больница" имени Марьи Шевчук. В больнице создан травматологический центр для оказания помощи пострадавшим в ДТП, есть сосудистый центр, который может принимать пациентов со всего севера. Работы велись по нацпроекту "Здравоохранение". Объект обошелся в 20 миллионов рублей.

https://ria.ru/20221114/kaluga-1831332304.html

хабаровский край

комсомольск-на-амуре

ульчский район

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общество, хабаровский край, комсомольск-на-амуре, ульчский район