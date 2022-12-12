Санавиация Хабаровского края в 2022 году спасла 880 человек
Санавиация Хабаровского края в 2022 году совершила свыше 560 вылетов и спасла 880 человек
© РИА Новости / Александр Паниотов / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи и вертолет санитарной авиации
Автомобиль скорой помощи и вертолет санитарной авиации. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 12 дек - РИА Новости. Санавиация Хабаровского края в текущем году спасла более 880 человек, на эти цели из бюджета выделили 230 миллионов рублей, сообщает министерство здравоохранения региона.
"Свыше 560 вылетов совершила служба санавиации в Хабаровском крае в 2022 году для спасения жизней пациентов. Эвакуировано более 880 человек... На эти цели из бюджета выделено 230 миллионов рублей, в том числе из федерального – 150,5 миллиона", - говорится в сообщении краевого минздрава.
Отмечается, что чаще всего вылеты выполнялись в Ванинский, Верхнебуреинский, Ульчский районы и Комсомольск-на-Амуре.
По данным регионального минздрава, для медицинских нужд и вылета из северной части края в 2020 году построили вертолетную полосу в Комсомольске-на-Амуре на базе КГБУЗ "Городская больница" имени Марьи Шевчук. В больнице создан травматологический центр для оказания помощи пострадавшим в ДТП, есть сосудистый центр, который может принимать пациентов со всего севера. Работы велись по нацпроекту "Здравоохранение". Объект обошелся в 20 миллионов рублей.