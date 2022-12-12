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Санавиация Хабаровского края в 2022 году спасла 880 человек - РИА Новости, 12.12.2022
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Санавиация Хабаровского края в 2022 году спасла 880 человек
Санавиация Хабаровского края в 2022 году спасла 880 человек - РИА Новости, 12.12.2022
Санавиация Хабаровского края в 2022 году спасла 880 человек
Санавиация Хабаровского края в текущем году спасла более 880 человек, на эти цели из бюджета выделили 230 миллионов рублей, сообщает министерство... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T04:53
2022-12-12T04:53
общество
хабаровский край
комсомольск-на-амуре
ульчский район
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ХАБАРОВСК, 12 дек - РИА Новости. Санавиация Хабаровского края в текущем году спасла более 880 человек, на эти цели из бюджета выделили 230 миллионов рублей, сообщает министерство здравоохранения региона.Отмечается, что чаще всего вылеты выполнялись в Ванинский, Верхнебуреинский, Ульчский районы и Комсомольск-на-Амуре.По данным регионального минздрава, для медицинских нужд и вылета из северной части края в 2020 году построили вертолетную полосу в Комсомольске-на-Амуре на базе КГБУЗ "Городская больница" имени Марьи Шевчук. В больнице создан травматологический центр для оказания помощи пострадавшим в ДТП, есть сосудистый центр, который может принимать пациентов со всего севера. Работы велись по нацпроекту "Здравоохранение". Объект обошелся в 20 миллионов рублей.
https://ria.ru/20221114/kaluga-1831332304.html
хабаровский край
комсомольск-на-амуре
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общество, хабаровский край, комсомольск-на-амуре, ульчский район
Общество, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, Ульчский район
04:53 12.12.2022
 
Санавиация Хабаровского края в 2022 году спасла 880 человек

Санавиация Хабаровского края в 2022 году совершила свыше 560 вылетов и спасла 880 человек

© РИА Новости / Александр Паниотов / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи и вертолет санитарной авиации
Автомобиль скорой помощи и вертолет санитарной авиации - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Александр Паниотов
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Автомобиль скорой помощи и вертолет санитарной авиации. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 12 дек - РИА Новости. Санавиация Хабаровского края в текущем году спасла более 880 человек, на эти цели из бюджета выделили 230 миллионов рублей, сообщает министерство здравоохранения региона.
"Свыше 560 вылетов совершила служба санавиации в Хабаровском крае в 2022 году для спасения жизней пациентов. Эвакуировано более 880 человек... На эти цели из бюджета выделено 230 миллионов рублей, в том числе из федерального – 150,5 миллиона", - говорится в сообщении краевого минздрава.
Отмечается, что чаще всего вылеты выполнялись в Ванинский, Верхнебуреинский, Ульчский районы и Комсомольск-на-Амуре.
По данным регионального минздрава, для медицинских нужд и вылета из северной части края в 2020 году построили вертолетную полосу в Комсомольске-на-Амуре на базе КГБУЗ "Городская больница" имени Марьи Шевчук. В больнице создан травматологический центр для оказания помощи пострадавшим в ДТП, есть сосудистый центр, который может принимать пациентов со всего севера. Работы велись по нацпроекту "Здравоохранение". Объект обошелся в 20 миллионов рублей.
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ОбществоХабаровский крайКомсомольск-на-АмуреУльчский район
 
 
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