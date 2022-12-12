Рейтинг@Mail.ru
"Росатом" предложил атомной отрасли РФ провести марафон помощи Энергодару - РИА Новости, 13.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221212/rosatom-1838358053.html
"Росатом" предложил атомной отрасли РФ провести марафон помощи Энергодару
"Росатом" предложил атомной отрасли РФ провести марафон помощи Энергодару - РИА Новости, 13.12.2022
"Росатом" предложил атомной отрасли РФ провести марафон помощи Энергодару
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев предложил сотрудникам атомной отрасли РФ провести марафон помощи городу Энергодару, чтобы собрать... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-12T09:32
2022-12-13T15:33
россия
энергодар
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796029662_0:10:3175:1795_1920x0_80_0_0_b02af9648a623ef562cda7798fb1e726.jpg
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев предложил сотрудникам атомной отрасли РФ провести марафон помощи городу Энергодару, чтобы собрать необходимые вещи его жителям - от теплых вещей до лекарств и обогревателей.В нынешнем году российская "атомная семья" расширилась, в нее вошли сотрудники Запорожской атомной станции, а город атомщиков Энергодар стал 28-м городом "Росатома", отметил Лихачев, слова которого приводит пресс-служба госкорпорации.Сейчас ситуация в Энергодаре очень тяжелая - город находится под обстрелами, во многих домах нет света и тепла, разорены поликлиники и больницы, добавил Лихачев. Особенно трудно приходится детям – во многих школах и детских садах не хватает самого необходимого, отметил он. "Город не переживет эту зиму без нашей помощи", - сказал глава "Росатома"."Поэтому я и все руководство отрасли обращаемся к вам, сотрудникам "Росатома", с предложением запустить марафон помощи Энергодару. Там сейчас нуждаются в самом элементарном – от теплых вещей, книг, карандашей и тетрадей до лекарств, медоборудования и обогревателей. Давайте поможем жителям Энергодара, организуем сбор средств и вещей", - призвал Лихачев.По словам Лихачева, в атомной отрасли работают чуткие, неравнодушные люди, всегда готовые прийти на помощь. "Наша сила – во взаимовыручке, единении и солидарности. Поддержим Энергодар вместе!", - добавил он. -0-
https://ria.ru/20221206/toplivo-1836651703.html
россия
энергодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796029662_211:0:2940:2047_1920x0_80_0_0_af36ede1282352b7d5d15ad714c5007d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, энергодар, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, Энергодар, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
09:32 12.12.2022 (обновлено: 15:33 13.12.2022)
 

"Росатом" предложил атомной отрасли РФ провести марафон помощи Энергодару

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкГенеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев на ПМЭФ-2022
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев на ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев на ПМЭФ-2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев предложил сотрудникам атомной отрасли РФ провести марафон помощи городу Энергодару, чтобы собрать необходимые вещи его жителям - от теплых вещей до лекарств и обогревателей.
В нынешнем году российская "атомная семья" расширилась, в нее вошли сотрудники Запорожской атомной станции, а город атомщиков Энергодар стал 28-м городом "Росатома", отметил Лихачев, слова которого приводит пресс-служба госкорпорации.
Логотип Росатом - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
6 декабря, 13:53Ядерные технологии
"Росатом" разработал ядерное "топливо будущего"
Сейчас ситуация в Энергодаре очень тяжелая - город находится под обстрелами, во многих домах нет света и тепла, разорены поликлиники и больницы, добавил Лихачев. Особенно трудно приходится детям – во многих школах и детских садах не хватает самого необходимого, отметил он. "Город не переживет эту зиму без нашей помощи", - сказал глава "Росатома".
"Поэтому я и все руководство отрасли обращаемся к вам, сотрудникам "Росатома", с предложением запустить марафон помощи Энергодару. Там сейчас нуждаются в самом элементарном – от теплых вещей, книг, карандашей и тетрадей до лекарств, медоборудования и обогревателей. Давайте поможем жителям Энергодара, организуем сбор средств и вещей", - призвал Лихачев.
По словам Лихачева, в атомной отрасли работают чуткие, неравнодушные люди, всегда готовые прийти на помощь. "Наша сила – во взаимовыручке, единении и солидарности. Поддержим Энергодар вместе!", - добавил он. -0-
 
РоссияЭнергодарАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала