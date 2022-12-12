https://ria.ru/20221212/rosatom-1838358053.html

"Росатом" предложил атомной отрасли РФ провести марафон помощи Энергодару

"Росатом" предложил атомной отрасли РФ провести марафон помощи Энергодару - РИА Новости, 13.12.2022

"Росатом" предложил атомной отрасли РФ провести марафон помощи Энергодару

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев предложил сотрудникам атомной отрасли РФ провести марафон помощи городу Энергодару, чтобы собрать... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-12T09:32

2022-12-12T09:32

2022-12-13T15:33

россия

энергодар

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев предложил сотрудникам атомной отрасли РФ провести марафон помощи городу Энергодару, чтобы собрать необходимые вещи его жителям - от теплых вещей до лекарств и обогревателей.В нынешнем году российская "атомная семья" расширилась, в нее вошли сотрудники Запорожской атомной станции, а город атомщиков Энергодар стал 28-м городом "Росатома", отметил Лихачев, слова которого приводит пресс-служба госкорпорации.Сейчас ситуация в Энергодаре очень тяжелая - город находится под обстрелами, во многих домах нет света и тепла, разорены поликлиники и больницы, добавил Лихачев. Особенно трудно приходится детям – во многих школах и детских садах не хватает самого необходимого, отметил он. "Город не переживет эту зиму без нашей помощи", - сказал глава "Росатома"."Поэтому я и все руководство отрасли обращаемся к вам, сотрудникам "Росатома", с предложением запустить марафон помощи Энергодару. Там сейчас нуждаются в самом элементарном – от теплых вещей, книг, карандашей и тетрадей до лекарств, медоборудования и обогревателей. Давайте поможем жителям Энергодара, организуем сбор средств и вещей", - призвал Лихачев.По словам Лихачева, в атомной отрасли работают чуткие, неравнодушные люди, всегда готовые прийти на помощь. "Наша сила – во взаимовыручке, единении и солидарности. Поддержим Энергодар вместе!", - добавил он. -0-

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россия

энергодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, энергодар, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"