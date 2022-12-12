10:00 12.12.2022 (обновлено: 10:56 12.12.2022)
Вымпелком вошел в рейтинг лучших работодателей по версии "Форбс"
© пресс-служба "Вымпелком"Логотип "Билайн"
© пресс-служба "Вымпелком"
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. ПАО "Вымпелком" (бренд билайн) вошел в высшую, "платиновую" категорию рейтинга лучших работодателей России – 2022 по версии "Форбс", сообщает компания.
В рейтинг вошли 118 компаний. Они разделены на четыре группы: "Платина", "Золото", "Серебро" и "Бронза" в зависимости от набранных баллов. В этом году редакция "Форбс" сделала упор на соответствие компаний ESG-повестке, объединив метрики в три группы: "Сотрудники и общество" (S), "Экология" (E) и "Корпоративное управление" (G).
В рейтинг вошли 118 компаний. Они разделены на четыре группы: "Платина", "Золото", "Серебро" и "Бронза" в зависимости от набранных баллов. В этом году редакция "Форбс" сделала упор на соответствие компаний ESG-повестке, объединив метрики в три группы: "Сотрудники и общество" (S), "Экология" (E) и "Корпоративное управление" (G).
"Вымпелком" получил высшую оценку в группах E и G, а в категории S – "золото". Издание отметило некоторые проекты компании в области устойчивого развития: так, например, в 2021 году за счет внедрения зеленых технологий билайн предотвратил выброс парниковых газов объемом 8700 тонн в эквиваленте CO2, что сопоставимо с поглощающей емкостью леса площадью более 2500 гектаров. Компания продолжила сотрудничество с поисковым отрядом "ЛизаАлерт": благодаря решению "Beeline AI – Поиск людей", проанализировано более 700 тысяч снимков и найдено 42 человека", - отмечается в сообщении.
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