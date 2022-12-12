https://ria.ru/20221212/reyting-1837466771.html

Вымпелком вошел в рейтинг лучших работодателей по версии "Форбс"

Вымпелком вошел в рейтинг лучших работодателей по версии "Форбс" - РИА Новости, 12.12.2022

Вымпелком вошел в рейтинг лучших работодателей по версии "Форбс"

ПАО "Вымпелком" (бренд билайн) вошел в высшую, "платиновую" категорию рейтинга лучших работодателей России – 2022 по версии "Форбс", сообщает компания.В рейтинг РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T10:00

2022-12-12T10:00

2022-12-12T10:56

вымпелком

россия

технологии

билайн

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. ПАО "Вымпелком" (бренд билайн) вошел в высшую, "платиновую" категорию рейтинга лучших работодателей России – 2022 по версии "Форбс", сообщает компания.В рейтинг вошли 118 компаний. Они разделены на четыре группы: "Платина", "Золото", "Серебро" и "Бронза" в зависимости от набранных баллов. В этом году редакция "Форбс" сделала упор на соответствие компаний ESG-повестке, объединив метрики в три группы: "Сотрудники и общество" (S), "Экология" (E) и "Корпоративное управление" (G)."Вымпелком" получил высшую оценку в группах E и G, а в категории S – "золото". Издание отметило некоторые проекты компании в области устойчивого развития: так, например, в 2021 году за счет внедрения зеленых технологий билайн предотвратил выброс парниковых газов объемом 8700 тонн в эквиваленте CO2, что сопоставимо с поглощающей емкостью леса площадью более 2500 гектаров. Компания продолжила сотрудничество с поисковым отрядом "ЛизаАлерт": благодаря решению "Beeline AI – Поиск людей", проанализировано более 700 тысяч снимков и найдено 42 человека", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20220222/tekhnologiya-1774256503.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вымпелком, россия, технологии, билайн