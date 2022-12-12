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Вымпелком вошел в рейтинг лучших работодателей по версии "Форбс" - РИА Новости, 12.12.2022
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Вымпелком вошел в рейтинг лучших работодателей по версии "Форбс"
Вымпелком вошел в рейтинг лучших работодателей по версии "Форбс" - РИА Новости, 12.12.2022
Вымпелком вошел в рейтинг лучших работодателей по версии "Форбс"
ПАО "Вымпелком" (бренд билайн) вошел в высшую, "платиновую" категорию рейтинга лучших работодателей России – 2022 по версии "Форбс", сообщает компания.В рейтинг РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T10:00
2022-12-12T10:56
вымпелком
россия
технологии
билайн
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. ПАО "Вымпелком" (бренд билайн) вошел в высшую, "платиновую" категорию рейтинга лучших работодателей России – 2022 по версии "Форбс", сообщает компания.В рейтинг вошли 118 компаний. Они разделены на четыре группы: "Платина", "Золото", "Серебро" и "Бронза" в зависимости от набранных баллов. В этом году редакция "Форбс" сделала упор на соответствие компаний ESG-повестке, объединив метрики в три группы: "Сотрудники и общество" (S), "Экология" (E) и "Корпоративное управление" (G)."Вымпелком" получил высшую оценку в группах E и G, а в категории S – "золото". Издание отметило некоторые проекты компании в области устойчивого развития: так, например, в 2021 году за счет внедрения зеленых технологий билайн предотвратил выброс парниковых газов объемом 8700 тонн в эквиваленте CO2, что сопоставимо с поглощающей емкостью леса площадью более 2500 гектаров. Компания продолжила сотрудничество с поисковым отрядом "ЛизаАлерт": благодаря решению "Beeline AI – Поиск людей", проанализировано более 700 тысяч снимков и найдено 42 человека", - отмечается в сообщении.
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вымпелком, россия, технологии, билайн
ВымпелКом, Россия, Технологии, Билайн
10:00 12.12.2022 (обновлено: 10:56 12.12.2022)
 

Вымпелком вошел в рейтинг лучших работодателей по версии "Форбс"

© пресс-служба "Вымпелком"Логотип "Билайн"
Логотип Билайн
© пресс-служба "Вымпелком"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. ПАО "Вымпелком" (бренд билайн) вошел в высшую, "платиновую" категорию рейтинга лучших работодателей России – 2022 по версии "Форбс", сообщает компания.

В рейтинг вошли 118 компаний. Они разделены на четыре группы: "Платина", "Золото", "Серебро" и "Бронза" в зависимости от набранных баллов. В этом году редакция "Форбс" сделала упор на соответствие компаний ESG-повестке, объединив метрики в три группы: "Сотрудники и общество" (S), "Экология" (E) и "Корпоративное управление" (G).
"Вымпелком" получил высшую оценку в группах E и G, а в категории S – "золото". Издание отметило некоторые проекты компании в области устойчивого развития: так, например, в 2021 году за счет внедрения зеленых технологий билайн предотвратил выброс парниковых газов объемом 8700 тонн в эквиваленте CO2, что сопоставимо с поглощающей емкостью леса площадью более 2500 гектаров. Компания продолжила сотрудничество с поисковым отрядом "ЛизаАлерт": благодаря решению "Beeline AI – Поиск людей", проанализировано более 700 тысяч снимков и найдено 42 человека", - отмечается в сообщении.
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ВымпелКомРоссияТехнологииБилайн
 
 
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