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РЭЦ отобрал еще 9 предприятий АПК для продвижения их продукции за рубежом - РИА Новости, 12.12.2022
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РЭЦ отобрал еще 9 предприятий АПК для продвижения их продукции за рубежом
РЭЦ отобрал еще 9 предприятий АПК для продвижения их продукции за рубежом - РИА Новости, 12.12.2022
РЭЦ отобрал еще 9 предприятий АПК для продвижения их продукции за рубежом
Экспертная комиссия Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ) отобрала еще девять предприятий аграрно-промышленного комплекса (АПК) для... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T16:21
2022-12-12T16:21
россия
китай
шанхай
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Экспертная комиссия Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ) отобрала еще девять предприятий аграрно-промышленного комплекса (АПК) для продвижения их продукции за рубежом, сообщила в понедельник пресс-служба РЭЦ."Экспертная комиссия провела очередное заседание, на котором были рассмотрены заявки от российских компаний на участие в программе продвижения экспорта продукции АПК. Теперь демонстрационно-дегустационные павильоны пополнятся продукцией еще 9 компаний", - говорится в сообщении.Как отметили в РЭЦ, компании представят в павильонах сельскохозяйственное сырье и продукты переработки, иван-чай и мед, готовую мясную продукцию, крабов, различные напитки, в том числе минеральную воду, а также молочную и ореховую продукцию."В программе участвуют как крупные и довольно опытные экспортеры, так и небольшие предприятия и индивидуальные предприниматели, которые только начинают развивать экспортное направление. Павильоны – это удобный выход на новые рынки со всесторонней поддержкой профессиональных операторов", - рассказала вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.Программ РЭЦ по созданию постоянно действующих дегустационно-демонстрационных павильонов российских продуктов питания в иностранных государствах реализуется в таких странах как КНР (в городе Шанхай), в ОАЭ (Дубай), Вьетнам (Ханой), в Египет (Каир), Турция (Стамбул). В ближайшее время ожидает открытие павильона в Саудовской Аравии - в Эр-Рияде.
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россия, китай, шанхай, российский экспортный центр (рэц)
Россия, Китай, Шанхай, Российский экспортный центр (РЭЦ)
16:21 12.12.2022
 

РЭЦ отобрал еще 9 предприятий АПК для продвижения их продукции за рубежом

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Экспертная комиссия Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ) отобрала еще девять предприятий аграрно-промышленного комплекса (АПК) для продвижения их продукции за рубежом, сообщила в понедельник пресс-служба РЭЦ.
"Экспертная комиссия провела очередное заседание, на котором были рассмотрены заявки от российских компаний на участие в программе продвижения экспорта продукции АПК. Теперь демонстрационно-дегустационные павильоны пополнятся продукцией еще 9 компаний", - говорится в сообщении.
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Как отметили в РЭЦ, компании представят в павильонах сельскохозяйственное сырье и продукты переработки, иван-чай и мед, готовую мясную продукцию, крабов, различные напитки, в том числе минеральную воду, а также молочную и ореховую продукцию.
"В программе участвуют как крупные и довольно опытные экспортеры, так и небольшие предприятия и индивидуальные предприниматели, которые только начинают развивать экспортное направление. Павильоны – это удобный выход на новые рынки со всесторонней поддержкой профессиональных операторов", - рассказала вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
Программ РЭЦ по созданию постоянно действующих дегустационно-демонстрационных павильонов российских продуктов питания в иностранных государствах реализуется в таких странах как КНР (в городе Шанхай), в ОАЭ (Дубай), Вьетнам (Ханой), в Египет (Каир), Турция (Стамбул). В ближайшее время ожидает открытие павильона в Саудовской Аравии - в Эр-Рияде.
 
РоссияКитайШанхайРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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