https://ria.ru/20221212/rets-1838116131.html

РЭЦ отобрал еще 9 предприятий АПК для продвижения их продукции за рубежом

РЭЦ отобрал еще 9 предприятий АПК для продвижения их продукции за рубежом - РИА Новости, 12.12.2022

РЭЦ отобрал еще 9 предприятий АПК для продвижения их продукции за рубежом

Экспертная комиссия Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ) отобрала еще девять предприятий аграрно-промышленного комплекса (АПК) для... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T16:21

2022-12-12T16:21

2022-12-12T16:21

россия

китай

шанхай

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Экспертная комиссия Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ) отобрала еще девять предприятий аграрно-промышленного комплекса (АПК) для продвижения их продукции за рубежом, сообщила в понедельник пресс-служба РЭЦ."Экспертная комиссия провела очередное заседание, на котором были рассмотрены заявки от российских компаний на участие в программе продвижения экспорта продукции АПК. Теперь демонстрационно-дегустационные павильоны пополнятся продукцией еще 9 компаний", - говорится в сообщении.Как отметили в РЭЦ, компании представят в павильонах сельскохозяйственное сырье и продукты переработки, иван-чай и мед, готовую мясную продукцию, крабов, различные напитки, в том числе минеральную воду, а также молочную и ореховую продукцию."В программе участвуют как крупные и довольно опытные экспортеры, так и небольшие предприятия и индивидуальные предприниматели, которые только начинают развивать экспортное направление. Павильоны – это удобный выход на новые рынки со всесторонней поддержкой профессиональных операторов", - рассказала вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.Программ РЭЦ по созданию постоянно действующих дегустационно-демонстрационных павильонов российских продуктов питания в иностранных государствах реализуется в таких странах как КНР (в городе Шанхай), в ОАЭ (Дубай), Вьетнам (Ханой), в Египет (Каир), Турция (Стамбул). В ближайшее время ожидает открытие павильона в Саудовской Аравии - в Эр-Рияде.

https://ria.ru/20221209/eksport-1837514753.html

россия

китай

шанхай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, китай, шанхай, российский экспортный центр (рэц)