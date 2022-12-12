https://ria.ru/20221212/reorganizatsiya-1837630504.html
Ефимов: в реорганизацию Москворечье-Сабурово вложат почти 15 млрд рублей
Ефимов: в реорганизацию Москворечье-Сабурово вложат почти 15 млрд рублей - РИА Новости, 12.12.2022
Ефимов: в реорганизацию Москворечье-Сабурово вложат почти 15 млрд рублей
Власти Москвы приняли решение о комплексном развитии территории (КРТ) в районе Москворечье-Сабурово, инвестиции могут составить почти 15 миллиардов рублей,... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T10:10
2022-12-12T10:10
2022-12-12T10:10
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Власти Москвы приняли решение о комплексном развитии территории (КРТ) в районе Москворечье-Сабурово, инвестиции могут составить почти 15 миллиардов рублей, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Для проведения реорганизации уже назначен городской оператор – Московский фонд реновации. В результате в районе Москворечье-Сабурово появится современный жилой квартал с общественно-деловыми и социальными объектами. Бюджетный эффект для столицы составит около 140 миллионов рублей в год, реализация проекта даст почти 370 новых рабочих мест", – сказал Ефимов, которого цитирует пресс-служба комплекса экономполитики Москвы.Сейчас на участке площадью более семи гектаров расположены склады, офисы, автосервисы и автостоянка. В ходе реорганизации здесь построят почти 170 тысяч квадратных метров современного жилья по программе реновации. Также на территории возведут 10,6 тысячи квадратных метров общественно-деловых и социальных объектов, в том числе – кафе, магазины и отделения банков.Программа комплексного развития территорий должна вернуть в городской оборот заброшенные или неэффективно используемые земельные участки. Общий объем инвестиций по программе планируется в семь триллионов рублей, последующие бюджетные поступления - около трех триллионов. При этом город получит более полумиллиона рабочих мест.
https://ria.ru/20221128/reorganizatsiya-1834362952.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Власти Москвы приняли решение о комплексном развитии территории (КРТ) в районе Москворечье-Сабурово, инвестиции могут составить почти 15 миллиардов рублей, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Для проведения реорганизации уже назначен городской оператор – Московский фонд реновации. В результате в районе Москворечье-Сабурово
появится современный жилой квартал с общественно-деловыми и социальными объектами. Бюджетный эффект для столицы составит около 140 миллионов рублей в год, реализация проекта даст почти 370 новых рабочих мест", – сказал Ефимов, которого цитирует пресс-служба комплекса экономполитики Москвы.
Сейчас на участке площадью более семи гектаров расположены склады, офисы, автосервисы и автостоянка. В ходе реорганизации здесь построят почти 170 тысяч квадратных метров современного жилья по программе реновации. Также на территории возведут 10,6 тысячи квадратных метров общественно-деловых и социальных объектов, в том числе – кафе, магазины и отделения банков.
Программа комплексного развития территорий должна вернуть в городской оборот заброшенные или неэффективно используемые земельные участки. Общий объем инвестиций по программе планируется в семь триллионов рублей, последующие бюджетные поступления - около трех триллионов. При этом город получит более полумиллиона рабочих мест.